Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 16 DICEMBRE 2022

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE/UMANISTICHE

Istituto Scolastico Superiore paritario di Busto Arsizio ricerca 1 DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE/UMANISTICHE per docenza da gennaio 2023 a giugno 2023. Requisiti richiesti: diploma di laurea in lettere moderne o indirizzi analoghi ricompresi nella classe di concorso A12; preferibile esperienza nella mansione; discreta conoscenza della lingua inglese e residenza nei paesi limitrofi alla sede di lavoro. Orario settimanale: monte ore settimanale di circa 24 ore con possibilità di effettuare consigli di classe e riunioni pomeridiane e/o (occasionalmente) al sabato. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da gennaio a giugno, con possibilità di rinnovo per il successivo anno scolastico. (Rif. 10675)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI/VENDITE

Azienda di commercio settore elettrico-meccanico di Castellanza cerca 1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI/VENDITE che si occuperà, in affiancamento al responsabile ufficio acquisti, di acquisizione richieste offerte clienti, ricerca dei materiali, offerta al cliente, acquisizione ordine cliente, piazzamento ordine fornitore, ricezione materiale, controllo e spedizione. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore elettrico, elettronico o meccanico; diploma di scuola secondaria di secondo grado, con preferenza in ambito elettronico o meccanico; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; buona conoscenza dell’inglese; buon utilizzo di Office e di AS400 o analogo. Si offre: orario a tempo pieno (8h/gg flessibili) e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10672)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ADDETTO/A UTILIZZO UTENSILERIA VARIA

Azienda del settore metalmeccanico di Magnago cerca 1 ADDETTO/A UTILIZZO UTENSILERIA VARIA. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nell’utilizzo dei vari utensili es. trapano, ecc.; disponibilità a recarsi sui vari cantieri per l’installazione di canne fumarie; utilizzo di base degli strumenti informatici; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno. In alternativa si valuta eventuale capo squadra. ASSUNZIONE IMMEDIATA. (Rif. 10670)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: IMBIANCHINO/A

Impresa di costruzioni e tinteggiature con filiale a Olgiate Olona cerca 1 IMBIANCHINO/A per svolgere mansioni di verniciatura presso i cantieri della medesima. Requisiti: indispensabile esperienza nelle mansioni; preferibile domicilio in provincia di Varese; patente di guida B; disponibilità a trasferte presso cantieri in altre regioni del nord Italia. Orario settimanale: tempo pieno (giornate lavorative di 8 ore con orari variabili in relazione agli specifici cantieri; contratto a tempo determinato per una durata da 1 a 3 mesi con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 10666)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUCITORE/TRICE A MACCHINA DI COSTUMI

Azienda di confezione costumi di Busto Arsizio cerca 1 CUCITORE/TRICE A MACCHINA DI COSTUMI con uso di macchina piana, 2 aghi, tagliacuce, collaretto che si occuperà della confezione di costumi partendo dalla materia prima. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; ottima capacità nell’utilizzo delle macchine da cucire; preferibile residenza a Busto Arsizio e zone limitrofe; patente B. Si offre orario a tempo pieno 7.45-16.15 (con pausa) e contratto a tempo determinato. (Rif. 10656)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI per zona Castellanza, Olgiate Olona e Legnano

Impresa di pulizie di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI per zona Castellanza, Olgiate Olona e Legnano. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; licenza media; indispensabile patente B ed automunito/a; disponibilità ad utilizzare l’auto personale, con rimborso spese a carico dell’azienda. Si offre orario part time nelle giornate di mercoledì 8.30/11.30 – 19.00/21.00, venerdì 8.30/11.30, sabato 6.30/12.30 e contratto a tempo determinato 3 mesi rinnovabile. (Rif. 10654)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO

Cooperativa sociale di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO che si occuperà di accettazione merce e scritture contabili con specifico gestionale, di confezionamento e movimentazione merce a magazzino. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; buona conoscenza del pacchetto Office ed ottima di Excel; preferibile esperienza nella mansione; patente B e preferibile automunito/a. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10640)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (od in alternativa 1 AUSILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE)

Cooperativa sociale con sede a Busto Arsizio cerca 1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (od in alternativa 1 AUSILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE) per svolgere le seguenti mansioni all’interno di una comunità residenziale per adolescenti in SOSTITUZIONE di un lavoratore in malattia: sanificare gli ambienti (letti, bagno, cucina, parti comuni); preparare i pasti per gli ospiti della comunità; fare la spesa. Requisiti richiesti: attestato di formazione OSS/ASA; esperienza nelle mansioni; indispensabile patente di guida B; preferibile domicilio a Busto Arsizio o in zone limitrofe; all’occorrenza disponibilità per le notti. Orario settimanale di lavoro: part-time 65% (08:30-13:30, dal lunedì al venerdì); si offre contratto a tempo determinato della durata di 1 mese. (Rif. 10630)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTA/O ALLE PULIZIE PART-TIME

Impresa di pulizie di Gallarate cerca per Busto Arsizio 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE PART-TIME. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA nella PULIZIA DI CONDOMINI (lavaggio e pulizia ingressi, scale, aree comuni, lavaggio vetri), UTILIZZO SOFFIATORI ELETTRICI; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle immediate vicinanze della sede operativa dell’azienda; INDISPENSABILE PATENTE B per l’utilizzo del mezzo aziendale. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time 08.00-12.00/13.00 da lunedì a venerdì ed il sabato 08.00-11.00. (Rif. 10624)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE/ASPORTO BIDONI PART-TIME

Impresa di pulizie di Gallarate cerca per Busto Arsizio 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE/ASPORTO BIDONI PART-TIME. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA nella PULIZIA DI CONDOMINI (lavaggio e pulizia ingressi, scale, aree comuni, lavaggio vetri), UTILIZZO SOFFIATORI ELETTRICI; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle immediate vicinanze della sede operativa dell’azienda; INDISPENSABILE patente B per l’utilizzo del mezzo aziendale. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time 08.00-12.00 da lunedì a venerdì e 18.00-20.00 (due sere a settimana per asporto bidoni). (Rif. 10623)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: IMPIEGATO/A COMMERCIALE – PRATICHE IMPORT-EXPORT

Azienda di produzione e commercio di abbigliamento nei pressi di Gorla Minore cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE – PRATICHE IMPORT-EXPORT che svolga attività di contatto con i clienti, gestione e-mail ed ordini. Requisiti richiesti: indispensabile buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto Office; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato iniziale di 3 mesi, con successiva stabilizzazione ed orario a tempo pieno 8.30-12.30 / 14.00-18.00 dal lunedì a venerdì. (Rif. 10613)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE

Azienda di produzione e commercio di abbigliamento nei pressi di Gorla Minore cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE che svolga le seguenti mansioni amministrative: attività di segreteria, gestione e-mail, pratiche burocratiche, contabilità ordinaria e archiviazione. Requisiti richiesti: buona conoscenza del pacchetto Office; preferibile anche minima esperienza nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato iniziale di 3 mesi, con successiva stabilizzazione e orario a tempo pieno 8.30-12.30 / 14.00-18.00 dal lunedì a venerdì. (Rif. 10610)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TESSITORE/TRICE JACQUARD E TELAI A NAVETTA

Tessitura di Busto Arsizio cerca 1 TESSITORE/TRICE JACQUARD E TELAI A NAVETTA. Requisiti richiesti: ESPERIENZA nell’utilizzo di TELAI A NAVETTA e JACQUARD, CARICA ROCCHE, ANNODATURE E ROTTURA FILI; utilizzo degli strumenti informatici; è preferibile essere domiciliati/e nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno su 2/3 turni: 06.00-14.00 / 14.00-22.00 ed in caso di necessità anche 22.00-06.00. (Rif. 10606)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL FINISSAGGIO TESSILE

– Tessitura di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AL FINISSAGGIO TESSILE. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo delle calandre, rameuse e spruzzatrici; utilizzo degli strumenti informatici; è preferibile essere domiciliati/e nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 06.00-13.30 oppure 08.00-15.30. (Rif. 10603)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTA/O ALLE ROCCATRICI TESSILI

Tessitura di Castellanza cerca 1 ADDETTA/O ALLE ROCCATRICI TESSILI. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA sulle ROCCATRICI TESSILI; è preferibile essere domiciliati/e in uno dei comuni nelle immediate vicinanze dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroga più duratura; orario di lavoro part-time: 16.00-20.00. (Rif. 10598)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

ARCONATE: AIUTO ALL’ADDETTO/A MACCHINA PER LA MAGLIERIA

Tessitura di Arconate cerca 1 AIUTO ALL’ADDETTO/A MACCHINA PER LA MAGLIERIA. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nella gestione delle macchine per maglieria, carico/scarico rocche, scarico pezze, cambio aghi, controllo tessuto; residenza preferibilmente nelle immediate vicinanze dell’azienda; patente. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro su tre turni a ciclo continuo: 06.00-14.00 / 14.00-22.00 / 22.00-06.00. (Rif. 10593)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ELETTRICISTA

