Si sono svolti in Veneto i funerali di madre Bruna De Marchi, il “vulcano” di Abbiate Guazzone

È scomparsa il 12 dicembre scorso madre Bruna De Marchi, suora canossiana per tantissimi anni presente all’asilo di Abbiate Guazzone, dove prima c’erano le suore canossiane, e poi a Tradate. Suora molto conosciuta aveva il titolo di assistente sociale, sempre dedita all’aiuto dei più bisognosi. Quando era ad Abbiate, la si incontrava spesso nell corsie dei reparti dell‘Ospedale Galmarini per portare un sorriso e speranza agli ammalati. Era arrivata una trentina di anni fa a Tradate e vi era ritornata ad ottobre 2019 per rimanervi fino al 28 novembre.

Ad ottobre ha chiesto alla Madre Superiora di Tradate di intercedere alla Madre Provinciale x il trasferimento nel suo Veneto, a Fonzaso (Bl) perché aveva problemi di salute. Lei era nativa di Candiana (Pd) nata il 7 marzo 1938 stamattina nella chiesa parrocchiale di Fonzaso si sono svolti i funerali concelebrati da 6 sacerdoti a cui hanno partecipato diversi Abbiatesi e Tradatesi v hanno partecipato. Una Santa Messa a suffragio di Madre Bruna sarà poi celebrata dopo Natale a Tradate.

IL RICORDO DI FLAVIA CAPRIOLI

Parlare di Madre Bruna, suora canossiana, è “difficile” perché era una specie di “vulcano”, una persona intraprendente che era sempre presente in …ogni situazione. Era nata il 7 marzo 1938. I suoi 66 anni di vita religiosa li ha vissuti tra Calalzo di Cadore, San Vito di Cadore, Abbiate Guazzone, Tradate, Roma Acilia, Feltre, Valdobbiadene…Per poi ritornare ad ottobre 2019 nella città che le era rimasta nel cuore: Tradate. L’aveva richiesto insistentemente alla Madre Generale: poter ritornare a Tradate… E’ rimasta fino al 28 novembre di quest’anno, quando, aveva chiesto alla Madre Giovanna, Superiora a Tradate Barbara Melzi, di poter ritornare nel suo Veneto… Il 29 novembre è arrivata, tra le Suore di Fonzaso in provincia di Belluno, dove poi, nella notte tra l’undici ed il dodici dicembre è improvvisamente spirata… Ultimamente diceva di non essere più la “persona che era prima”, l’età e i diversi problemi di salute, non l’hanno però mai distaccata dal fare qualcosa per gli altri. Ad Abbiate Guazzone, asilo, era arrivata una trentina d’anni fa’: era conosciuta da tutti perché lei era sempre disponibile per qualsiasi cosa : la chiamavano per qualsiasi tipo di aiuto: andava a parlare con marito e moglie “in crisi”, aiutava i carcerati, visitava i più bisognosi, andava a cercarli, portava sollievo materiale e spirituale sempre. La chiamavano anche per andare a parlare coi Carabinieri…Era assistente sociale e questo “titolo” le faceva cercare le persone più indigenti, i poveri, gli ultimi, gli emarginati …E’ stata una “piccola Madre Teresa in Italia”… Si era occupata perfino delle pratiche di rimpatrio di una persona straniera deceduta in Italia (che non aveva parenti) per assicurargli una degna sepoltura nel suo Paese di origine… A Roma Acilia era sempre a contatto con la povertà, stranieri, italiani, che andavano a chiedere l’indispensabile per vivere. Si adoperava persino di trovare casa a chi non ne aveva, varcava anche le porte dei municipi! Quando era ad Abbiate Guazzone, una ventina d’anni fa’ la si vedeva girare per i reparti dell’Ospedale di Tradate: molte persone lì l’hanno incontrata tra le corsie dell’Ospedale, dove passava tra gli ammalati nei vari reparti, portando un sorriso con tanto calore, consolazione e un conforto spirituale… Accorreva in Ospedale se la si avvisava al telefono anche quando un nostro caro moriva improvvisamente: veniva a portare speranza e si pregava insieme…A quanti funerali ha partecipato… Quando era a Feltre e Valdobbiadene, cercava di ”organizzare” la partecipazione agli esercizi spirituali in Lombardia, in modo da poter venire qualche giorno a Tradate e rivedere gli amici conosciuti: la Barbara Melzi veniva “invasa” da diverse persone ! Seguiva corsi e conferenze e ridendo diceva che al contrario delle sue consorelle, non faceva lavoretti all’uncinetto! A Feltre, quando andavamo a trovarla, ci portava a visitare la città e prima di tornare a casa si andava in cappella per una preghiera che lei faceva “intonandola” al viaggio di rientro.. Aveva sempre una parola buona in ogni circostanza, per chi ha avuto modo di conoscerla, ha trovato in lei una “sorella maggiore” “Cara Madre Bruna, ti ricordiamo con affetto, hai lasciato un grande vuoto, ci mancherai tantissimo, però sappiamo che tu hai raggiunto, la grande Vetta, il Paradiso; aiuta ancora di più tutti noi che ti abbiamo conosciuto, che siamo ancora in cammino per raggiungere la Meta, e… continua a guidarci anche adesso come facevi di persona e quando …ci sentivamo al telefono”.