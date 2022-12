Alle scuole di Gallarate arrivano le doggy-bag, contro lo spreco alimentare

Alle primarie e alle scuole dell’infanzia di Gallarate sono arrivate le doggy-bag antispreco, che consentono agli studenti che pranzano nelle mense scolastiche di portare a casa il cibo avanzato.

Sono dei semplici sacchetti riutilizzabili che possono e devono servire a conservare e trasportare il cibo che non viene consumato in mensa, dal pane, alla frutta al budino. Il senso è quello di insegnare ai bambini il valore del cibo e l’importanza di non sprecarlo.

Per l’assessora alla Cultura e Istruzione, Claudia Mazzetti, si tratta di un «piccolo gesto che ha un grande significato»; ieri, mercoledì 30 novembre, ha presentato il progetto alla mensa della scuola dei Ronchi, dopo aver distribuito le dogi-bag nei plessi gallaratesi.

Ha sottolineato l’attenzione dei piccoli studenti nell’ascoltare «me, il dirigente Chiffi e e la responsabile di Euroristorazione».

Mazzetti si è fermata a mangiare insieme a studenti e maestre nella mensa dei Ronchi, riscontrando un servizio «completo, equilibrato e curato»: «Era tutto molto buono, sono tornati gli gnocchi e i due contorni con il secondo».