Azienda di impianti elettrici civili e industriali di Magnago cerca 1 ELETTRICISTA per installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali, automazioni ed installazione di impianti fotovoltaici. Requisiti richiesti: esperienza anche minima nello stesso settore e nella stessa mansione; diploma di scuola secondaria di 2° grado; conoscenza ed uso base del PC; indispensabile possesso di patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 08.00/12.00 – 13.30/17.30 da lunedì a venerdì e iniziale contratto a tempo determinato di 2 mesi, con successive proroghe, volto alla stabilizzazione. (Rif. 10591)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

ARCONATE: ADDETTO/A ALLA MACCHINA PER LA MAGLIERIA

Tessitura di Arconate cerca 1 ADDETTO/A ALLA MACCHINA PER LA MAGLIERIA. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione delle macchine per maglieria, carico/scarico rocche, scarico pezze, cambio aghi, controllo tessuto; residenza preferibilmente nelle immediate vicinanze dell’azienda; patente. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro su tre turni a ciclo continuo: 06.00-14.00 / 14.00-22.00 / 22.00-06.00. In alternativa a personale con esperienza si valutano ANCHE CANDIDATI/E IN ETA’ DI APPRENDISTATO. (Rif. 10587)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: RISORSA che si occupi di effettuare REVISIONI DI AUTOMOBILI E MOTOCICLI, TAGLIANDI, MANUTENZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Società operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli con sede in Busto Arsizio ricerca 1 RISORSA che si occupi di effettuare REVISIONI DI AUTOMOBILI E MOTOCICLI, TAGLIANDI, MANUTENZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, riparazione di guasti, sostituzione di componenti danneggiati dei motori e relativi sistemi di alimentazione e di raffreddamento, etc. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nel settore e nella mansione; possesso di patente B (indispensabile) e A (preferibile); possesso di diploma di istituto tecnico a indirizzo meccanico ed attestato di Ispettore dei centri di Revisione dei veicoli a motore. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno (8-12; 14-18) con assunzione prevista per fine anno. (Rif. 10581)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: MONTATORE/TRICE E AGGIUSTATORE/TRICE MECCANICO/A

Società operante nel settore della costruzione e commercio di macchinari per la lavorazione di materie plastiche ubicata in Solbiate Olona ricerca 2 risorse da inserire nell’organico nel ruolo di MONTATORE/TRICE E AGGIUSTATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio dei macchinari effettuando la lettura del disegno meccanico. Si richiede: preferibile esperienza pregressa nel settore e nella mansione; domicilio entro 20 km dalla sede di lavoro; diploma conseguito presso istituto tecnico o professionale; discreta conoscenza della lingua inglese; possesso di patente B e disponibilità a trasferte. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (7.45-11.45; 13-17). Per profili under 29 si valuta l’inserimento mediante contratto di apprendistato. (Rif. 10572)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Impresa del settore metalmeccanico con sede a Dairago cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE che si occupi dei contatti con i clienti in Italia e all’estero, emettere preventivi e fornire informazioni alla clientela. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle mansioni (preferibile nello stesso settore); preferibile domicilio vicino Dairago; diploma di scuola superiore di secondo grado; capacità di utilizzare Microsoft Word; conoscenza della lingua inglese; patente di guida B; disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed all’estero per incontrare eventuali clienti e partecipare a fiere nazionali e internazionali. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30); si offre contratto a tempo determinato per una durata di 3 mesi, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato in caso di esito positivo. (Rif. 10570)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: FALDATORE/TRICE STENDITORE/TRICE

Azienda del settore tessile di Olgiate Olona cerca 1 FALDATORE/TRICE STENDITORE/TRICE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE L’AVER MATURATO ESPERIENZA NELLA MANSIONE; patente. Si offre: contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroga; orario di lavoro a tempo pieno: 08.30-12.30/13.00-1700. (Rif. 10569)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: CARPENTIERE/A

Azienda metalmeccanica di Fagnano Olona cerca 1 CARPENTIERE/A. Requisiti richiesti: ESPERIENZA DI SALDATURA FERRO, UTILIZZO FLESSIBILE, SMERIGLIATRICE; è preferibile avere un po’ di manualità nella sostituzione di serrature; è preferibile essere domiciliati in un comune nelle vicinanze dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 10560)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ

Studio professionale commercialista con sede in Legnano (MI) cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ. La risorsa si occuperà di svolgere le principali operazioni di contabilità generale tra cui supportare le operazioni di tenuta delle scritture contabili, elaborare le dichiarazioni dei redditi con esclusivo riferimento alle persone fisiche, liquidazione IVA, ritenuta d’acconto e IMU. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle mansioni e nel settore; possesso di diploma di scuola superiore; conoscenze informatiche di base; possesso di patente di guida B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; 14.00-18.00). Assunzione prevista da gennaio 2023. (Rif. 10540)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: SALDATORE/TRICE – MONTATORE/TRICE

Azienda metalmeccanica nei pressi di Fagnano Olona cerca 1 SALDATORE/TRICE – MONTATORE/TRICE. La risorsa inserita si occuperà di saldatura, taglio e assemblaggio tubi/travi. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione o formazione professionale in ambito metalmeccanico o carpenteria; indispensabile saper leggere i disegni tecnici; indispensabile possesso della patente B; preferibile residenza nelle zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi + 3, con possibilità di stabilizzazione e orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali). (Rif. 10533)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: APPRENDISTA OPERAIO/IA ELETTRICISTA

Azienda di installazione di impianti elettrici con sede a Gorla Minore cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO/A ELETTRICISTA per eseguire, in affiancamento al titolare, lavori di manutenzione, installazione e collaudo su impianti elettrici. Requisiti richiesti: indispensabile età da apprendistato; preferibile diploma professionale in ambito elettrico. Necessaria patente B. Si offre contratto di apprendistato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno (8:30-13:00/14:00-17:30). (Rif. 10479)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: OPERAIO/A ELETTRICISTA

Azienda di installazione di impianti elettrici con sede a Gorla Minore cerca 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA in grado di eseguire in autonomia interventi di manutenzione, installazione e collaudo di impianti elettrici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nel settore, preferibile diploma professionale o tecnico in ambito elettrico. Necessaria patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno (8:30-13:00/14:00-17:30. (Rif. 10478)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CONDUTTORE/CONDUTTRICE DI AUTOCARRI a servizio di cantieri stradali

Società quotata operante nel settore energetico ricerca 2 RISORSE PER LA MANSIONE DI CONDUTTORE/CONDUTTRICE DI AUTOCARRI a servizio di cantieri stradali. La risorsa, riportando all’assistente tecnico e inserita in un team, si occuperà delle attività di seguito indicate: guida di autocarro ed utilizzo di gru installata su autocarro; assistenza nell’esecuzione di scavi stradali; predisposizione e messa in sicurezza del cantiere. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore ed attestato di qualifica professionale; possesso di patente C (indispensabile) e patente E (preferibile); domicilio entro 20 km dalla sede di lavoro. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione in indeterminato. Orario di lavoro: diurno feriale; richiesta disponibilità a lavorare su turni anche in orario notturno ed in giorni festivi per una settimana al mese. (Rif. 10463)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/OPERATRICE MACCHINE DA SCAVO

Società quotata operante nel settore energetico ricerca 2 RISORSE PER LA MANSIONE DI OPERATORE/OPERATRICE MACCHINE DA SCAVO. La risorsa, riportando all’assistente tecnico e inserita in un team, si occuperà delle attività di seguito indicate: utilizzo macchine movimento terra; predisposizione e messa in sicurezza del cantiere. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore ed attestato di qualifica professionale; possesso di patente B (indispensabile) e patente C (preferibile); domicilio entro 20 km dalla sede di lavoro. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione in indeterminato. Orario di lavoro: diurno feriale; richiesta disponibilità a lavorare su turni anche in orario notturno e in giorni festivi per una settimana al mese. (Rif. 10462)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: ORAFO/A con conoscenza degli strumenti da banco

Azienda orafa con sede a Gorla Minore cerca 1 ORAFO/A con conoscenza degli strumenti da banco, ottima manualità e precisione, buona attitudine al lavoro di squadra. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa e diploma da orafo. Necessaria patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno (8:30-13:00/14:00-17:30). (Rif. 10448)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE

Impresa edile di Fagnano Olona cerca ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA come FALEGNAME oppure CARPENTIERE/A IN LEGNO; patente B oppure C; disponibilità alle trasferte ed al lavoro in squadra. Si offre: contratto a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 /13.00-17.00. Possibilità di crescita. (Rif. 10446)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Cooperativa sociale con sede in Busto Arsizio cerca 1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE per svolgere i seguenti compiti all’interno di un centro diurno integrato: interagire con ragazzi in stato di fragilità ospiti del centro, creando attività e laboratori; stipulare Piani Educativi Individualizzati, relazioni e diari di bordo; effettuare colloqui. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’attività di educatore; preferibile domicilio non troppo distante dalla sede; laurea in scienze dell’educazione o psicologia; patente A. Orario settimanale: tempo pieno su turni; si offre contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi + 6. (Rif. 10440)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE EDILE

Impresa del settore edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 MANOVALE EDILE da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle attività; patente di guida B. Orario settimanale: tempo pieno dal lunedì al venerdì (08:00-12:00 e 13:00-17:00); si offre contratto a tempo determinato per una durata tra 6 mesi ed 1 anno. (Rif. 10438)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE GENERICO/A

