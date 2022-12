Test “da Eurolega” per la Openjobmetis che sfida Milano nel derby di Santo Stefano

Con una notevole prova di forza nell’ultimo periodo, l’EA7 Milano ha vinto l’ultima partita prenatalizia di Eurolega contro il Monaco dell’ex di turno Mike James. Una rimonta, quella dell’Olimpia, che è servita a mettere in guardia l’Openjobmetis (non che ce ne fosse bisogno!) che proprio sullo stesso parquet sarà ospite nel pomeriggio di Santo Stefano – ore 18,30 – nell’attesissimo derby lombardo per il quale si attende il grande pubblico al Forum di Assago.

La squadra di Brase, che fino a oggi è stata bravissima a tenere il passo delle migliori, andrà alla ricerca di una vera e propria impresa perché Milano, che pure in coppa sta faticando (ma dopo le nove sconfitte in fila ha vinto due volte), in campionato ha perso davvero pochi colpi. Due le sconfitte per Melli e compagni, la seconda delle quali è arrivata settimana scorsa a Trento e ha fatto perdere il primato all’Armani, seconda a due punti dalla Virtus.

Il derby metterà di fronte due squadre dalla filosofia praticamente opposta: se la Openjobmetis ama correre a perdifiato, con la sua “cavalleria leggera” e la volontà di tirare (o da vicinissimo o da 3) con azioni rapidissime, la squadra di Ettore Messina fa del controllo dei ritmi e della forza fisica due dei suoi punti di forza. Anche perché ha a disposizione pesi massimi come Hines, Voigtmann, Biligha e l’ex di turno Brandon Davies a presidio dei tabelloni oltre ovviamente a Melli e Ricci, quest’ultimo decisivo contro i monegaschi. In questo senso, Varese potrebbe pagare oltremodo l’assenza di Justin Reyes, il jolly che Brase ha sfruttato molto bene contro i pivottoni di Venezia (Watt e Tessitori) grazie alla sua mobilità e imprevedibilità.

Certo, poi Milano è ricca anche di talento e qualità tra gli esterni – basti pensare alla prova balistica contro il Monaco del tiratore Jimmy Baron – anche se dopo l’addio del Chacho Rodriguez ha messo in evidenza qualche carenza in cabina di regia. Insomma, almeno per la Serie A l’Olimpia appare difficilmente attaccabile: per provarci, Varese dovrà avere alte percentuali dall’arco (un po’ altalenanti nell’ultimo periodo), limitare al massimo le palle perse e cercare in qualche modo di non farsi demolire a rimbalzo così da equilibrare il numero di possessi. Owens e Caruso saranno chiamati agli straordinari con il lungo americano che deve iniziare – nostra opinione – a essere più incisivo e non restare solo una pedina funzionale al gioco collettivo.

Al Forum, intanto, il popolo varesino calerà in massa: difficile fare previsioni precise (a Milano si va “in autonomia” e non con mezzi organizzati) ma i settori alle spalle della panchina di Varese e nell’angolo accanto – quelli generalmente occupati dai tifosi bosini – sono praticamente tutti esauriti. Oltre mille, e stiamo stretti, i fans biancorossi ad Assago, perché un derby è sempre da vivere, anche se il pronostico appare quasi chiuso.

RICORDIAMOCI DI…

A proposito di vittorie inattese: il penultimo derby disputato al Forum portò in dote un successo inatteso, quasi miracoloso e pesantissimo in ottica salvezza. Quella era la Openjobmetis di Massimo Bulleri, data per spacciata fin da gennaio e invece brava a recuperare terreno e a confermarsi in Serie A ai danni di Cantù. Quel giorno ad Assago finì 81-83 con un gioco da tre punti determinante di Miki Ruzzier e l’errore sull’ultimo tiro, ravvicinato, di Gigi Datome (che potrebbe rientrare a Santo Stefano). Il top scorer varesino quel giorno fu un certo Luis Scola (nella foto) con 18 punti, lo stesso “totem” a cui ci aggrappiamo oggi ma per obiettivi superiori a una “semplice” permanenza in Serie A.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da sabato e offerto da Confident. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.