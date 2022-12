Stalker recidivo, da Paderno Dugnano a Jerago con Orago assediava la ex

Cinque anni dopo una condanna per stalking torna a colpire nuovamente, assediando una donna a pochi passi da casa sua. Originario di Bari, classe 1981 con un precedente per minaccia e condanna definitiva per stalking risalente a 5 anni fa nella zona di Paderno Dugnano, è stato arrestato ieri dopo giorni di ansia per una donna di Jerago con Orago che ha avuto una relazione con lui.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Albizzate per aver violato la misura di divieto di avvicinamento più volte in poche ore. La misura era stata emessa lo scorso 22 novembre e lui l’ha violata più volte, accampandosi per le vie del paese intorno alla sua abitazione.

Lo stalker citofonava a casa, minacciava sia a lei che i genitori, usava un profilo falso, a nome della ex, additandola come prostituta professionista, faceva ordinazioni sui siti di delivery e chiamava i taxi scaricando le spese sulla povera vittima.

Sabato scorso l’ultima violazione quando ha scavalcato la cinta dell’abitazione della donna, a Jerago con Orago. I Carabinieri che lo avevano redarguito poche ore prima ma lo tenevano, comunque sott’occhio, fino a quando lo hanno trovato a 240 metri dall’abitazione. A quel punto è scattato l’arresto e la conseguente custodia cautelare in carcere.