Impresa del settore edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE GENERICO/A da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle attività; patente di guida B. Orario settimanale: tempo pieno, dal lunedì al venerdì (08:00-12:00 e 13:00-17:00); si offre contratto a tempo determinato per una durata tra 6 mesi e 1 anno. (Rif. 10437)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MAGGIORE: ASSISTENTE/AIUTO ASSISTENTE DI TESSITURA/MANUTENZIONE MACCHINARI TESSILI

Azienda del settore tessile di Gorla Maggiore cerca 1 ASSISTENTE/AIUTO ASSISTENTE DI TESSITURA/MANUTENZIONE MACCHINARI TESSILI. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE DI MACCHINE PER LA TESSITURA (CAMBIO ARTICOLI TELAI JACQUARD); patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.30-17.30. (Rif. 10406)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTA – ADDETTO/A SALA/CASSA

Società di ristorazione cerca per il punto vendita di Busto Arsizio 1 BANCONISTA – ADDETTO/A SALA/CASSA. La risorsa sarà addetta al servizio bar/caffetteria, all’allestimento del bancone ed all’accoglienza del cliente. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile diploma ad indirizzo alberghiero; utilizzo base degli strumenti informatici; preferibile residenza nelle vicinanze di Busto Arsizio; patente B (solo se necessaria per raggiungere il luogo di lavoro); disponibilità a lavorare il fine settimana su orari da definire in base alle necessità. Si offre: orario part-time 12-15 e contratto a tempo determinato di 3 mesi, rinnovabile. Assunzione immediata. (Rif. 10403)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE ATTIVA ED ELABORAZIONE DATI

Società di realizzazione reti distribuzione energia elettrica in Busto Arsizio ricerca 1 ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE ATTIVA ED ELABORAZIONE DATI. La risorsa si occuperà della predisposizione ed invio delle fatture attive; della predisposizione dei dati per la reportistica del Controllo di Gestione e dell’Amministrazione (estrazione ed ordinamento dati dai sistemi gestionali in uso, creazione di tabelle riepilogative di contabilità generale, contabilità industriale e contabilità analitica). Requisiti richiesti: diploma in ragioneria od equivalente; esperienza da 2 a 5 anni in area Amministrazione, Finanza e Controllo; conoscenza di base della normativa IVA; ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare EXCEL; gradita conoscenza Access, power BI, Microsoft Dynamics. Indispensabile domicilio nel raggio di 15/20 km da sede di lavoro. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) con finalità di assunzione. (Rif. 10401)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: STAMPATORE/TRICE LITOGRAFO/A

Azienda tipografica con sede ad Olgiate Olona cerca: 1 STAMPATORE/TRICE LITOGRAFO/A addetto/a alla stampa off-set/digitale, nonché alla tipografia ed alla confezione di stampati. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nello stesso settore e la conoscenza del programma Adobe Suite. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno o part time (9:00/12:00 – 14:00/17:00 o 8:00/12:00-14:00/18:00). (Rif. 10392)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ASSISTENTE DI TESSITURA

Impresa tessile con sede ad Olgiate Olona cerca 1 ASSISTENTE DI TESSITURA per affiancare gli altri addetti/e alla produzione. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza come tessitore; preferibile esperienza come assistente o annodatore; preferibile domicilio ad Olgiate Olona o in zone limitrofe. ORARIO SETTIMANALE: tempo pieno (08:00-12:00 e 14:00-18:00), con contratto a tempo determinato per una durata di 12 mesi e possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 10385)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: MURATORE/TRICE

Impresa edile con filiale a Castellanza cerca 1 MURATORE/TRICE per svolgere in autonomia lavori di muratura, intonaci e rasatura. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle mansioni; patente di guida B; disponibilità a trasferte per cantieri in zone limitrofe a Busto Arsizio, Legnano e Milano. Orario settimanale: tempo pieno (08:00-17:00 dal lunedì al venerdì, occasionalmente anche il sabato), con contratto a tempo determinato per una durata di 3+3 mesi e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato in caso di esito positivo. (Rif. 10382)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: RISORSA VENDITA PRODOTTI PANIFICATI, SERVIZIO DI CAFFETTERIA, SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE ED ALIMENTI, RIASSORTIMENTO DEL BANCONE E ORDINE E PULIZIA DEL LOCALE

Panificio/bar ubicato in Busto Arsizio ricerca 1 RISORSA CHE SI OCCUPI DELLA VENDITA DEI PRODOTTI PANIFICATI, DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE ED ALIMENTI, DEL RIASSORTIMENTO DEL BANCONE E DEL GARANTIRE ORDINE E PULIZIA DEL LOCALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; residenza in Busto Arsizio o nelle immediate vicinanze; possesso di diploma ad indirizzo alberghiero e/o attestato di frequenza di corsi di formazione nell’ambito della ristorazione; conoscenza base di programmi di videoscrittura (es. Microsoft Word) e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con orario a tempo pieno. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato al termine dei 6 mesi. (Rif. 10260)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

TRADATE: AUTISTA CON PATENTE C e CQC

Società operante nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di bevande in genere assume 1 AUTISTA CON PATENTE C e CQC che si occupi di effettuare le consegne dei prodotti presso la clientela (bar, ristoranti e privati). Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; possesso di patente C e CQC. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di sei mesi, con finalità di assunzione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno 08.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00. (Rif. 10244)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: MAGAZZINIERE/A

Impresa produttrice di giunti meccanici con sede a Solbiate Olona cerca 1 MAGAZZINIERE/A per lo svolgimento delle seguenti mansioni: ritiro della merce in ingresso in magazzino, previo controllo di dimensioni e quantitativo; consegna e ritiro della merce presso fornitori in zona. Requisiti richiesti: esperienza nelle mansioni non indispensabile; patente di guida B. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:30 e 13:30-17:00), con contratto a tempo determinato per una durata di 2 mesi e possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato in caso di esito positivo. (Rif. 10207)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SARTA/O PROTOTIPISTA

Società operante nel settore della produzione di abbigliamento ubicata in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 SARTA/O PROTOTIPISTA. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto che gestisce le collezioni. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione di sarta/o confezionatrice/tore; autonomia nella realizzazione del primo capo su indicazioni della modellista; capacità di utilizzo di tutte le macchine da cucire; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno 8.30-12.30 14.00-18.00. (Rif. 10071)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CONTABILE

Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 CONTABILE con esperienza in contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazione dei redditi di persone fisiche, società di persone e di capitali, chiusura bilancio e redazione bilancio CEE. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE aver maturato esperienza nella mansione e nel settore; diploma di Ragioneria o laurea in Economia; conoscenza del software gestionale PROFIS. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario pieno: 08.30-12.30 / 14.00-18.00. (Rif. 10058)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: FABBRO/A CARPENTIERE ESPERTO/A

Azienda nel settore della lavorazione ferro e acciaio di Busto Arsizio ricerca FABBRO/A CARPENTIERE ESPERTO/A con comprovata esperienza di saldatura a filo ed elettrodo, uso della cesoia, piegatrice e calandra, autonomia nella realizzazione di opere in ferro e acciaio inox. Titolo di studio licenza media inferiore e conoscenza del disegno tecnico; patente B. Preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda. Orario di lavoro tempo pieno (8.00-12.00/13.30-17.30) contratto da concordare con finalità di inserimento tempo indeterminato. (Rif. 10007)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Società operante nel settore della vendita e distribuzione di gas ed energia offre l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio con profilo professionale di OPERATORE/TRICE D’UFFICIO presso la propria sede di Busto Arsizio (VA). La risorsa, inserita all’interno dello staff, dovrà occuparsi di mansioni amministrative tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo effettuare l’archiviazione cartacea ed informatica di documenti, effettuare la registrazione di contratti, implementare il gestionale aziendale con le anagrafiche dei clienti. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore; conoscenza di base dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, navigazione in rete e posta elettronica); possesso di patente B ed automunito/a. Si offre: tirocinio di 6 mesi a tempo pieno; riconosciuta indennità di partecipazione pari ad euro 500 oltre a buoni pasto. (Rif. 10646)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TIROCINIO come MECCANICO/A DI BICICLETTE E SIMILI

Azienda di fabbricazione e montaggio biciclette di Magnago offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come MECCANICO/A DI BICICLETTE E SIMILI. Il/la tirocinante imparerà a montare ed assemblare componenti meccanici per la creazione di biciclette in un ciclo di produzione. Requisiti richiesti: licenza di scuola media inferiore; età compatibile con l’apprendistato; patente A/B. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 8.00-12.00 13.00-17.00. E’ prevista indennità di partecipazione di euro 700 mensili. (Rif. 10604)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO di 6 mesi come OPERAIO/A

