Treno passeggeri bloccato in galleria, esercitazione della Protezione Civile a Laveno Mombello

Esercitazione della Protezione Civile in programma a Laveno Mombello, dove verrà simulato un incidente ferroviario nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, da mezzanotte alle quattro di mattina. Come spiega l’amministrazione, verrà organizzata una esercitazione che prevede uno svio in galleria e questo per testare l’organizzazione dei soccorsi in caso di un incidente ferroviario ad un un treno passeggeri nella galleria di Laveno Mombello.

Le auto provenienti da Cittiglio in direzione Laveno saranno deviate all’altezza del cimitero di Cittiglio verso via XXV Aprile; quelle provenienti da Laveno in direzione Cittiglio verranno deviate verso via XXV Aprile all’altezza di via Labiena incrocio con viale Porro. L’area del passaggio a livello di via Labiena sarà inibita al transito per presenza dei mezzi di soccorso.

In caso nell’orario dell’esercitazione vi fosse la necessità di segnalare una reale emergenza, i cittadini devono chiamare come sempre il NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE 112.

“Ci scusiamo per i problemi che l’orario di questa esercitazione condivisa con la Prefettura di Varese potrà produrre, ma l’organizzazione in altro momento non sarebbe possibile per le interruzioni che produrrebbe sul servizio ferroviario con i conseguenti disservizi sul traffico passeggeri e merci”, concludono gli amministratori.