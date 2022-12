Sobea Cosmetics, il brand creato da Federica Nargi per un make up naturale e senza filtri

Federica Nargi, ex velina romana, dopo una brillante carriera di showgirl televisiva, ha iniziato una nuova avventura come imprenditrice, realizzando il suo sogno e dedicandosi, dopo un anno di studio e di lavoro, alla sua passione per il mondo del make up.

Ed è così che è nato il marchio Sobea Cosmetics , presentato recentemente da Federica stessa, che per l’occasione ha sfoggiato un magnifico abito di colore rosso alla presentazione del suo brand persso La Rinascente di Milano. Un progetto che ha ottenuto subito uno straordinario successo e un risultato di milioni di visualizzazioni al sito web di questa innovativa start up dedicata alla bellezza naturale.

La filosofia che si trova alla base di Sobea è proprio questa: ricorrere al make up semplicemente per dare valore alla bellezza autentica del viso, esaltandone l’unicità e le caratteristiche naturali.

Le caratteristiche e i punti di forza di Sobea Cosmetics

Sobea, il cui nome è stato scelto da Federica per rendere omaggio alle due figlie, Sofia e Beatrice, è un brand dedicato da una donna a tutte le donne, non solo per offrire loro una linea di prodotti di altissima qualità, ma anche per rafforzare la consapevolezza che non esiste una bellezza perfetta. Al contrario, ogni donna deve sfruttare il proprio fascino innato e cercare di enfatizzarlo proprio attraverso l’uso dei cosmetici adatti.

La linea cosmetica Sobea è costituita da pochi prodotti, adatti a ogni tipo di pelle e a ogni incarnato e perfetti in tutte le stagioni.

Un make up semplice e basilare, costituito da un numero ridotto di elementi che ogni donna può portare tranquillamente con sé in borsetta, con la certezza di avere con sé tutto quanto occorre per mettere in risalto l’essenza della propria bellezza.

Alla base della linea cosmetica Sobea si trova prima di tutto l’altissima qualità delle materie prime: Federica e il suo team hanno progettato e realizzato ogni prodotto avvalendosi della preziosa collaborazione con i migliori esperti del settore, al fine di creare cosmetici performanti e nello stesso tempo sicuri, in merito all’uso di ingredienti selezionati.

La formula di ogni prodotto è stata concepita per favorire unicamente il benessere e la salute della pelle, e per garantire un riguardo particolare anche nei confronti dell’ambiente naturale, evitando rigorosamente l’uso di sostanze potenzialmente dannose o inquinanti.

Il catalogo dei prodotti di Sobea Cosmetics

Uno dei punti di forza di Sobea è, come abbiamo visto, l’essenzialità: il catalogo include quattro prodotti, più che sufficienti per dare risalto all’incarnato naturale di una donna, facilissimi da portare sempre con sé e ideali per realizzare in qualsiasi momento un make up occhi / viso / labbra impeccabile, sia per il giorno che per la sera.

Anche la palette di colori è stata elaborata sotto il segno della semplicità, con poche nuance ispirate alle tinte della terra e alle sfumature della natura, perfettamente adattabili a qualsiasi incarnato e scelte per ottenere un effetto semplice ed equilibrato.

La linea, come abbiamo detto, è nata per trasmettere ad ogni donna una maggiore consapevolezza di quello che è il proprio fascino personale e naturale, grazie all’armonia semplice ed elegante della palette Unica.

Con il mascara Iconico è possibile rafforzare le ciglia e renderle più forti, evitando comunque un effetto forzato e artefatto, il rossetto Infinito offre un make up labbra delicato ma ben definito, la matita Magica esalta la linea delle labbra senza comunque modificarne la forma naturale. Ogni singolo prodotto è stato non solo creato, ma anche testato personalmente da Federica, per garantire la massima sicurezza e la resa perfetta.

Semplicità, naturalezza e autenticità: le parole chiave di Sobea Cosmetics

I cosmetici Sobea sono stati creati perché ogni donna possa rivelare il meglio di sé, trovando non solo una linea di prodotti di altissima qualità, ma anche uno strumento per raggiungere una maggiore sicurezza di sé e per esprimere la propria personalità.

Alla base della nuova avventura imprenditoriale di Federica si trova sempre la volontà di condividere quella che è una propria esperienza personale con le donne che amano la libertà, la bellezza della natura e desiderano farsi notare con una scelta di stile essenziale e consapevole.