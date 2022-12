Solidarietà e aiuti alla Repubblica Moldava, l’associazione di Besozzo festeggia vent’anni

Aria di festa per l’Associazione Italia-Moldova di Besozzo. Nei prossimi giorni festeggerà il suo ventesimo anno di attività solidale, ancora più intenso e instancabile in questi lunghi mesi di conflitto, con la Repubblica Moldova. Solo qualche mese fa il presidente Gian Luca Del Marco ci ha raccontato la costante e continua raccolta di generi alimentari e per l’igiene personale inviati ai confini con l’Ucraina.

Per celebrare questo traguardo ha organizzato due giorni di eventi: sabato 10 dicembre, alle ore 21, si terrà ad Ispra, presso la Chiesa di S. Martino, uno straordinario concerto con un artista moldavo di fama mondiale, Constantin Moscovici, maestro di flauto di pan.

Domenica 11 dicembre alle ore 15,30, appuntamento al Teatro Duse di Besozzo, per una cerimonia ufficiale per ricordare il lungo percorso di solidarietà e di impegno umanitario attraverso la testimonianza di volontari che per motivi sociali o culturali, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. Sarà anche l’occasione per scoprire la Moldova con immagini e video e per ascoltare la musica del Maestro Constantin Moscovici. Per informazioni: tel. 3450919825.