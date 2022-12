Sapori d’inverno, miele e spesa sospesa al Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona

Edizione speciale per il Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona, che sabato 10 dicembre si svolgerà per una felice concomitanza proprio in occasione del Terra madre Day 2022, un grande evento di Slow Food, durante il quale si celebra la biodiversità con eventi locali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

Dalle 9 alle 13, nel piazzale di via Jamoretti in località San Cassano oltre alle consuete bancarelle dei produttori selezionato da Slow Food Varese, che offriranno verdura e frutta di stagione, pane, riso, pollame, marmellate, dolci e tanti altri prodotti a chilometro zero, sarà rinnovata anche quella che sta diventando una tradizione a Induno Olona, ovvero la “spesa sospesa”, un’iniziativa mutuata dal “caffé sospeso” di origine napoletana. Facendo la spesa si potranno acquistare prodotti che a fine giornata verranno raccolti e consegnati all’associazione San Vincenzo De’ Paoli di Induno Olona che provvederà a distribuirli alle famiglie del territorio in difficoltà economica.

Ospite di questa edizione del Mercato della Terra per il consueto spazio in cui i produttori selezionati da Slow Food si presentano, sarà Diego Frattini dell’azienda di apicoltura Bio.

Qui la locandina