Società di servizi di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO di 6 mesi come OPERAIO/A. Il/la tirocinante imparerà le mansioni inerenti:-gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su cogeneratori, caldaie ed impianti termoidraulici; -la gestione del magazzino e la movimentazione delle merci al suo interno (con e senza carrello elevatore); -l’assistenza a ditte esterne. Requisiti richiesti: qualifica di formazione professionale come operatore/trice elettrico/a o di impianti termoidraulici o diploma analogo; essere automuniti/e; possesso della patente; disponibilità a trasferte giornaliere in accompagnamento al tutor aziendale; utilizzo del PC e conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre orario a tempo pieno: lunedì, martedì e giovedì 8-12.30 / 13.30-17.30, mercoledì 8-12.30 / 13-17.30 e venerdì 8-14. E’ prevista un’indennità di partecipazione pari a 500 Euro mensili e corresponsione di buoni pasto. (Rif. 10384)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Azienda operante nel settore termoidraulico di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO COME INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI. La risorsa affiancherà una figura senior nell’installazione e riparazione di impianti termoidraulici, utilizzando attrezzature manuali e relazionandosi con gli altri dipendenti ed il titolare. Requisiti richiesti: Patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale; preferibile diploma e forte motivazione ad imparare il mestiere. Durata del tirocinio 6 mesi; orario a tempo pieno (lun-ven: 8-12 / 13.30-17.30; sab: 8-12). Indennità di partecipazione di Euro 900. (Rif. 10326)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TIROCINIO OPERATORE/TRICE VENDITA SPECIALIZZATO/A

Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata, specializzata nel settore Horeca, ricerca 3 RISORSE per lo svolgimento di un TIROCINIO per il profilo professionale di OPERATORE/TRICE VENDITA SPECIALIZZATO/A. Durante il tirocinio, che avrà una durata di 6 mesi, i/le tirocinanti, affiancati/e da un tutor, impareranno a svolgere le principali operazioni di vendita tra cui fornire informazioni tecnico commerciali alla clientela ed allestire banchi di vendita della merce secondo criteri di esposizione e promozione indicati dalla Direzione. Le risorse si interfacceranno con la clientela ed i colleghi del punto vendita. Si richiede interesse per il mondo dei freschissimi e voglia di conoscenza del prodotto, con focus mirato su specialità-surgelati, pescheria, ortofrutta. Requisiti richiesti: diploma triennale di istituto professionale o quinquennale di scuola superiore; conoscenza ed utilizzo di applicativi informatici base quali Outlook ed Excel; conoscenza discreta della lingua inglese. (Rif. 9999)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: SARTO/A CONFEZIONATORE/TRICE

Azienda operante nell’ambito degli ausili per invalidi cerca 1 SARTO/A CONFEZIONATORE/TRICE. La risorsa si occuperà principalmente di eseguire fodere e coperture degli ausili prodotti. Si richiede minima esperienza in ambito tessile e buona manualità. Si offre contratto a tempo determinato part time per 6 mesi in affiancamento trasformabile poi in full time a tempo indeterminato. (Rif. 10665)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE

Officina riparazione veicoli industriali nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE. La risorsa affiancherà lo staff nella riparazione di veicoli industriali. Si richiede anche minima esperienza nel settore; disponibilità a trasferte; manualità verificata in altre mansioni similari. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 10664)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO: TORNITORE/TRICE FRESATORE/TRICE

Officina meccanica di produzione nelle vicinanze di Oggiona con Santo Stefano cerca 1 TORNITORE/TRICE FRESATORE/TRICE. La risorsa lavorerà su torni e frese a controllo numerico, dovrà essere in grado di creare particolari disegni tramite la fresatrice, preparare la strumentazione, programmare, impostare e gestire le macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti: esperienza nel settore; preferibile conoscenza linguaggi Mazak, Fanuc e Selva. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10644)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: LATTONIERE/A

Azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 LATTONIERE/A. La risorsa si occuperà di effettuare rivestimenti di vario tipo nei più svariati edifici, scegliere le tipologie di materiali per resistenza, versatilità, colore, resa, misurare, tagliare, assemblare e rifinire il materiale con strumenti manuali od elettrici. Si richiede anche breve esperienza nel settore; disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre contratto a tempo pieno e determinato per 6 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10643)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O da collocare all’interno dell’equipe dello studio

Studio professionale in Gallarate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O da collocare all’interno dell’equipe dello studio. La risorsa si occuperà di tutte le pratiche inerenti l’amministrazione di base e la contabilità. Una breve esperienza pregressa può essere gradita ma non indispensabile. Requisiti richiesti: Diploma di maturità in ambito contabile/amministrativo o anche laurea triennale; conoscenza del pacchetto Office; patente B. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10641)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: CUCITRICE/TORE

Azienda tessile operante nelle vicinanze di Bolladello di Cairate cerca 1 CUCITRICE/TORE. La risorsa si occuperà di ricondizionamenti di capi già prodotti. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel settore; conoscenza ed utilizzo macchina piana; patente B. Si offre contratto a tempo pieno di 6 mesi finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 10636)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: STIRATRICE/TORE

Azienda tessile operante nelle vicinanze di Bolladello di Cairate cerca 1 STIRATRICE/TORE. La risorsa si occuperà del settore stiratura industriale avendo già maturato un’esperienza significativa nel settore. Requisiti richiesti: utilizzo ferro a vapore industriale e platina; esperienza almeno biennale; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato di 6 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10635)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTA/O AL TAGLIO

Azienda metalmeccanica settore carpenteria cerca 1 ADDETTA/O AL TAGLIO. La risorsa si occuperà principalmente del taglio e piegatura di lamiere in ferro. Requisiti richiesti: breve esperienza nel settore; patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato o di apprendistato in base alle candidature. (Rif. 10634)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CUCITRICE/TORE SU MACCHINA PIANA E 2 AGHI

Azienda tessile operante nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 CUCITRICE/TORE SU MACCHINA PIANA E 2 AGHI. La risorsa si occuperà della cucitura di fianchi, maniche, spalle, colli, tasche e varie attaccature per la produzione di camicie. Si richiede esperienza nella mansione; utilizzo della macchina piana e due aghi. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.10616)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: IDRAULICO/A

Azienda specializzata nell’installazione di impianti termoidraulici nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di tutte la mansioni relative alla figura professionale in oggetto all’interno di una squadra già avviata. Requisiti richiesti: breve esperienza od anche disponibilità ad apprendere la mansione senza esperienza. Si offre un contratto a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato od anche di apprendistato. (Rif. 10615)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: CARPENTIERE/A FERRAIOLO/A

Azienda di costruzioni con sede distaccata nelle vicinanze di Ispra cerca 1 CARPENTIERE/A FERRAIOLO/A. La risorsa sarà affiancata da personale già esperto nella realizzazione di armature metalliche delle strutture in cemento. Requisiti richiesti: breve esperienza di lavoro nella mansione; patente B; disponibilità ad orari flessibili e a trasferte giornaliere. Si offre contratto a tempo pieno determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10601)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI

Fonderia situata nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI. La risorsa si occuperà di pianificare e gestire gli approvvigionamenti dell’azienda, controllare le attività di acquisto in un’ottica di riduzione dei costi, valutare insieme alla linea di produzione le scorte di magazzino. Si richiede breve esperienza nella mansione; diploma e/o laurea in ambito scientifico; conoscenza del pacchetto Office e patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato di tre mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10586)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: CONTABILE

Studio commercialista situato nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 CONTABILE. La risorsa si dovrà occupare della contabilità primaria, registrazioni IVA ed incombenze di segreteria. Requisiti richiesti: breve esperienza; diploma di maturità in ambito amministrativo; patente B; conoscenza pacchetto Office. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10585)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: CONTABILE ESPERTA/O

Azienda operante nei trasporti e nella logistica situate vicino a Cardano al Campo cerca 1 CONTABILE ESPERTA/O. La risorsa cercata si occuperà di contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, redazione del bilancio e dichiarazioni IVA. Si richiede indispensabile esperienza nella mansione; preferibile diploma in ambito amministrativo; conoscenza del pacchetto Office; patente B. Si offre contratto a tempo pieno e determinato per 6 mesi con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10579)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: AUTISTA DI CAMION

Società operante nel settore edilizio e movimentazione scavi, sita nelle vicinanze di Lonate Pozzolo, cerca 1 AUTISTA DI CAMION. La risorsa si occuperà principalmente della guida di camion 4 assi con ribaltabile e rimorchio. Si richiede: PATENTE CE indispensabile; esperienza pregressa nel settore e nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10577)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ESCAVATORISTA

Azienda operante nel settore edilizio degli scavi con sede nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 ESCAVATORISTA. La risorsa dovrà utilizzare macchine di movimento a terra come mini escavatore, escavatore gommato e cingolato. Si richiede breve esperienza nella mansione e possibilmente corso di formazione specifico; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10576)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio professionale commercialisti nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. La risorsa si occuperà principalmente di contabilità ordinaria e semplificata fino alla redazione del bilancio. Si richiede: autonomia; preferibile esperienza in studi professionali; conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto part-time 20 ore settimanali a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10574)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: IDRAULICO/A

Impresa artigiana nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 IDRAULICO/A per attività di installazione e manutenzione di impianti idraulici. Si richiede: minima esperienza nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10558)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: IDRAULICO/A SPECIALIZZATO/A

Impresa artigiana nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 IDRAULICO/A SPECIALIZZATO/A per attività di installazione e manutenzione di impianti idraulici. Si richiede: esperienza nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10557)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAVARIA CON PREMEZZO: COMMESSO/A-OPERAIO/A

