In stazione a Varese la targa in memoria di Giuseppe Zamberletti

È stata inaugurata giovedì 22 dicembre la targa commemorativa in onore di Giuseppe Zamberletti, padre della protezione civile, apposta dall‘Associazione Italiana linea Ferroviaria Alta Capacità del Gottardo (ACG) presso l’ingresso biglietteria delle ex Ferrovie dello Stato di Varese: “Al suo presidente e fondatore, primo sostenitore del collegamento ferroviario Varese-Lugano ideato da AGC Italiana e Svizzera”.

“Zamberletti ha sostenuto sempre l’ importanza dei collegamenti del territorio – ha affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti prima di scoprire la targa all’ingresso delle – Quando abbiamo ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione della stazione era entusiasta. Varese diventa così un Luogo strategico per tanti collegamenti importanti. Oggi sarebbe entusiasta di quello che è stato fatto e dei progetti futuri. La prospettiva per questo luogo è creare un potenziometro attraverso la massimizzazione di quelle che sono potenzialità che già ci sono, ma non è ancora sufficiente. Varese deve diventare un punto di riferimento importante – conclude – soprattutto per quanto riguarda un collegamento diretto e veloce con Milano, il nostro primo obbiettivo”.

Presente all’evento, oltre al consigliere comunale Stefano Angei, Monsignor Panighetti, il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e molti colleghi e conoscenti di Zamberletti, anche Francesca Brianza, consigliera comunale di Varese e vicepresidente del consiglio regionale, che ha dichiarato: “Varese vuole guardare verso l’Europa e questa linea è fondamentale soprattutto per i pendolari frontalieri, una linea potenziata. Questa linea ha fatto in modo che Varese diventasse lo snodo centrale per il sistema della mobilità. Regione Lombardia si impegna enormemente per quanto riguarda la mobilità, sistema sicuramente sotto pressione, che non deve abbassare il livello di attenzione, ma rendere sempre di più, meglio. E’ stato fatto tanto fino ad ora e tanto verrà fatto in futuro”.