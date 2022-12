Sindaci e amministratori sostengono la candidatura civica di Marco Magrini a presidente della Provincia

È una candidatura civica a far partire le danze delle elezioni provinciali di Varese. Con una situazione ancora in stallo sul fronte dei partiti strutturati di centrodestra e centrosinistra a muovere le acque è il sostegno alla candidatura a presidente di Marco Magrini arrivata con una lettere, che pubblichiamo, sostenuta dalle firma di molti amministratori e consiglieri di comuni del Varesotto, con in prima fila il sindaco di Caravate Nicola Tardugno e il sindaco fi Mornago Davide Tamborini. Ecco il testo diffuso:

La Provincia, che qualche anno fa fu erroneamente considerata alla stregua di un “ente inutile”, ha nel tempo dimostrato il contrario, ovvero di essere indispensabile ed insostituibile per un proficuo rapporto tra Comuni e esigenze del Territorio.

L’attuale legge che differenzia la scadenza del Presidente rispetto a quella del Consiglio e le evidenti conseguenze disfunzionali (politiche ed amministrative), hanno sicuramente creato un largo convincimento sulla necessità di un cambio di regolamentazione, che ha dato luogo a proposte di legge attualmente all’attenzione del Parlamento.

Nel prossimo mese di gennaio noi saremo chiamati all’elezione del Presidente della nostra Provincia. A questo possiamo aggiungere che la prossima elezione del Presidente provinciale avviene in un momento molto particolare, inserendosi a stretto giro di settimane fra due consultazioni, politiche e regionali, che con la loro importantissima impronta partitica rischiano di affievolire la connotazione

amministrativa e territoriale, quale è quella provinciale.

Di fronte a queste considerazioni, e con tutto il rispetto per le insostituibili funzioni dei partiti attualmente impegnati in una fase giustamente competitiva e molto critica per il Paese, e interpretando con il nostro spirito civico la situazione, abbiamo ritenuto di dover esprimere una nostra proposta nata dopo quel confronto del 16 novembre scorso al circolo di Bizzozero a Varese, unitamente a diversi amministratori locali.

Chiariamo che per spirito civico intendiamo la prioritaria attenzione, nascente dalla conoscenza, ai problemi specifici del Territorio, con rispetto ma equidistanza dalle problematiche partitiche ed una collocazione moderata nell’arco costituzionale, con spirito di ascolto, di collaborazione e di condivisione con tutti gli amministratori locali e attualmente rappresentati nel consiglio provinciale,

al fine di costituire il collante per dare risposta alle esigenze dei diversi territori della Provincia, senza escludere le comunità medio-piccole, che rappresentano l’85% dei Comuni.

Abbiamo ascoltato molti Sindaci ed Amministratori comunali ed abbiamo tratto la convinzione che le nostre riflessioni abbiano ottenuto un largo consenso sull’ipotesi di una candidatura civica. Una candidatura che abbia dimostrato nel tempo conoscenza delle problematiche provinciali, esperienza nell’interpretazione delle relative tematiche, capacità di equidistanza ma altresì di dialogo, sintesi e collaborazione con le varie esigenze, fattività e concretezza nei ruoli apicali comunali e provinciali assunti.

Alla luce di tale percorso, avendo verificata la completa adeguatezza alle caratteristiche richieste, i coordinatori dell’incontro di quell’assemblea, Nicola Tardugno e Davide Tamborini, comunicano che, come candidatura civica, si proponga la figura di Marco Magrini, attuale Consigliere Provinciale eletto in una lista civica, quale candidato Presidente della provincia di Varese.

Firmato:

Nicola Tardugno Sindaco di Caravate, Davide Tamborini Sindaco di Mornago ed ex consigliere provinciale

Sottoscrivono, inoltre:

Giuseppina Lanza, consigliere Provinciale e consigliere del Comune di Busto Arsizio, Angelo Filippini, Sindaco di Cugliate Fabiasco, Marco Galbiati, Sindaco di Castello Cabiaglio, Roberto Piccinelli, Sindaco di Brinzio, Cesare Moia Sindaco di Orino; Domenico Rigazzi, Sindaco di Cremenaga; Enzo Benedusi, Sindaco di Cuvio; Marco Riganti consigliere del Comune di Solbiate Arno ed ex consigliere provinciale; Franco Compagnoni, consigliere del Comune di Luino; Roberto Puricelli consigliere del Comune di Varese; Gigi Farioli e Gianluca Castiglioni, consiglieri del Comune di Busto Arsizio; Pierluigi Gilli, Presidente del Consiglio Comunale di Saronno; Ermes Colombaroli Sindaco di Porto Valtravaglia; Serena Barea, Sindaco di Cassano Valcuvia; Melissa De Santis, Sindaco di Ispra; Omar Algisi, consigliere del Comune di Cugliate Fabiasco e assessore della Comunità Montana del Piambello alla protezione civile e altri