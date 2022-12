Tombolata benefica per le Missioni in Etiopia all’Istituto Salesiano di Varese

Appuntamento in piazza San Giovanni Bosco 3 a Varese venerdì 2 dicembre alle 20.30. Una serata in allegria per sostenere i progetti delle missioni salesiane in Etiopia

Tombolata benefica all’Istituto Salesiano di Varese in favore dell’associazione “Amici del Sidamo”.

Appuntamento in piazza San Giovanni Bosco 3 a Varese venerdì 2 dicembre alle 20.30. Una serata in allegria per sostenere i progetti delle missioni salesiane in Etiopia.

Chi non può essere presente potrà comunque giocare e sostenere “a distanza”, acquistando le cartelle e affidando il gioco a chi sarà in sala.

Per info e adesioni: www.sidamovarese.it, Cristina 3470921086 o Giacomo 3459848684. Per sostenere Associazione In Missione Iban IT82M0538710804000042447942.