Tavolo Clima Luino: presentato anche a Maccagno il Piano d’azione per ridurre le emissioni

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Dopo Luino, Brezzo di Bedero e Germignaga, nel tardo pomeriggio di martedì 27 dicembre siamo stati accolti con grande interesse anche dal sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera, e da tutta la Giunta comunale per la presentazione del Piano d’azione volto a ridurre le emissioni di CO2 nel territorio dell’Alto Verbano.

Nell’accogliente Sala Consiliare del Municipio Ilaria Notari, vicepresidente del Tavolo, ha introdotto la presentazione delle Strategie Climatiche Locali e del Piano d’azione, quest’ultimo articolato su tredici azioni studiate dai tre Laboratori: Energia, Mobilità e Cibo&Ambiente (disponibili nel nostro sito https://luinoperilclima.com/ ) .

Queste tredici azioni, illustrate nella loro consistenza dal Presidente Alessandro Perego, sono il risultato del lavoro svolto per circa un anno da cittadini, associazioni ed esperti nell’ambito dei tre laboratori, dopo aver analizzato l’Inventario Base delle Emissioni.

Dapprima Gianfranco Malagola ha spiegato le cinque azioni studiate dal Laboratorio Energia e, in particolare, ha evidenziato la possibilità di creare una filiera locale del cippato sul territorio volta, tra le altre, a una migliore gestione dei boschi grazie anche ai Piani di Assestamento Forestale di cui il Comune di Maccagno si sta dotando proprio in queste settimane.

E’ stato poi illustrato il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile che vede cittadini, imprese, enti locali e religiosi condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Questa azione ha suscitato un grande interesse da parte del sindaco e del vicesindaco, che già stavano pensando ad una sua possibile costruzione. Altra azione trattata è stata la possibilità di utilizzare energia da fonti rinnovabili negli edifici comunali, nelle scuole e per l’illuminazione pubblica e sensibilizzare la cittadinanza affinché faccia lo stesso nelle proprie abitazioni passando ad un fornitore di energia al 100% rinnovabile.

Non per ultime sono state spiegate l’azione volta alle ristrutturazioni edilizie e quella sulla raccolta del legname spiaggiato. Grazie alla legge “Salvamare” il materiale vegetale spiaggiato non è più considerato un rifiuto speciale e può così essere utilizzato come biomassa; ma perché i cittadini possano iniziare a usufruirne, occorre fare pressione su Regione Lombardia affinché definisca norme e regolamenti per la sua raccolta. A tal proposito il sindaco, nella sua veste di Presidente dell’Autorità di Bacino lacuale dei laghi, ha dato la sua massima disponibilità a collaborare.

Alla spiegazione delle proposte del Laboratorio Energia è poi seguita quella delle azioni del Laboratorio Mobilità. In particolare, il Comune di Maccagno ha da tempo attivato un servizio di Pedibus estremamente funzionale da cui anche il Tavolo per il Clima ha preso spunto per definire la sua azione sul Pedibus. Altra azione sviluppata dal Laboratorio Mobilità e presentata è stata il coordinamento delle installazioni di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche – utilizzando solo energia al 100% rinnovabile – per promuovere il turismo, incentivare l’acquisto di auto elettriche e ridurre così le emissioni di CO2.

In ultimo, sono stati illustrati il progetto Equostop per una migliore condivisione dei mezzi in circolazione e quello di Alptransit che, pur rappresentando un buon esempio di trasferimento di materiali da strada a ferrovia, può creare criticità dovute al trasporto di merci pericolose su un territorio molto fragile ed esposto a rischi idrogeologici. La proposta in questo senso è stata quella di considerare la necessità di formare la popolazione circa i rischi del trasporto di materiali pericolosi.

Lara Tavani, coordinatrice del Laboratorio Cibo&Ambiente, ha poi proseguito illustrando la proposta del questionario sui rifiuti e sulle eccedenze alimentari per esercizi commerciali di vario genere e la lotta allo spreco alimentare nelle mense scolastiche. Come? Azzerando l’uso del materiale usa e getta e promuovendo la cultura del cibo locale e della riduzione degli sprechi all’interno delle mense. Proprio in merito a questo ultimo aspetto il Comune di Maccagno ha da tempo provveduto ad organizzare al meglio la mensa. Vi è inoltre una interessante novità: da qualche mese il Tavolo per il Clima ha attivato una stoviglioteca: una raccolta di stoviglie in plastica riutilizzabile che viene messa a disposizione di tutti per organizzare feste tra ragazzi o adulti; le stoviglie vanno poi riportate lavate dando una piccola offerta (per prenotare la stoviglioteca è possibile cliccare sul link: https://www.terredilago.it/stoviglioteca.html)

Da ultimo è stato illustrato il progetto sul consumo di suolo, ovvero la necessità di preservare il territorio ed il paesaggio mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio evitando ulteriore cementificazione.

La presentazione è stata arricchita da parecchie domande e richiesta di chiarimenti che hanno dimostrato il grande interesse del Comune di Maccagno sui temi dei cambiamenti climatici e su come, a livello di istituzioni o di singoli cittadini, si possa agire per ridurre le emissioni. Dal sindaco e dalla giunta è emersa la richiesta di organizzare una serata per sensibilizzare la popolazione del Comune sui temi trattati al fine di avere una partecipazione attiva alle tante azioni che si possono mettere in pratica.

Ilaria Notari ha concluso l’incontro ringraziando i presenti per la grande partecipazione dimostrata, chiedendo di valutare quali delle azioni illustrate possono essere di interesse del Comune e come si possano attivare in collaborazione con il Tavolo per il Clima. La vicepresidente ha inoltre ribadito che il cambiamento climatico riguarda tutti ed è per questo che, se vogliamo che i nostri giovani abbiano un futuro accettabile e vivibile, dobbiamo agire velocemente.