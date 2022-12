Spacciatore intestatario di undici auto arrestato dalla Guardia di Finanza di Como

Un uomo di origini marocchine è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, ed è risultato, tra l’altro, intestatario di 11 autovetture, di cui due sequestrate per violazioni al Codice della Strada. È questo il bilancio di un’operazione antidroga effettuata, nel territorio lariano, dai militari del Gruppo Como e della Compagnia Erba.

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle lariane hanno controllato, nella zona di Erba, l’auto di una persona di origini marocchine, all’interno della quale sono stati rinvenuti 22,7 grammi di cocaina (suddivisa in 29 dosi), 41,5 grammi di eroina e 12,5 grammi di hashish. La successiva perquisizione, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila del Gruppo di Ponte Chiasso, nell’abitazione dell’indagato, nella zona di Orsenigo, ha permesso di rinvenire 8,9 grammi di hashish risultati essere in possesso della compagna italiana dello spacciatore.

I Finanzieri, al termine delle operazioni, hanno arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato, alla locale Prefettura, la compagna dello stesso, per uso personale di droga.

L’uomo, a seguito del rito direttissimo, è stato destinatario della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di giudizio.

Inoltre, nell’ambito delle attività svolte in materia di contrasto alla detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle del Gruppo Como, negli ultimi mesi, hanno segnalato, alla locale Prefettura, circa 31 soggetti per aver acquistato sostanze stupefacenti destinate al consumo personale.

Il servizio è il diretto risultato della determinata e costante presenza delle Fiamme Gialle sull’intero territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di illegalità e alla tutela della salute pubblica.