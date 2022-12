Tombola solidale e mercatino del riuso per un Natale di valore alla media di Caravate

Anche quest’anno la Scuola media Frattini di Caravate ha organizzato una tombolata di beneficenza che si è svolta a scuola nella mattinata di sabato 17 dicembre.

Docenti, studenti, famiglie, aziende del territorio, varie associazioni e tutto il personale scolastico hanno collaborato alla realizzazione della tombolata mediante vendita\acquisto delle cartelle, allestimenti e donazioni.

In mattinata rappresentanti dell’Associazione solidale onlus di Varese hanno incontrato i ragazzi e condiviso i progetti che si intendono realizzare con il ricavato dell’evento ( destinato ai bambini bielorussi ed ucraini).

Gremito lo spazio della scuola adibito alla vendita di oggetti realizzato con materiale riciclato da studenti e genitori.

Nelle scorse settimane docenti, alunni e genitori sono stati impegnati nella creazione di oggetti, ghirlande e decorazioni natalizie create con materiale da riciclo. Gli oggetti prodotti sono stati venduti al mercatino della scuola allestito dal comitato genitori.

Condividere e diffondere la tombolata è solo uno dei tanti modi per sensibilizzare gli alunni verso temi importanti e far comprendere il significato di donare, soprattutto in questo mese in cui il Natale è alle porte.

L’organizzazione dell’evento è da anni gestita dalla prof.ssa Anna Distefano, in collaborazione con gli altri colleghi dell’istituto:« Ottimo risultato – ha commentato Distefano – Offrire e condividere con altri le “nostre cose” è sempre una gioia. Vedere poi i bambini o i ragazzi felici nel ricevere questi pensieri ancora di più, certi che il ricavato andrà a chi ne ha veramente bisogno!»

I promotori ringraziano la preside Francesca Vanoli e tutti gli altri docenti per la collaborazione e l’impegno duraturo e costante nei vari anni:« Siamo sicuri che le cose belle debbano essere condivise e quest’evento è sicuramente una cosa bella».