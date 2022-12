A Tradate tre mercati straordinari in vista del Natale

In occasione delle festività natalizie, a Tradate sono in programma tre giornate straordinarie del mercato cittadino. Le bancarelle saranno in piazza Mercato domenica 11 e domenica 18 dicembre, e anche la Vigilia, sabato 24 dicembre.

E’ inoltre confermato il mercato di giovedì 8 dicembre, che si svolgerà regolarmente anche se la giornata è festiva.

Sia l’8 dicembre che nelle tre date straordinarie di mercato, non si assicura però la presenza di tutti i banchi abituali.