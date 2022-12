Sesto Calende piange la piccola Cecilia, “la stella più luminosa”

È un grande abbraccio che va ben oltre quello delle comunità di Lisanza e Sesto Calende, quello che oggi si è stretto attorno a Federica Muller, al marito Roberto e al piccolo Tommaso, colpiti dalla scomparsa di Cecilia.

Fragile e forte, Cecilia, era affetta da una malattia rara e fortemente invalidante, la Sma-Ppe. Mamma Federica l’ha seguita con devozione e cura, anche nei momenti più duri e difficili, e oggi, dalla sua pagina di Facebook ha comunicato la notizia della scomparsa e le ha dedicato le sue parole d’amore in questa giornata drammatica: «Sei stata la miglior anima comparsa nella mia vita, la stella più luminosa, capace di non farmi mai perdere la rotta, il mio faro nei mari più in tempesta, capace di riportarmi sempre dove dovevo essere. Hai fatto di me una persona nuova, sicura nei passi che insieme stavamo percorrendo nei sentieri più ripidi e tortuosi. Ci siamo amate così tanto, ci siamo date e abbiamo ricevuto così tanto… è stato così meraviglioso stare insieme e viverci… di tempo così prezioso. Con il cuore a pezzi ti lascio andare amore mio immenso». La famiglia di Cecilia è molto conosciuta a Sesto e non solo: la determinazione con cui, loro malgrado, hanno dovuto impegnarsi per far valere i propri diritti e quelli dei bambini con disabilità, l’hanno resa un punto di riferimento per molti, in tutta Italia. Porta il nome di Tommy e Cecilia l’associazione sestese che da alcuni anni è una delle realtà più attive del sociale nel Basso Verbano: ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla cura, l’integrazione e la lotta agli ostacoli che rendono ancor più complessa la vita di chi deve fare i conti con malattie rare e ancora troppo poco conosciute.

«L’Associazione di Tommy e Cecilia onlus oggi ha perduto il suo angelo. Cecilia, oggi, 5 dicembre 2022, ha deciso che era arrivato il momento di volare libera, ma non smetterà mai di essere la nostra meravigliosa stella cometa, che ci indicherà la strada giusta da seguire, affinché i diritti di tutti i bambini e ragazzi con disabilità non vengano mai messi in secondo piano. Semplicemente continuerà a farlo dall’alto, come merita ogni stella cometa che si rispetti, al di fuori dello spazio e del tempo. Il nostro abbraccio più grande e carico di affetto va alla mamma e nostra Presidente, Federica Muller, al papà Roberto ed al fratellino Tommaso. Grazie, Cecilia, per tutto quello che ci hai insegnato, con la tua forza, la tua pazienza e la tua resilienza. Nei nostri cuori, per sempre. Adesso vola, che il cielo ti aspetta».

A Federica e a tutta la sua famiglia le condoglianze e l’abbraccio della redazione di VareseNews.