Azienda operante nel settore della vendita al dettaglio, sita a Cavaria con Premezzo, cerca 1 COMMESSO/A-OPERAIO/A che si occuperà, in collaborazione con la responsabile, della preparazione di vernici, utilizzo del tintometro, duplicazioni chiavi, ferramenta, minuteria. Si chiede: esperienza nel ruolo, anche minima; patente B per effettuare eventuali consegne ai clienti. Si offre: contratto part-time e determinato di tre mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10555)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: OPERATRICI/OPERATORI ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore delle pulizie, con sede operativa presso l’aeroporto di Malpensa, cerca 2 OPERATRICI/OPERATORI ADDETTI/E ALLE PULIZIE. La figura dovrà occuparsi della pulizia degli ambienti, del pavimento e attività annesse. Requisiti richiesti: minima pregressa esperienza nel ruolo; possesso della patente B. Si offre: contratto a tempo determinato, sei mesi, con possibilità di rinnovo. Orario di lavoro su turno notturno dalle ore 18:00 alle 2:00. (Rif. 10524)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: GIARDINIERE/A

Azienda nel settore giardinaggio con sede a Gallarate cerca 1 GIARDINIERE/A. La figura si occuperà dell’allestimento, della cura e manutenzione di giardini. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; buona manualità; patente B. Verranno valutati anche candidati/e privi di esperienza, preferibilmente in possesso di titolo di studio inerente alla mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 10512)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAVARIA CON PREMEZZO: TORNERIA SETTORE METALMECCANICO cerca 1 TIROCINANTE

Azienda operante nelle vicinanze di Cavaria, TORNERIA SETTORE METALMECCANICO cerca 1 TIROCINANTE. La risorsa verrà affiancata nel controllo e preparazione dei materiali e nelle operazioni di carico e scarico. Requisiti richiesti: qualifica professionale in ambito meccanico ed utilizzo programmi Office. Il tirocinio prevede un’indennità di partecipazione ed è finalizzato ad un apprendistato. (Rif. 10638)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GAVIRATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio professionale cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE per la sede di Gavirate. Il/la candidato/a si occuperà di contabilità semplificata e ordinaria, dichiarazioni dei redditi persone fisiche e società, pratiche amministrative e fiscali. Ci rivolgiamo a candidati/e diplomati/e in Ragioneria, in possesso di una precedente esperienza nel ruolo. Completa il profilo la conoscenza del gestionale Buffetti. Orario: tempo pieno; contratto: Studi Professionali. Tempo determinato 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10671 DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

GAVIRATE: CUCITRICE/TORE SU MACCHINA

Azienda di produzione di tende di Gavirate è alla ricerca di 1 CUCITRICE/TORE SU MACCHINA da inserire in organico. Tempo: part-time. Iniziale contratto di 1 mese con possibilità di proroghe, finalizzate alla stabilizzazione. (Rif. 10668 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: TORNITORE/TORNITRICE

Azienda meccanica nelle vicinanze di Laveno Mombello cerca 1 TORNITORE/TORNITRICE. La risorsa lavorerà su torni a controllo numerico e dovrà attrezzare la macchina, preparare la strumentazione, programmare, impostare e gestire le macchine a controllo numerico, produrre i materiali e controllare la produzione. Requisiti richiesti: esperienza nelle stesse attività e mansioni; conoscenza programmi OSAI, MITSUBISHI, CN PILOT. Si offre contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orari: 08.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 10667 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LUINO: ADDETTA/O ALLE PULIZIE

Azienda di Luino cerca 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE. La figura ricercata si occuperà di pulizie di spogliatoi, docce e bagni presso un centro sportivo. Preferibilmente automunita/o. Orario: tempo pieno dalle 6 alle 10 e dalle 12 alle 13. Contratto offerto: tempo determinato 2 mesi con possibilità di proroga. (Rif. 10658 CM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ E POST VENDITA

Azienda di automotive operante nella zona di Gavirate è alla ricerca di 1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ E POST VENDITA da inserire in organico con contratto full time a tempo INDETERMINATO, dopo superamento del periodo di prova. Il/la candidato/a ideale dovrebbe provenire dal settore metalmeccanico. Indispensabile precedente esperienza maturata nella mansione; capacità di lettura del disegno meccanico; conoscenza di strumenti di misura 2D e 3D; esperienza nella gestione del cliente; gestione dei resi e dei materiali non conformi. Indispensabile conoscenza della lingua INGLESE e del gestionale ERP microsoft dynamics NAV.(Rif. 10653 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: COLLABORATORI/TRICI nel settore immobiliare

Azienda leader nel settore immobiliare sita in Lavena Ponte Tresa cerca 2 COLLABORATORI/TRICI. Le risorse dovranno occuparsi delle principali attività di ricerche di immobili e offrire consulenza e assistenza dei clienti nelle varie fasi delle trattative. Contratto di lavoro offerto a tempo indeterminato previo superamento di un periodo di prova di sei mesi. Orario settimanale di lavoro dal martedì al sabato a tempo pieno dalle 09:00- 12:30 e 14:30 alle 19:00. E’ preferibile esperienza nella mansione descritta, possesso della patente B, diploma di istruzione superiore secondaria e conoscenza discreta della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. (Rif 10652 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: SEGRETARIA/O

Azienda leader nel settore immobiliare sita in Lavena Ponte Tresa cerca 1 SEGRETARIA/O. La risorsa dovrà occuparsi delle principali attività di segreteria e gestione appuntamenti e documenti, gestione del sito aziendale. Contratto di lavoro offerto a tempo indeterminato previo superamento di un periodo di prova di sei mesi. Orario settimanale di lavoro dal martedì al sabato a tempo pieno dalle 09:00- 12:30 e 14:30 alle 19:00. Richiesta esperienza nella mansione descritta, possesso della patente B, diploma di istruzione superiore secondaria e conoscenza buona della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. (Rif. 10651 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: CONTABILE

Studio di consulenza e servizi alle imprese sito in Lavena Ponte Tresa cerca 1 CONTABILE che dovrà svolgere la seguente attività: erogazione servizi in area contabile, gestione cliente ed amministrazione archivio clienti. Contratto di lavoro offerto a tempo determinato, durata due anni, orario part-time dalle 14:30-18:00. Richiesto diploma di Ragioneria e conoscenza delle principali applicazioni informatiche. (Rif. 10628 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: SEGRETARIA/O

Studio di consulenza e servizi alle imprese sito in Lavena Ponte Tresa cerca 1 SEGRETARIA/O, la risorsa dovrà occuparsi delle principali attività di segreteria e gestione appuntamenti, pratiche di back office, relazione con i clienti. Richiesta esperienza nella mansione. Contratto offerto apprendistato, orario di lavoro dalle 08:30-12:30 e 14:30 – 18:00. Richiesto diploma di Ragioneria e conoscenza delle principali applicazioni informatiche. (Rif. 10628 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA

Azienda operante nel lavenese è alla ricerca di 1 MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA La risorsa deve aver maturato una precedente esperienza come muratore/trice (preferibile esperienza triennale); dovrà inoltre occuparsi di finiture, intonaci e carpenteria. E’ indispensabile che il/la candidato/a sia AUTOMUNITO/A. Orario: full-time. Iniziale tempo determinato (3 mesi) finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 10614 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: OPERAIO/A IDRAULICO/A

Impresa di manutenzione ed installazione impianti idraulici con sede in zona Laveno Mombello cerca 1 OPERAIO/A IDRAULICO/A per svolgere mansioni di manutenzioni ed installazioni impianti idraulici. Requisiti richiesti: indispensabile patente di guida B ed essere automuniti/e; preferibile esperienza nelle mansioni e residenza in zona. Si offre lavoro a tempo pieno e indeterminato, con orario 08.00/12.00 – 13.30/17.30. (Rif. 10608 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: IDRAULICO/A

Azienda edile cerca 1 IDRAULICO/A per la zona di Laveno Mombello. Il/la candidato/a si occuperà di installazione impianti di riscaldamento, caldaie, pompe di calore, ecc. Ci rivolgiamo a candidati/e che abbiano maturato una precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi, finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 10596 DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI ARREDI ESPERTO/A

Azienda di produzione di arredi per negozi operante nella zona del lavenese è alla ricerca di 1 ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI ARREDI ESPERTO/A. Il/la candidato/a dovrà occuparsi dello svolgimento delle seguenti mansioni: montaggio di arredi presso cantieri esterni, direzione lavori presso cantieri esterni, rilievi e manutenzioni varie presso cantieri esterni, lavori di falegameria, ritiro e consegna materiali, conducente di autocarro_patente B. Indispensabile disponibilità ad orari di lavoro flessibili, compreso il lavoro NOTTURNO e nei FINE SETTIMANA. Disponibilità ad effettuare lavoro STRAORDINARIO. Indispensabile il possesso di patente B. Orario di lavoro: full time; contratto a tempo indeterminato dopo iniziale contratto in somministrazione. (Rif. 10573 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

BESOZZO: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A-FABBRO/A

Azienda di installazione impianti elettrici, automazione e sicurezza cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A-FABBRO/A per la zona di Besozzo. Il/la candidato/a si occuperà di automazione cancelli, installazione porte basculanti e sezionali. Ci rivolgiamo a candidati/e che abbiano una precedente esperienza nel ruolo, anche breve, oppure che abbiano conseguito un diploma di Perito Meccanico o simili interessati/e ad intraprendere un percorso di crescita professionale nella mansione. Orario: tempo pieno; Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10532DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

