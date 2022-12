Sull’Albero della Riconoscenza nuove foglie per ricordare due gaviratesi

Si aggiungono nuove foglie all’albero: una sarà dedicata al dottor Santino Papa, medico di famiglia e l’altra alla scrittrice Mura, di cui proprio in questi giorni è uscito un libro che ne ripercorre la vita

L’attività della associazione “L’albero della riconoscenza” riprende a Gavirate dopo il fermo dovuto al covid. Domenica 11 dicembre alle ore 12,00 saranno posizionate altre foglie a memoria e ricordo di due illustri gaviratesi.

Una sarà dedicata al dott. Santino Papa, medico di famiglia, uomo di grande cultura e di molteplici interessi letterari e l’altra foglia sarà dedicata alla scrittrice Mura, proprio in questi giorni è uscito un libro che ne ripercorre la vita.

Come ci spiega il coordinatore del comitato Luigi Roberto Barion si è voluto ricordare due persone, una del recente presente ed una del passato, per dar modo a tutti di immergersi sia nell’oggi che nel tempo trascorso. Durante la cerimonia sarà ricordato Paolo Ambrosetti, recentemente deceduto, animatore del comitato e verrà annunciato l’ingresso nel comitato di Gianni Nigri.

Quest’anno però si addensa all’orizzonte una nuvola nera. A suo tempo si era stato deciso di realizzare una piccola targa di 20 cm. X 18 che illustrasse al passante il significato di questo albero. Purtroppo il sindaco Silvana Alberio si è opposta a tale posizionamento, dopo il notevole impegno e spesa profusi per la sua realizzazione.

Luigi Barion attonito e basito non si dà pace, in tutto il mondo vi sono targhe che spiegano il significato, ma a quanto pare questo non è possibile a Gavirate. Si afferma che l’iniziativa è autocelebrativa, ben vengano queste indicazioni, frutto di un gruppo di volontari a ricordo di gaviratesi quasi sempre ignorati da tutte le amministrazioni civiche.

La cerimonia sarà allietata dal suono di un violino ed alla presenza delle autorità. Per informazioni: 334 3104322.

(Foto da http://www.comune.gavirate.va.it/).