Schianto a Luino in via Don Folli, ferito settantenne a bordo di un motorino

Incidente stradale attorno alle 13.30 di lunedì a Luino in via Don Folli, zona supermercato Lidl. L’uomo alla guida di un ciclomotore è rimasto a terra e soccorso da personale di Padana Emergenza. I soccorritori hanno immobilizzato l’anziano, applicato il collare cervicale e posto il ferito su un piano rigido, dopodiché il motociclista è stato caricato a bordo di un’ambulanza e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Il sinistro è stato rilevato dalla polizia locale di Luino che si è occupata anche di regolare il traffico nella zona dell’incidente.