BESOZZO: ELETTRICISTA

Azienda di installazione impianti elettrici, automazione e sicurezza cerca 1 ELETTRICISTA per la zona di Besozzo. Il/la candidato/a si occuperà di installazione impianti elettrici, antifurto, TVCC, automazione cancelli. Ci rivolgiamo a candidati/e che abbiano una precedente esperienza nel ruolo, anche breve, oppure che abbiano conseguito un diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico o simili interessati/e ad intraprendere un percorso di crescita professionale nella mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10530 DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

SVIZZERA (Canton Ticino): DIRIGENTI/TEAM MANAGER

Società di consulenza finanziaria operante in Svizzera, Canton Ticino, ricerca 2 DIRIGENTI/TEAM MANAGER. Il/la candidato/a si occuperà di gestire un team medio/grande di consulenti finanziari; parteciperà come formatore a corsi di consulenza finanziaria ed avrà la responsabilità del raggiungimento di obbiettivi di team e dell’azienda. Richiesta patente B; titolo di studio minimo: diploma. Conoscenza dei programmi Word ed Excel. Orario di lavoro: 9-17. Indispensabile esperienza nello stesso settore e mansione. Si offre contratto di agenzia a tempo indeterminato con retribuzione a provvigione. (Rif. 10460 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

SVIZZERA (Canton Ticino): CONSULENTI FINANZIARI

Società di consulenza finanziaria operante in Svizzera, Canton Ticino, ricerca 8 CONSULENTI FINANZIARI. La risorsa si occuperà di consulenza finanziaria ed assicurativa; avrà il compito di gestire un team di consulenti junior. Richiesta patente B; titolo di studio minimo richiesto: diploma. Conoscenza dei programmi Word ed Excel. Orario di lavoro flessibile. Indispensabile esperienza nello stesso settore. Si offre contratto di agenzia a tempo indeterminato con retribuzione a provvigione. (Rif. 10459 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

SVIZZERA (Canton Ticino): CONSULENTI FINANZIARI JUNIOR

Società di consulenza finanziaria operante in Svizzera, Canton Ticino, ricerca 20 CONSULENTI FINANZIARI JUNIOR. La risorsa si occuperà di consulenza e vendita di servizi assicurativi e finanziari. Richiesta patente B, conoscenza dei programmi Word ed Excel. Orario di lavoro flessibile. Si offre contratto di agenzia a tempo indeterminato con retribuzione a provvigione.(Rif. 10458 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: MANUTENTORE/TRICE DI ARREDI

Azienda di produzione di arredi per negozi operante nella zona del lavenese è alla ricerca di 1 MANUTENTORE/TRICE DI ARREDI. Il/la candidato/a dovrà occuparsi di piccoli lavori di manutenzione di parti di arredo ed attrezzature presso supermercati, ristoranti ed altre attività commerciali. Indispensabile disponibilità ad effettuare lavoro NOTTURNO; il sabato mattina ed al lavoro straordinario. Indispensabile il possesso di patente B. Orario di lavoro: full time; contratto a tempo indeterminato dopo iniziale contratto in somministrazione. (Rif. 10432 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA

Azienda di produzione arredamenti nella zona del lavenese cerca 1 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA. E’ preferibile un’esperienza maturata nel settore legno/arredamento/impianti chiavi in mano. Sono indispensabili buone conoscenze informatiche ed ottime doti organizzative: il/la candidato/a dovrà, infatti, trattare coi fornitori in modo professionale ed incisivo. E’ indispensabile la conoscenza della lingua inglese ed è gradita la padronanza della lingua francese. Orario di lavoro full time (da lunedì a venerdì: 08:30-12:30 e 13:30-17:30); contratto a tempo indeterminato al superamento del periodo di prova.(Rif. 10430)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: AUSILIARI/IE SOCIO ASSISTENZIALI (ASA)

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello, 5 AUSILIARI/IE SOCIO ASSISTENZIALI (ASA). La figura richiesta potrà lavorare all’interno di Residenza Sanitaria Assistenziale e/o prestare assistenza domiciliare. E’ necessario aver conseguito la qualifica prevista per la mansione richiesta; preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana. Orario di lavoro su due turni (7-14 o 14-21) per sei giorni la settimana. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga ed eventuale stabilizzazione. (Rif. 10281 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello, 5 OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI. La figura richiesta potrà lavorare all’interno di Residenza Sanitaria Assistenziale e/o prestare assistenza domiciliare. E’ necessario aver conseguito la qualifica prevista per la mansione richiesta; preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana. Orario di lavoro su due turni (7-14 o 14-21) per sei giorni la settimana. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga ed eventuale stabilizzazione. (Rif. 10280 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: IMBIANCHINO/A

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 IMBIANCHINO/A. La figura ricercata si occuperà di imbiancature, verniciature, cartongesso, lavori in quota. Indispensabile esperienza nella mansione e patente di guida B. Si offre contratto di 3 mesi a tempo indeterminato con possibilità di proroghe finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9978 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE OPERAIO/A EDILE

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 MURATORE/TRICE OPERAIO/A EDILE. La figura ricercata si occuperà di opere murarie, rasature intonaci, ripristini, lavori in quota per pulizia canali e gronde. Indispensabile esperienza nella mansione e patente di guida B. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato con possibilità di proroghe finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9977 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Azienda operante nel settore edile zona Laveno Mombello cerca 1 MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza nel settore e nelle mansioni (costruzione muri, getti calcestruzzo, armature con casseri, lavorazione ferro, carpenteria tetti). Titolo di studio: licenza media. Indispensabili: patente B; essere automuniti/e; residenza in zona Laveno Mombello. Contratto a tempo determinato (quattro mesi rinnovabili). Orario: full time 08.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9821 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

SARONNO: AUTORIPARATORE/TRICE-MANUTENTORE/TRICE CAMPER

Società di vendita, noleggio e riparazione camper, di Saronno, cerca 1 AUTORIPARATORE/TRICE-MANUTENTORE/TRICE CAMPER. Requisiti richiesti: esperienza maturata in carrozzerie od autofficine; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; patente B. Contratto da valutare in base all’esperienza dei/delle candidati/e. (Rif. 10678)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: BADANTE part-time al mattino

Famiglia di Venegono Inferiore cerca 1 BADANTE part-time al mattino. Requisiti richiesti: indispensabile patente B; residenza nelle vicinanze di Venegono Inferiore; disponibilità a lavorare al mattino dalle 6.30 alle 10.00, provvedere all’alzata, igiene e vestizione della persona in carrozzina, pulizie; è necessario saper guidare auto per accompagnare la persona in ufficio e/o presso la banca e posta quando richiesto. Si offre tempo determinato, part-time al mattino. (Rif. 10674)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Azienda operante nel settore della raccolta e trasporto rifiuti di Origgio cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA E CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. La risorsa affiancherà il responsabile dell’ufficio nella organizzazione dei trasporti, stesura documentazione, programmazione dei ritiri dei rifiuti c/o clienti e nella consulenza relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e stesura del MUD. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza; diploma indirizzo amministrativo o liceale; patente B; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10669)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Società, operante nell’ambito della logistica e trasporti, di Saronno cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nell’ambito della logistica e trasporti, gestione partenze e distribuzione merce, inventario, controllo magazzino, relazioni con fornitori ed autisti, prenotazioni telefoniche organizzazione partenze autisti, predisposizione fogli viaggio, bolle; diploma; Office, posta elettronica, AS400; patente B; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato/indeterminato da valutare in base all’esperienza dei/delle candidati/e, orario di lavoro 8.30-12.30/14.00-18.00. (Rif. 10662)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATA/O AMMIMISTRATIVA/O

Azienda di Tradate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMIMISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 3 anni in ambito amministrativo (preferibile esperienza maturata nella pubblica amministrazione, in particolare nella gestione ed amministrazione gare); conoscenza della contabilità; buono inglese; diploma ragioneria o similare; Office; residenza nelle vicinanze della sede operativa; patente B; disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, tempo pieno o part-time da concordare in sede di colloquio. (Rif. 10661)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda di Saronno cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella gestione dell’iter amministrativo per la pianificazione e programmazione interventi di manutenzione da effettuare periodicamente sugli impianti di riscaldamento e condizionamento; evasione delle richieste di interventi per guasti caldaie, impianti; stesura preventivi, offerte, contratti di abbonamento per manutenzioni ordinarie degli impianti; inserimento dati nel catasto termico (Curit); clienti, fornitori e lavori vari d’ufficio; diploma ragioneria o similare; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; buono Office; se l’esperienza amministrativa proviene da altri settori si richiede disponibilità ad apprendere il gestionale operativo in uso in azienda; disponibilità durante il periodo invernale a lavorare il sabato mattina. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 10655)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: IMPIEGATO/A DATA ENTRY

Società multiservizi di Cirimido cerca 1 IMPIEGATO/A DATA ENTRY. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nell’inserimento dati, Office, diploma, residenza nelle vicinanze di Cirimido. Si offre tempo determinato, pieno. (Rif. 10649)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: LETTURISTI/E CONTATORI GAS/ACQUA

