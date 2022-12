Treno vandalizzato sulla Milano – Laveno, nel processo i filmati delle devastazioni

Seggiolini strappati dalla loro custodia e lanciati, caos nello scompartimento, poi la leva del freno che viene tirata e il convoglio che arresta bruscamente la sua corsa. Per quei fatti avvenuti il 27 gennaio 2015 (e che destarono grande allarme sociale) la giustizia presenta il conto: i carabinieri riuscirono in quei frangenti e con indagini lampo a isolare due sospettati, un ragazzo di 18 anni e uno di 4 anni più grande.

Mentre per il primo il reato è estinto dal momento che ha potuto beneficiare dell’istituto della “messa alla prova“, altrimenti non può dirsi per il secondo sospettato il cui esito del medesimo procedimento non è andato a buon fine e oggi si trova imputato, con rito immediato, di aver compiuto due reati: danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Difeso dall’avvocato Lucia Vincenti il giovane, oggi 29 enne, renderà probabilmente spontanee dichiarazioni nella prossima udienza, fissata per la fine di marzo, non prima che venga sento l’ultimo teste, un viaggiatore che all’epoca dei fatti venne già ascoltato dai militari.

I fatti si riferiscono a quanto avvenuto sulla corsa del treno 67 partito da Milano alle 17.49 e arrivato a Laveno Mombello alle 19.22 del 27 gennaio 2015, un martedì. Quel giorno avvenne un vero e proprio atto vandalico secondo i testimoni sentiti dai carabinieri, che fecero scattare la denuncia in poco tempo grazie alle testimonianze di una giovane che viaggiava assieme alla compagnia nella quale erano presenti anche i due finiti poi a processo.

Trenord nel giudizio si è costituita parte civile: i danni quantificati dal fatto ammonterebbero a circa 7 mila euro. Un processo finito dunque alle battute finali, ma che si gioca sul filo della prescrizione (7 anni e mezzo dalla data dei fatti). Durante l’udienza di lunedì (pm Davide Toscani) sono stati acquisiti i video dei filmati e i verbali delle sommarie informazioni testimoniali di alcuni testi.