I servizi Agesp chiudono per la festa dell’Immacolata. A Busto Arsizio raccolta dei rifiuti regolare

In occasione della “Festività dell’Immacolata Concezione” di giovedì 8 dicembre, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni.

In riferimento alla raccolta domiciliare dei rifiuti, per quanto concerne il Comune di Busto Arsizio, il servizio NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie dei giorni feriali.

Nel Comune di Fagnano Olona, invece, nella giornata di giovedì 8 dicembre il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato venerdì 9 dicembre.

l Centri Multiraccolta di Busto Arsizio e Fagnano Olona, così come lo sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 – Busto Arsizio rimarranno chiusi nella giornata di giovedì 8 dicembre 2022.

Per informazioni: servizio clienti igiene ambientale Busto Arsizio Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi) /

servizio clienti igiene ambientale Fagnano Olona – Tel. 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi).

Gli Sportelli AGESP Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi solo per la giornata dell’8 dicembre.

Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:

 pronto intervento gas – tel. 800 251 628 – 24 Ore Su 24 Festivi Inclusi

 pronto intervento teleriscaldamento – tel. 800 594 999 – 24 ore su 24 festivi inclusi

Anche gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi per l’intera giornata di giovedì 8 dicembre.

Gli uffici di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli sarannovchiusi sia l’8 che il 9 dicembre.

Per quanto concerne le quattro Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l. a Busto Arsizio, il calendario di apertura dell’8 dicembre prevede quanto segue:

 Tutte le farmacie (Farmacia 1 di Viale Rimembranze 27 / Farmacia 2 di Via P.R. Giuliani 10 / Farmacia 3 di Largo Giardino 7 / Farmacia 4 di Viale Boccaccio 83) – chiuse l’8 dicembre 2022.

 Farmacia 2 e Farmacia 4 – chiuse anche venerdì 9 dicembre.