Sequenziati i tamponi dei cittadini cinesi in arrivo in Italia: è il virus Omicron

I primi 15 tamponi di cittadini cinesi, arrivati all’aeroporto di Malpensa, sequenziati dal laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Varese hanno evidenziato la presenza della variante Omnicron, già conosciuta in Italia.

La notizia è stata data dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che ha escluso il ritorno a una politica di restrizioni e obblighi: « Il Ministro Schillaci mi ha dato ora la notizia che i primi 15 test, dei 30 che vanno studiati, hanno evidenziato il virus già conosciuto in Italia. Continueremo a seguire la situazione e a monitorare chi è in arrivo nel nostro paese dalla Cina per decidere come affrontare l’eventuale problema. In questo momento ritengo che si debba continuare a puntare sulla responsabilizzazione degli italiani perché mantengano comportamenti adeguati alla salute pubblica».

La Presidente Meloni ha poi aggiunto che l’Italia ha chiesto i coinvolgimento dell’Unione Europea: « I nostri sforzi possono non bastare nel caso i passeggeri arrivino da altri scali. Per questo ho chiesto al Ministro Schillaci di scrivere al commissario europeo e la stessa cosa ha fatto il Ministro dei Trasporti Salvini al suo omologo per richiedere una politica comunitaria congiunta».

I test erano stati eseguiti lo scorso 26 dicembre allo scalo di Malpensa: la metà dei passeggeri, che si erano sottoposti a controllo in modo volontario, era risultata contagiata. L’assessore regionale al Welfare Bertolaso aveva chiesto di attivare il controllo in ingresso a quanti arrivavano nel nostro paese con volo diretto dalla Cina. La principale preoccupazione, vista l’ondata pandemica nello stato asiatico, era che si fosse sviluppata una nuova e sconosciuta variante.

Dopo i risultati dello screening, il Ministro della Salute ieri a ordinato test obbligatori per tutti.

Chi arriva in Italia ed è positivo viene sottoposto alle misure contenitive con isolamento e contact tracing dei contatti stretti.

L’ordinanza del Ministro Schillaci prevede: