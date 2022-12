Si è spento Bobo Tagliabue, lutto nel mondo del commercio a Busto Arsizio

Busto Arsizio piange la scomparsa di Bobo Tagliabue, aveva 57 anni e da tempo era malato. L’ex-cartolaio di via Carducci è morto ieri, giovedì 22 dicembre. Conosciuto e stimato per l’impegno nel Comitato commercianti, ma anche sui vari gruppi Facebook della città dove non mancava mai di alleggerire le discussioni con la sua ironia gentile. Moltissimi, infatti, lo stanno ricordando lasciando messaggi di cordoglio sul suo profilo.

Proprio in continuità con la sua ironia la sua dipartita è stata annunciata proprio dal suo profilo sul social blu dove campeggia la foto del suo volto sorridente e il testo “Come fare adesso senza i miei post. Ciao a tutti”. Lascia la moglie Nanda, i fratelli Paolo (che è anche presidente del Cai cittadino, e col quale condivideva la passione per la montagna) e Giorgio, le figlie Michela e Veronica.

Per chi vuole salutare Bobo in camera mortuaria ospedale oggi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00. Il rosario si terrà venerdì 23 alle ore 18,00 in Santa Maria e il funerale sabato 24 alle ore 9,30 in San Giovanni.