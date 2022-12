Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare chiude Generazione Giovani

Marina De Juli sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte per la lettura scenica e interattiva del capolavoro di Sepulveda domenica 11 dicembre alle ore 16

L’ultimo appuntamento per bambini del calendario di Generazione Giovani è per domenica 11 dicembre alle ore 16 nel salone della Cooperativa di Biumo e Belforte. Sul palco l’attrice e narratrice di Verba Manent, Marina De Juli per una lettura scenica e interattiva della favola capolavoro di Luis Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

E al termine dello spettacolo, com’è nella formula delle iniziative di Generazione giovani per i bambini, gli spettatori potranno fare merenda assieme all’attrice Rosa Messina.

La cooperativa di Biumo e Belforte è in viale Belforte 165 a Varese.

Per info e prenotazioni scrivere a verbamanentprogetti@gmail.com oppure 347 8116559.