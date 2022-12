Summit leghista a Gemonio, Fontana incontra Bossi e il Comitato Nord

Nuovo incontro fra Umberto Bossi e Attilio Fontana, questa volta nell’abitazione storica del Senatur a Gemonio. Dopo la riunione al Pirellone dello scorso 20 dicembre, quando Bossi accompagnato dai coordinatori del Comitato del Nord incontro il presidente lombardo, si è tenuto oggi, giovedì 29 dicembre un nuovo appuntamento.

Il tema resta quello del dialogo in vista delle regionali del prossimo febbraio. Il presidente di Regione Lombardia e candidato per il centrodestra a un secondo mandato è uscito sorridente dalla villa del Varesotto di Umberto Bossi riferendo di essere venuto a fare gli auguri e spiegando di essere al lavoro per «unire».

Il Comitato del Nord è una costola interna alla Lega promossa dallo stesso Umberto Bossi per riportare i temi storici del movimento al primo piano dell’agenda del partito oggi guidato da Matteo Salvini. All’incontro di Gemonio erano presenti anche i coordinatori del Comitato Nord l’ex segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi e l’europarlamentare Angelo Ciocca.

Dal meeting non trapela nulla se non che potrebbe essere stato fissato un nuovo incontro all’inizio dell’anno in presenza del vice segretario della Lega – oltre che ministro all’Economia – Giancarlo Giorgetti.