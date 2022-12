Tre incidenti in un’ora a Busto Arsizio, superlavoro della Polizia Locale

Tre incidenti in un’ora a Busto Arsizio hanno causato diversi feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Pomeriggio difficile, quello di mercoledì, per forze dell’ordine e soccorritori che hanno dovuto raggiungere tre luoghi diversi della città per fornire assistenza.

Il primo si è verificato all’altezza della rotatoria dei Tre Ponti, nella zona sud della città, già teatro di diversi incidenti con ciclisti. Anche questa volta ad avere la peggio è stato una persona in sella ad una bicicletta ma non avrebbe riportato ferite serie.

Il secondo incidente si è verificato in via Sicilia dove un’auto e un furgone, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Sul posto ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e Polizia Locale. (foto)

Il terzo incidente è un tamponamento con feriti lungo il Sempione all’altezza della rotonda di via Minghetti.