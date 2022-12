Sindacati insoddisfatti: “Dalla manovra nessuna risposta concreta ai lavoratori, mobilitazione il 16 dicembre”

“Nessuna risposta concreta ai lavoratori, a chi le tasse le paga e a chi continua a fare sacrifici. Avanti con la mobilitazione”. Cgil e Uil Lombardia, dopo l’incontro a Roma tra Cgil, Cisl e Uil e la presidente del Consiglio sulla manovra presentata al governo, confermano la mobilitazione, anche in Lombardia.

“In assenza di risposte da parte del Governo, la mobilitazione lombarda del 16 dicembre è confermata – spiegano in una nota congiunta i segretari generali di Cgil Lombardia Alessandro Pagano e Uil Milano Lombardia Enrico Vizza. – Una mobilitazione contro una manovra iniqua che non dà risposte alle esigenze del Paese, alle famiglie, ai giovani, ai pensionati. Una manovra che non dà risposte al lavoro e non ha una visione delle politiche industriali, non parla di emergenza salariale e rinnovo dei contratti, contrasto della precarietà e superamento dei voucher”.

“Le nostre proposte restano sul tavolo – chiariscono i segretari generali lombardi – Riduzione cuneo contributivo, fiscal drag e riforma fiscale, no flat tax, lotta all’evasione e tassazione extraprofitti, rivalutazione delle pensioni e superamento della Legge Fornero, investimenti su sanità, scuola e servizi pubblici, politiche industriali e piano energetico, piano straordinario per l’occupazione. Esattamente come un anno fa, con il governo Draghi, anche questa volta stiamo misurando il Governo sul merito. Noi abbiamo solo un obiettivo: quello di difendere l’interesse e la tutela dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini e delle persone. Abbiamo cercato il confronto ma non abbiamo avuto risposte da dare a chi fatica ad arrivare a fine mese, ai più fragili, ai pensionati. Continuiamo a sostenere che questa manovra strizzi l’occhio agli evasori”.