Società multiservizi di Cirimido cerca 4 LETTURISTI/E CONTATORI GAS/ACQUA. Requisiti richiesti: buona conoscenza del territorio della provincia di Varese; disponibilità ad utilizzare il proprio mezzo per effettuare la lettura dei contatori presso i vari clienti dislocati nella provincia di Varese; patente A o B. Si offre tempo determinato, part-time dalle 9.00 alle 13.00. (Rif. 10648)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Società noleggio automezzi di Tradate cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: esperienza nella registrazione fatture clienti/fornitori; gestione informazioni telefoniche/via mail; stesura preventivi e predisposizione di documentazione per gare d’appalto; diploma; Office; discreto inglese; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, part-time dalle 9.00 alle 13.00. (Rif. 10645)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TURATE: ELETTROTECNICO/A

Azienda di Turate cerca 1 ELETTROTECNICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, cabine di trasformazione, terminali e giunti media tensione, antifurto, antenne, automazione industriale; diploma inerente la mansione; patente B; disponibilità a trasferte; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10642)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CISLAGO: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio commercialista di Cislago cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella tenuta della contabilità semplificata/ordinaria; registrazioni IVA; diploma di ragioneria o similare; residenza nelle vicinanze della sede operativa; Office. si offre tempo indeterminato, pieno, o apprendistato se con minima esperienza. (Rif. 10639)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TURATE: OPERATORI/TRICI MACCHINE UTENSILI

Azienda di Turate cerca 3 OPERATORI/TRICI MACCHINE UTENSILI. Le risorse dovranno possedere capacità di programmazione e piazzamento macchine utilizzando carroponte, lavorazione pezzi di medie dimensioni, rispettando tolleranze e rugosità, utilizzando strumenti per la tornitura e fresatura. Requisiti richiesti: diploma/attestato qualifica inerente la mansione; conoscenza disegno meccanico; residenza nelle vicinanze della sede operativa; automuniti/e; disponibilità a trasferte occasionali. Si offre tempo determinato, giornata, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10637)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: APPRENDISTA CARROZZIERE/A AUTOVEICOLI

Carrozzeria di Venegono Inferiore cerca 1 APPRENDISTA CARROZZIERE/A AUTOVEICOLI. Requisiti richiesti: indispensabile voglia di imparare il mestiere e residenza limitrofa alla sede di lavoro; età compatibile con apprendistato; uso PC; patente B. Si offre apprendistato. (Rif. 10609)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: CAMERIERE/A SALA

Ristorante pizzeria di Origgio cerca 1 CAMERIERE/A SALA. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza o seria motivazione ad imparare; residenza nelle vicinanze della sede lavorativa; disponibilità a lavorare dalle 10/14.30 e/o dalle 18.30 /22.30 dal martedì al venerdì e la domenica – sabato a pranzo chiuso. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, possibilità di lavorare solo turno al mattino o turno serale. (Rif. 10602)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CESATE: ELETTRICISTI/E

Società operante nel settore dell’impiantistica civile ed industriale di Cesate cerca, per appalti in comuni limitrofi a Saronno e Milano, 2 ELETTRICISTI/E. Requisiti richiesti: minima esperienza nella mansione; disponibilità ad eventuali trasferte; automuniti/e. Si offre tempo determinato (dal lunedì al venerdì) con possibilità di trasformazione. (Rif. 10594)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: OPERAI/IE GENERICI/CHE DI PRODUZIONE

Azienda metalmeccanica di Gerenzano cerca 2 OPERAI/IE GENERICI/CHE DI PRODUZIONE. La risorsa opererà su impianto di macinazione e raffinazione, colaggio e preparazione di leghe in alluminio. Requisiti richiesti: residenza nelle vicinanze della sede operativa; automuniti/e poiché la zona non è servita dai mezzi; disponibilità ai 2 turni e/o 3 turni (6/14-14/22-22/06 – no ciclo continuo). Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10590)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

RESCALDINA: IMPIEGATO/A ADDETTO/A RECUPERO CREDITI/CONTABILITÀ

Azienda tessile di Rescaldina cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A RECUPERO CREDITI/CONTABILITÀ. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’aggiornamento scadenziario attivo, verifica regolarità incassi, sollecito pagamenti, recupero crediti, cessione factoring, rapporti con clientela ed agenti di commercio, calcolo fondo svalutazione crediti, registrazione incassi con abbinamento partite aperte, verifica fido per nuovi clienti, blocco e sblocco clienti; diploma scuola superiore; buono Excel, JDE; buono inglese; disponibilità a trasferte; automunito/a. Si offre tempo determinato, pieno. (Rif. 10578)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERAIO/A DI PRODUZIONE ARTICOLI IN PORCELLANA

Azienda manifatturiera di Saronno cerca 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE ARTICOLI IN PORCELLANA. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa alla sede di lavoro; automunito/a; uso PC; seria motivazione ad apprendere il mestiere. La risorsa sarà adibita alla linea meccanizzata su pressa. Si offre tempo determinato, giornata, con possibilità di trasformazione. (Rif. 10542)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTO/A MACCHINA PIEGA/INCOLLA

Cartotecnica di Origgio cerca 1 ADDETTO/A MACCHINA PIEGA/INCOLLA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’avviamento e conduzione della macchina piega/incolla, controllo qualità del prodotto, manutenzione ordinaria dei macchinari utilizzati, automunito/a, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo indeterminato, pieno (7.00/12.00 – 13.00/16.00). (Rif. 10536)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: DISEGNATORE/TRICE PROGETTISTA MECCANICO/A

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 DISEGNATORE/TRICE PROGETTISTA MECCANICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella progettazione e realizzazione di disegni costruttivi relativi all’ambito aerospaziale, astronomico, meccanica di precisione, ottica, supporto tecnico ai reparti di produzione/montaggio ed attrezzaggio; diploma o laurea inerente la mansione; Solid Works e similari, Office; buono inglese; automunito/a. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 10535)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GORNATE OLONA: OPERAIO/A DI PRODUZIONE

Azienda di Gornate Olona cerca 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito produttivo; carico scarico materiali per produzione; pulizia macchinari e reparti; patente B; residenza nelle vicinanze della sede operativa; uso PC. Si offre tempo determinato, part-time (8.00-12.00 oppure 14.00-17.30). (Rif. 10519)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: AUTISTA AUTOBUS

Società di trasporto e noleggio di Tradate cerca 1 AUTISTA AUTOBUS. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza e possesso pat. D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione. (Rif. 10500)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A

Azienda di Saronno cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella gestione della contabilità ordinaria, partita doppia, prima nota, controlli e quadratura conti clienti/fornitori, scadenziari con recupero crediti, conti correnti bancari, presenze personale, piano sanitario e qualità; pratiche amministrative varie; diploma ragioneria o similare; discreto inglese; patente B; residenza limitrofa a Saronno. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 10340)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come AIUTO PIZZAIOLO/A

Ristorante di Tradate offre 1 TIROCINIO come AIUTO PIZZAIOLO/A. Requisiti richiesti: seria motivazione ad imparare; residenza nelle vicinanze di Tradate; età compatibile con apprendistato Si offre tirocinio di pre-inserimento lavorativo, dal lunedì alla domenica (martedì chiuso). E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 10489)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio commercialista di Venegono Superiore offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: laurea triennale o magistrale economia e commercio, diploma ragioneria; buono Office, Profis; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede operativa; gradita minima esperienza o seria motivazione ad imparare. La risorsa imparerà a gestire contabilità, bilanci, pratiche societarie, contrattualistica, dichiarativi. Si offre tirocinio part-time o pieno, da valutare. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 10461)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: TIROCINIO come AIUTO ELETTRICISTA

Azienda di Castelseprio offre 1 TIROCINIO come AIUTO ELETTRICISTA. La risorsa dovrà affiancare l’elettricista esperto e sarà di supporto alle varie fasi di lavoro. Requisiti richiesti: indispensabile seria motivazione ad imparare il mestiere, patente B, uso PC. Si offre tirocinio previo apprendistato. (Rif. 10425)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR

Studio di commercialisti con sede a Varese centro cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR. Le mansioni previste riguardano possibilità di imparare e perfezionare la gestione della contabilità di aziende clienti con l’inserimento dei dati contabili, attività di prima nota, contabilità semplificata ed ordinaria, utilizzo del gestionale “PROFIS” ed altre attività affini alla mansione. Contratto full time, a tempo indeterminato con un periodo di prova di 3 mesi. Esperienza richiesta: minimo 6 mesi. Titolo richiesto: diploma o laurea in discipline economico/aziendali. (Rif. 10679 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ESPERTO/A CONTABILE

Studio di commercialisti con sede a Varese centro cerca 1 ESPERTO/A CONTABILE. Le mansioni previste riguardano la capacità di lavorare in autonomia, quindi gestire e registrare la contabilità di aziende clienti fino alla predisposizione e redazione del bilancio finale di esercizio, utilizzo del gestionale “PROFIS” ed altre attività affini alla mansione. Contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova di 3 mesi. Esperienza richiesta: minimo 3 anni. Titolo richiesto: diploma o laurea in discipline economico/aziendali. (Rif. 10677 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: OPERAI/IE ADDETTI/E AL REPARTO SACCHETTIFICIO

