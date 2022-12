Torna il Falò di Sant’Antonio a Varese, senza restrizioni

Torna il tradizionale Falò di Sant’Antonio a Varese. E quest’anno non avrà restrizioni: ci sarà il banco gastronomico, la possibilità di entrare nella piazza, le bancarelle. Si torna dunque alla versione originaria del falò della Motta di Varese che verrà acceso alle 21 di lunedì 16 gennaio. Il giorno dopo invece, martedì 17 gennaio, alle 12 la Santa Messa e la tradizionale benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa, sempre in piazza della Motta. Niente cambiamenti al programma che si ripete da anni dunque, come invece era stato necessario fare nel 2022 a causa delle restrizioni legate al Covid.

Seppur ci sarà attenzione ai flussi di persone, l’accesso alla piazza regolamentato e un piano di sicurezza e viabilità.

I Monelli della Motta, organizzatori dell’evento, nei prossimi giorni comunicheranno nel dettaglio tutti gli appuntamenti di questa edizione, che contrariamente a quanto successo lo scorso anno, torna con la sua grande catasta di legno da bruciare. Ma oltre al momento clou dell’evento, quello del falò appunto, l’edizione di quest’anno prevede molto di più e nelle prossime settimane verranno svelati tutti i dettagli.

L’annuncio del “save the date” è stato pubblicato sulla pagina Instagram dei Monelli della Motta, nelle sezione stories.

Quello che possiamo già annunciare è che potrete seguire l’accensione del Falò di Sant’Antonio sulla pagina Facebook di VareseNews.