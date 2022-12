Torna Telethon nelle piazze varesine, un cuore di cioccolato per la ricerca

Se quest’anno a Natale riceverete una bella scatola di cioccolatini a forma di cuore sappiate che avete ricevuto un regalo molto più grande di quello che avrete tra le mani, anche se il cioccolato è di marca (Caffarel) e magari al vostro gusto preferito (latte, fondente, o latte con granella di biscotti)

Quelle sono infatti le scatole di cioccolatini di Telethon, che saranno “il cuore” di nome e di fatto dell’edizione 2022 della celebre maratona benefica che sostiene la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Un ritorno in piazza che vedrà eventi e banchetti dal 10 al 17 dicembre, anche se in realtà, Telethon non si è fermato nemmeno con la pandemia: l’unico vero stop alle manifestazioni in presenza c’è stato nel 2020, mentre già nel 2021 erano stati ripristinati i gazebo delle associazioni. Quest’anno però, tornano anche le iniziative di BNL, storico partner di Telethon: che assicurerà musica ed eventi nella giornata del 17 dicembre.

A presentare la settimana l’assessora Rossella Dimaggio, il segretario di UILDM e tesoriere Telethon Varese Daniele Bianchi, Fiorenzo Broggini rappresentante di Avis Comunale Varese e Marta Vespignani per BNL Varese.

TELETHON 2022: COSA SUCCEDE, IN QUALI PIAZZE

L’edizione 2022 si terrà in tutta Italia dal 10 al 18 dicembre 2022 e sarà abbinata come sempre alla Maratona televisiva RAI, anche se molti eventi si svolgeranno oltre quelle date. In provincia di Varese Telethon 2022 si realizza per opera di UILDM, BNL, AVIS, Associazioni, Istituzioni e singoli volontari: grazie a loro saranno organizzati banchetti ed eventi per la raccolta fondi in molte piazze. Alcuni banchetti di raccolta ci sono già stati: come domenica 27 novembre a Venegono Inferiore, e domenica 4 dicembre a Fagnano Olona.

Ma la maggior parte di loro è prevista per i prossimi giorni: il primo sarà giovedì 8 dicembre a Castellanza, al mercatino di Natale in piazza san Bernardo. A Varese sabato 10 dicembre il gazebo sarà in piazza del Podestà, mentre domenica 11 dicembre a Cantello sarà presso il parco “grande casa” in via Cesare Baj. Sabato 17 dicembre i banchetti saranno a Busto Arsizio in via Milano e a Gallarate in piazza Libertà. Domenica 18, infine, un gazebo sarà al mercatino di Natale di Solbiate Olona.

Infine, alla sede BNL di Varese in via Volta 9 sabato 17 sono previsti intermezzi musicali e un aperitivo alle 17: e le donazioni per la prima volta non saranno raccolte solo agli sportelli, eccezionalmente aperti per l’occasione, ma anche con dei pos dedicati, dove “far passare” il proprio bancomat e elargire con più facilità la donazione prescelta «Riapriamo la nostra filiale per Telethon dopo due anni, con gioia – ha commentato Marta Vespignani – Ma la raccolta non si è mai fermata, grazie al bancomat e alla donazione libera».

TELETHON, DAL 1990 IN ITALIA PER FAR CORRERE LA RICERCA

«Telethon è nata nel 1960 negli Stati Uniti, uno dei fondatori era il famoso attore comico Jerry Lewis, che aveva un figlio affetto da distrofia muscolare – Ha spiegato Daniele Bianchi – Nata come raccolta fondi per la ricerca sulla Distrofia Muscolare, si è poi estesa a tutte le altre Malattie Neuromuscolari e sulle Malattie Genetiche e Rare che non hanno ancora una causa conosciuta e/o una terapia, per sostenere la ricerca. UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è presente in Italia dal 1961 e a Varese come Sezione territoriale dal 1969. Si occupa delle persone affette da Malattie Neuromuscolari, fornisce loro un servizio medico-fisioterapico e psicologico e ne difende i diritti. Telethon in Italia è arrivato nel 1990 dall’iniziativa di UILDM per avanzare nella difficile ricerca sulle Malattie Neuromuscolari, i cui malati fino ad allora avevano scarse speranze di vita e di terapia e pochi ricercatori se ne occupavano. È nato come Maratona televisiva con UILDM, BNL (Banca Nazionale del Lavoro) come banca di appoggio e RAI. Con gli anni si sono aggiunti molti Partner e Sostenitori, come AVIS, ormai a fianco di UILDM e di Telethon in maniera costante e concreta e poi molte altre Associazioni e Istituzioni, ed è diventata una raccolta fondi per la ricerca scientifica che dura tutto l’anno».

Per la scelta dei progetti da finanziare, la Fondazione Telethon si avvale della collaborazione di una Commissione medico-scientifica (Cms) . Ne fanno parte 30 scienziati, quasi tutti stranieri, affinché non ci siano legami personali o professionali con gli autori dei progetti da valutare. La Cms ha innovato profondamente il modo di fare ricerca in Italia perché utilizza modelli di efficienza e trasparenza. Segue infatti il Sistema di Valutazione del peer review, la revisione da parte dei pari, cioè esperti che vagliano progetti o lavori di loro colleghi. A dicembre di ogni anno esce un Bando di ricerca Telethon che accoglie progetti di ricerca scientifica. La Commissione medico-scientifica conclude la selezione dei progetti di ricerca da finanziare con un processo iniziato in genere sei mesi prima. Delle centinaia di progetti presentati ne vengono finanziati in genere meno di un quinto.

Dal 1990, Telethon ha finanziato la ricerca su oltre 589 malattie genetiche, con 2804 progetti. Sono stati finanziati 1676 ricercatori e grazie alla ricerca Telethon sono stati pubblicati su riviste nazionali e internazionali 14.729 articoli scientifici.