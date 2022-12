Si amplia l’orario di ingresso dei papà in ostetricia al Del Ponte di Varese

L’ostetricia dell’ospedale Del Ponte di Varese riapre ai papà. Non sarà un liberi tutti ma un passo avanti verso la loro riammissione per stare vicino al neonato e alla sua mamma. La scorsa settimana avevamo pubblicato la richiesta di un gruppo di neo mamme che domandavano maggiore flessibilità per la presenza del compagno:

A parte la parentesi della sala parto, i futuri o nuovi papà infatti non possono accedere alla struttura per supportare le mamme psicologicamente e materialmente né durante le ore che precedono il travaglio attivo (ad esempio durante l’induzione al parto), né nei giorni successivi la nascita, a parte un’ora di visita al giorno.

Il contingentamento delle presenze in reparto, deciso durante la pandemia, era risultato positivo sotto diversi punti di vista: la riduzione della circolazione di virus come quelli influenza o delle gastroenteriti, ma anche un più alto tasso di allattamento da parte delle madri, favorito dall’ambiente più tranquillo.

Dopo la richiesta, il Dipartimento della donna e del Bambino su indicazione del primario di ginecologia e ostetricia Fabio Ghezzi ha dato disposizione di ampliare l’orari dalle 14 alle 18.00.