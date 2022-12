Il sollievo di Matt Brase: “Bravi a restare uniti nel momento decisivo”

BRASE 1

.

«Grande vittoria di tutto il gruppo contro una squadra di buoni giocatori che fanno canestro da fuori e sono molto stazzati in area. Abbiamo perso qualche palla di troppo che hanno permesso a Trieste di rientrare ma poi siamo riusciti a restare uniti nel momento più delicato. Quando poi una squadra esce da una situazione come quella del 40′ di solito ha un po’ di vantaggio all’inizio del supplementare: a noi è accaduto e così siamo riusciti a prendere un margine e poi a vincere».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Pall. Trieste 104-99 d. t. s. 4 di 26

BRASE 2

«Non penso sia stato un passo indietro non riuscire a gestire il vantaggio nel finale. Questo è comunque un campionato molto molto equilibrato e queste cose possono succedere. Posso considerare positivo il fatto che dopo essere stati superati siamo riusciti a tornare avanti anche con una ottima comunicazione tra noi. E sono stati bravi anche i giocatori in uscita dalla panchina che ci hanno dato una mano».

BRASE 3

«Caruso e De Nicolao hanno giocato poco ma molto bene. Willy ha avuto problemi di falli e per come è andata la partita ha avuto più spazio Owens. Per Giovanni c’è stata anche la rotazione con Libro che stasera è stato incredibile: abbiamo tre play e li alterniamo, oggi è andata così. Ma per Giovanni non è stata certamente una punizione, ha fatto un’ottima partita».

BRASE 4

«Abbiamo preso qualche canestro troppo facile e questo fa arrabbiare, non sono contento di queste situazioni e le riguarderemo subito per provare a sistemarle. In quei momenti però sul perimetro facevano canestro tutti i nostri avversari: abbiamo quindi provato ad arginare quello ma Bartley, che è un ottimo giocatore, ha sfruttato la situazione».

LEGOVICH 1

«Vado fiero della nostra partita perché abbiamo reagito dopo due spallate di Varese che gioca a un ritmo terrificante. Siamo risaliti dal -14 e ce la siamo giocata. Abbiamo inseguito e abbiamo avuto la palla per vincerla ma per un soffio non siamo stati in grado di portare a casa i due punti».

LEGOVICH 2

«Al supplementare poi la decidono gli episodi e così è stato. Faccio i complimenti a Varese anche se sono stufo di fare i complimenti agli altri e vorrei conquistare qualche vittoria in più. Per affrontare la OJM ci siamo preparati innanzitutto correndo e poi spezzando qualche ritmo con giri di difesa a zona. E poi una chiave è stata quella di “tenere” il loro uno contro uno per non dare la possibilità di armare i tiratori aperti. Ma non è bastato».