Tornano i ladri in via Aleardi: smontate le marmitte dei camion dei rifiuti a Gallarate

A distanza di meno di tre mesi, tornano in azione i ladri in via Aleardi a Gallarate, al deposito dei mezzi di Aemme Linea Ambiente.

Il precedente risale al 21 settembre e anche questa volta la modalità del furto sembra simile: i ladri hanno approfittato di un momento di pausa per smontare le marmitte catalitiche dei mezzi usati per la raccolta rifiuti.

Il furto è avvenuto nella serata del 7 dicembre, alla vigilia di un giorno di stop del servizio, quello dell’8 dicembre. Una volta entrati nell’area di proprietà della società comunale Amsc e affittata ad ALA, hanno smontato le marmitte dai mezzi, almeno una mezza dozzina.

Ma perché rubare le marmitte? Perché i catalizzatori contengono metalli pregiati che hanno valore in particolare in questa fase di rincaro delle materie prime.

Considerato che si tratta del secondo episodio, non è escluso che si tratti di una banda specializzata, capace di agire in poche ore per smontare le parti e immetterle poi sul mercato nero (come nel caso del rame, queste parti finiscono poi spesso a normeli società compiacenti).