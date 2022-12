Sette campi, la club-house e il padel: ecco come rifiorirà il tennis Le Bettole a Varese

Un nuovo edificio con spogliatoi e club house, un “centrale” scoperto, altri sei campi da tennis oltre a quattro per giocare a padel. È questo, a grandi linee, il progetto ipotizzato per rilanciare il Tennis Club Le Bettole, l’impianto sportivo che si trova nei pressi di ippodromo e palaghiaccio, oggetto di una proposta di partenariato pubblico-privato simile (nelle modalità) a quello che è stata utilizzata per la Acinque Ice Arena.

La fase preliminare per l’affidamento in concessione dell’impianto ha visto prevalere – come parte privata – una società milanese, la Schiavone Tennis Lab nella quale è coinvolta per l’appunto Francesca Schiavone, ex numero 8 al mondo e vincitrice di un Roland Garros e tre Fed Cup. Non a caso, pochi giorni dopo la notizia, la “Leonessa” – oggi 42 anni – era a Varese per assistere allo spettacolo di inaugurazione del vicino palaghiaccio.

VOGLIA DI RIQUALIFICAZIONE

«L’idea da cui siamo partiti è quella di intervenire e riqualificare una struttura sportiva che sino alla sua chiusura richiamava un ampio bacino di utenza. I campi sono di buona qualità e la precedente gestione ha svolto un lavoro valido ma stiamo parlando di un impianto che ha qualche decennio di storia sulle spalle e necessita di un ammodernamento» spiega Andrea Civati, assessore ai lavori pubblici del Comune di Varese, ente proprietario dell’area.

L’ipotesi minima iniziale del Comune prevedeva la possibilità di costruire un edificio principale che ospitasse spogliatoi omologati per manifestazioni sportive – quelli odierni sono insufficienti – e un eventuale spazio per uffici o club house. Lavori che avrebbero richiesto un investimento di circa 650mila euro al “cambio” del 2020. Dopo i mesi difficili del covid (il primo bando andò deserto), sul Tennis Le Bettole si sono riaccesi i fari e quindi si è arrivati a una fase preliminare con due soggetti interessati. La proposta giudicata migliore, quella che fa capo a Schiavone Tennis Lab, è ricalibrata e migliorata rispetto a quella minimale del Comune.

CLUB HOUSE E CAMPO CENTRALE NEL CUORE DEL PROGETTO

L’investimento complessivo sarà addirittura superiore ai 3 milioni di euro (circa 3,2 cui si aggiungono le spese tecniche) così da dare all’area un connotato ben più ambizioso. Il progetto prevede di trasformare l’attuale campo di calcio a 5 scoperto nel nuovo “centrale” per il tennis: un rettangolo di gioco (con una propria tribuna) sul quale si affaccerà l’edificio principale. Un fabbricato di pregio (si parla di una importante struttura in legno) nel quale troveranno posto gli spogliatoi, la club house e una visuale perfetta sul campo più importante. Ci starà anche posto per tre campi da padel mentre il centro comprenderà altri sei campi da tennis – in terra battuta e in superficie veloce – molti dei quali coperti o copribili.

«È bene sottolineare che il tennis “Le Bettole” rimarrà uno spazio fruibile per i cittadini e non si trasformerà in un club chiuso. È probabile che chi vincerà la gara utilizzerà la struttura per le proprie necessità (per esempio una “academy” per giovani giocatori o per allenare tennisti di alto livello ndr) ma rimarrà obbligatorio offrire un servizio di noleggio campi al pubblico» prosegue Civati. Secondo l’assessore il Comune l’investimento finanziario sarà a carico del soggetto privato (Palazzo Estense mette a disposizione il patrimonio strutturale) in cambio di un gestione trentennale dell’impianto.

LA SPERANZA: RIAPRIRE NELL’AUTUNNO 2023

«Per Varese e il suo territorio circostante è un’altra bella opportunità in ambito sportivo – spiega un altro assessore, quello allo sport Stefano Malerba – In attesa di vedere come procederà il bando si può comunque già essere orgogliosi che una campionessa come Francesca Schiavone abbia pensato alla nostra città per la propria accademia. La conferma di come Varese si sia posizionando in maniera importante a livello nazionale e non solo».

A questo punto l’iter prevede una dichiarazione di pubblico interesse verso il partenariato da parte della Giunta di Palazzo Estense. Poi sarà emesso un nuovo bando – lo prevede la procedura – aperto sia al soggetto che ha avanzato la proposta migliore (in questo caso la Schiavone Tennis Lab) sia ad eventuali altri interessati che potranno provare a migliorare la proposta stessa (sia a livello strutturale che gestionale). Questa seconda fase della gara potrebbe essere lanciata nel corso del primo trimestre del 2023 perché la speranza è quella di poter iniziare a utilizzare l’area, magari non ancora al completo, nell’autunno dell’anno venturo. Se questo obiettivo fosse confermato, la corsa contro il tempo sarebbe serrata ma non impossibile.