Si riaccende l’8 dicembre la casa delle lucine di Busto Arsizio

La dimora della famiglia Picco Bellazzi tornerà a risplendere in via Bramante a Busto Arsizio con le sue 150 mila lucine posizionate in 150 ore di lavoro

La bella e storica dimora della famiglia Picco Bellazzi di via Bramante 5 a Busto Arsizio torna ad illuminarsi per questo Natale dopo aver incantato migliaia di bustocchi e non solo nel 2021. Sono serviti sei km di luci, oltre 150mila lucine per un consumo di 1500w e 150 ore di lavoro da parte di Andrea Libutti e Valentina Picco Bellazzi per riaccendere la magia del Natale.

L’appuntamento per la cerimonia di accensione è prevista per giovedì 8 dicembre alle 17,30 quando, come per magia, l’ingresso e il guardino sveleranno il grande lavoro fatto dalla coppia per regalare un po’ di bellezza e stupore a grandi e piccini.