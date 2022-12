Tiziano e il suo tradizionale bagno di Natale nel Lago di Monate

Ormai è una tradizione: sotto Natale Tiziano Dolci, 41 anni di Gavirate, dipendente della Whirlpool, si fa un bagno rilassante nell’amato lago di Monate.

Anche in questo 23 dicembre 2022 la tradizione è stata rispettata: il tuffo e qualche bracciata, con tanto di cappello di Babbo Natale e incontro con il vecchio vestito di rosso, accompagnato da una renna per l’occasione. Un modo simpatico e goliardico per augurare a tutti buone feste e un felice Natale.