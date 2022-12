A Saltrio un sabato sera di musica con il Concerto di Gala della Filarmonica Saltriese

La Filarmonica Saltriese, diretta dal suo Maestro Massimiliano Legnaro, invita tutti all’annuale Concerto di Gala, che si terrà sabato 17 dicembre alle 21 alla Palestra comunale di Saltrio.

Il concerto conclude i festeggiamenti per il 140° anno di fondazione della società, e vuole celebrare il privilegio di poter fare musica – e quindi cultura – insieme.

Il programma musicale vede la presenza di grandi autori del panorama musicale, noti e meno noti, ma sicuramente dal grande valore artistico. L’apertura del concerto è affidata alla fanfara del giubileo di Franco Cesarini dal titolo “Jubilee Fanfare”, che rivela la brillanza e la potenza degli ottoni, la dolcezza e morbidezza dei legni ela dinamicità delle percussioni, per iniziare la serata con una nota solenne e festiva. Il programma prosegue toccando alcuni classici della musica come il “Tancredi” di Rossini e l’Overture festiva di Dimitri Shostakovic.

Il repertorio di altissimo livello che la Filarmonica vuole proporre è poi caratterizzato da brani come la originali per banda come la “Serenada for Wind band” e le celeberrime Danze Armene di Alfreed Reed. Un tocco di originalià al concerto è dato dall’esecuzione di un brano per banda e solista all’hand pan.

Ingresso libero.