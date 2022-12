Sono stazionarie le condizioni dell’operaio ferito alla testa a Daverio, l’operazione in ospedale a Varese

Sono stazionarie le condizioni dell’operaio trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo a Varese dopo essere stato colpito alla testa da un tubo in un’azienda di Daverio.

L’uomo, un 59enne, è stato operato ieri sera in neurochirurgia e oggi ha ripetuto la tac encefalo. Resta sedato. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 29 dicembre a Daverio in via dell’Industria. L’uomo era al lavoro per un’impresa che stava effettuando delle manutenzioni all’interno di un’azienda