Si disputa il 1° Insubria Classic Rally: sabato la sfida è sulle strade dell’Alto Varesotto

Il 2022 dei motori per la nostra zona si conclude nel fine settimana con la prima edizione dell’Insubria Classic Rally, una gara di regolarità a media che vede impegnate vetture iconiche del motorsport internazionale in una cornice resa ancora più suggestiva dalla nevicata caduta ieri – giovedì 15 – sulle strade e sui rilievi dell’Alto Varesotto.

La gara è organizzata da Classic Paddock in collaborazione con gli Automobil Club di Como e Varese: per questo motivo si svolgerà sui tracciati di entrambe le province con partenza e arrivo a Campione d’Italia ma massiccio afflusso anche nel Varesotto dove nella giornata di sabato 17 saranno coinvolti nell’ordine i tratti di Cuasso al Monte-Alpe Tedesco-Ganna, il Sette Termini (Cugliate-Montegrino) e il Cuvignone (Brissago-San Michele e Sant’Antonio-Vararo).

Anche il fine tappa sarà nella Città Giardino: dalle 22 del venerdì sera gli equipaggi arriveranno infatti all’Unahotels di via Albani (accanto all’ippodrono) per il pernottamento al termine di una giornata che scatta da Campione alle 16. Il Comasco sarà infatti teatro della tappa di apertura con i tratti cronometrati in Val Mara e Valle d’Intelvi (Caslé, Bolla e Val Cavargna).

La presenza della neve – se non creerà problemi particolari – è quasi una “benedizione” per il primo Insubria Classic Rally perché la gara lombarda è pensata per preparare vetture ed equipaggi al “Montecarlo Historique” che si disputa a gennaio in concomitanza con il rally del Principato valido per il Mondiale WRC. Un appuntamento dove la coltre bianca, spesso ghiacciata, rende più difficile l’intera prova.

Tra gli iscritti all’Insubria Classic ci sono diversi specialisti del rallysmo storico a media: da Ferruccio e Carlo Nessi su Mini Cooper S (1965) a Paolo Cavagna e Paolo Seneci su R5 Alpine; da Mario Crugnola e Ornella Pietropaolo su Lancia Fulvia HF Coupé (foto in alto) a Giorgio Morelli e Andrea Montagner ed Enrico e Federico Regalia su Lancia Delta Integrale. Tra chi punta al successo anche Maurizio Aiolfi con Carlo Merenda su Volkswagen Golf GTI, Gian Mario Fontanella e Stefano Scrivani con 128 Rally; l’equipaggio femminile di Antonella Giamberini e Laura Marcattilj avrà invece una 124 Spider Abarth. Tra le altre vetture in gara si segnalano la Opel Kadett GT/E, una rara Kadett B Rally Sr, la Bmw 320 coupé, la Lancia Beta Montecarlo, la Ford Escort Rs e una Porsche 944.

GLI ORARI della 2a TAPPA

9.30 – Partenza Unahotels

Arcisate – Cuasso al Piano – Cuasso al Monte

10,30 – PM 6 ALPE TEDESCO 1

10,30 Ghirla

10,40 Cugliate Fabiasco

10,45 – PM 7 SETTE TERMINI 1

11,00 Trasferimento: Montegrino – Mesenzana – Brissago Valtravaglia

11,25 PM 8 – CUVIGNONE 1

12,00 Vararo – Pranzo al ristorante Capanna Gigliona di Casere

14,05 PM 9 CUVIGNONE 2

14,35 Trasferimento: Mesenzana – Montegrino

14,55 PM 10 – SETTE TERMINI 2

15,15 Trasferimento: Cugliate Fabiasco – Ghirla

15,25 PM11 – ALPE TEDESCO 2

15,50 Trasferimento: Cuasso al Monte – Porto Ceresio – Riva San Vitale – Campione d’Italia

18,00 Arrivo e premiazioni.