Per ottima realtà cartotecnica sita ad Induno Olona ricerchiamo per incremento organico 4 OPERAI/IE ADDETTI/E AL REPARTO SACCHETTIFICIO. Le figure selezionate si occuperanno della gestione di macchinari semiautomatici e a composizione numerica rivolti alla produzione di sacchi di carta industriali. Richiesta preferibile pregressa esperienza in produzione e nell’utilizzo di tubiera e stampi, nell’impostazione di parametri, carico/scarico materiale e controllo qualità visivo. La persona deve essere flessibile e versatile, disponibile ad effettuare straordinari. Orario di lavoro: full-time dalle 08:00-12:00/13:30-17:30 Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato in seguito al superamento di un periodo di prova. (Rif. 10673 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BUGUGGIATE: IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA

Per azienda in Buguggiate ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA. La risorsa selezionata si occuperà di gestire in modo autonomo la contabilità fino alle scritture del bilancio, fatturazione attiva e passiva, riconciliazioni bancarie, liquidazioni mensili per invio file predisposizione F24, attività amministrative. Orario di lavoro: part time 9:00-13:00. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif.10660 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BUGUGGIATE: SEGRETARIO/A

Per azienda di Buguggiate operante nel settore terziario siamo alla ricerca di 1 SEGRETARIO/A. La figura selezionata dovrà avere esperienza nel campo della contabilità ed occuparsi delle seguenti mansioni: gestione delle telefonate in entrata ed uscita, gestione della posta elettronica, adempimenti di segretariato generale e contabilizzazione degli incassi. Orario di lavoro part-time dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì al venerdì. Contratto di lavoro a tempo determinato. (Rif. 10659 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: CABLATORI/TRICI QUADRI ELETTRICI

Azienda metalmeccanica sita nella zona di Casale Litta cerca 2 CABLATORI/TRICI QUADRI ELETTRICI. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 2 anni nella stessa mansione; automunito/a. Orario lavorativo: full-time dal lun. al ven. 08-17 con pausa pranzo di 1 ora. Contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10657 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: INSERVIENTE IN ESERCIZI ALBERGHIERI

Per struttura residenziale per anziani, sita a Malnate, siamo alla ricerca di 1 INSERVIENTE IN ESERCIZI ALBERGHIERI. La figura selezionata sarà adibita alla pulizia delle camere e degli spazi comuni della struttura. Si richiede, altresì, la disponibilità a servire il pranzo e la cena agli ospiti. Si offre la possibilità di scegliere tra un rapporto di lavoro part-time (8-12) o full-time (8-12/17-20:30) per la durata iniziale di 2 mesi finalizzato ad un futuro inserimento a lungo termine nella struttura. (Rif. 10650 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: OPERAI/IE APPRENDISTI/E

Per industria del settore grafico editoriale nei pressi di Malnate ricerchiamo 3 OPERAI/IE APPRENDISTI/E. Attività: produzione e stampa di etichette con utilizzo macchinari per la stampa. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì su 3 turni 8:00-17:00, 06:00-14:00, 14:00-22:00. Contratto di lavoro: contratto di apprendistato. (Rif. 10626 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTI/A ALLE PULIZIE

Per impresa di pulizie siamo alla ricerca di 2 ADDETTI/A ALLE PULIZIE. Le risorse selezionate dovranno occuparsi della pulizia di arredi e pavimenti all’interno di un ristorante sito a Varese. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella pulizia di interni e residenza in zone limitrofe. Orario di lavoro: part-time dalle 06:00 alla 09:00 a settimane alterne nei seguenti giorni(lu-ve-sa-do/ma-mer-gio-ve). Rapporto di lavoro: iniziale contratto di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10617 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAZZADA SCHIANNO: MAGAZZINIERE/A MULETTISTA

Per azienda di Gazzada Schianno cerchiamo 1 MAGAZZINIERE/A MULETTISTA. Le mansioni previste sono: uso del carrello elevatore, carico e scarico merci, alcune operazioni di logistica, rispondere alle e-mail, fare l’inventario, e altre mansioni affini al mestiere. Requisiti richiesti: patente B, domicilio zone limitrofe, patentino del muletto, diploma superiore, esperienza di almeno 1 anno, attitudine al tipo di lavoro. Orario di lavoro: 8.30-18.30 con pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di rinnovi fino alla stabilizzazione. (Rif.10600 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PARRUCCHIERE/A

Per salone di acconciatura in Varese ricerchiamo 1 PARRUCCHIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; domicilio nei pressi di Varese. Orario di lavoro: per un primo periodo sabato e domenica 9:00-18:00 (8 ore). A partire da febbraio la risorsa sarà inserita full time 9:00-18:00 con giorno di riposo lunedì o martedì. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato 3 mesi a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10592 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: TESSITORE/TRICE DI TELAI JACQUARD CON ESPERIENZA

Per azienda tessile in Malnate ricerchiamo 1 TESSITORE/TRICE DI TELAI JACQUARD CON ESPERIENZA. La risorsa inserita si occuperà di utilizzo telai jacquard per la produzione di tessuti in seta e cravatteria. Requisiti: esperienza nella mansione, domicilio nei pressi di Malnate. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su turni diurni 6:00-13:30 / 12:00-19:30. Contratto: assunzione iniziale a tempo determinato di 2 mesi finalizzati all’indeterminato. (Rif.10566 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: TECNICO/A COLLAUDATORE/TRICE METALMECCANICO/A

Per azienda metalmeccanica presso Induno Olona ricerchiamo 1 TECNICO/A COLLAUDATORE/TRICE METALMECCANICO/A. La risorsa inserita si occuperà di aiuto avviamento macchine nuove, collaudo ed eventuali trasferte per installazioni, avviamenti o manutenzioni. Richiesta conoscenza base della lingua inglese. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale di 1 anno a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif.10550 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica presso Induno Olona 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa selezionata si occuperà di assemblaggio di macchinari nella parte meccanica, pneumatica ed idraulica. Requisiti richiesti: gradita esperienza nella mansione; richiesta conoscenza lettura disegno meccanico. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale di 1 anno a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10549 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: SALDATORE/TRICE FERRO ED INOX

Per carpenteria metallica operante nella zona di Varese siamo alla ricerca di 1 SALDATORE/TRICE FERRO ED INOX. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione e residenza in provincia di Varese. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali da lunedì a venerdì). Contratto di lavoro: tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10547 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORI/TRICI FISCALI

Per centro di di assistenza fiscale presente in tutta la provincia di Varese ricerchiamo OPERATORI/TRICI FISCALI. L’opportunità di assunzione avverrà previo superamento di un test finale in seguito alla partecipazione di un corso di formazione gratuito della durata di 136 ore (la prima parte del corso sarà online, la seconda parte in presenza). Le risorse selezionate si occuperanno di compilazione mod. 730 dichiarazione dei redditi. Si richiede qualifica professionale o diploma. Possibilità di lavoro part time 20 ore o full time 40 ore. Luogo del corso: VARESE e provincia. (Rif.10539 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI con comprovata esperienza

Per azienda operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di 1 OPERATORE/TRICE ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI con comprovata esperienza nell’analoga mansione. La figura ideale si distingue per l’elevata capacità nell’utilizzo di macchinari a composizione numerica. E’ previsto un contratto iniziale di 3-6 mesi finalizzato all’assunzione. Orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle 08.00/12.00 e dalle 13.30/17.30. (Rif.10510 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART TIME

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART TIME. La risorsa selezionata si occuperà di assistenza all’odontoiatra occupandosi della disinfezione dello studio e della sterilizzazione. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione o attestato di abilitazione. Orario di lavoro: part time 21 ore settimanali. Lunedì 9:00-19:00, mercoledì 9:00-13:00, venerdì 9:00-19:00. Luogo di lavoro: Varese. (Rif. 10423 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: ADDETTO/A RECEPTION E SEGRETERIA

Impresa di costruzioni con sede in Induno Olona (Va) ricerca 1 ADDETTO/A RECEPTION E SEGRETERIA. La persona si occuperà di accoglienza clienti e fornitori, smistamento chiamate del centralino, attività di segreteria a supporto dell’Ufficio Risorse Umane e dei colleghi addetti alla contabilità. Richiesto diploma di scuola superiore, ottima conoscenza strumenti informatici, buona padronanza lingua inglese, doti relazionali e di autonomia. Sede di lavoro servita dai mezzi pubblici, si richiede comunque patente B, in quanto la persona dovrà utilizzare auto aziendale per svolgere commissioni all’esterno. Orario a tempo pieno, 8-12/ 14-18. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10676)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SESTO CALENDE: OPERAI SPECIALIZZATI addetti al montaggio di macchinari ed impianti e 1 MAGAZZINIERE

Azienda metalmeccanica, operante nell’ambito del settore aeronautico, con sede a Sesto Calende (Va), ricerca 2 OPERAI SPECIALIZZATI addetti al montaggio di macchinari ed impianti e 1 MAGAZZINIERE, che si occuperà di ricezione merci, preparazione spedizioni, movimentazione materiali con utilizzo muletto. Per tutti i ruoli sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza pregressa, diploma di perito meccanico o formazione affine, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in team. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Lavoro a tempo pieno (8,00-12,00// 13,30-17,30). Si offrono contratti di apprendistato di durata triennale (Rif. 10663)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

COCQUIO TREVISAGO e VARESE: RECEPTIONIST

Clinica odontoiatrica ricerca per le proprie sedi di Cocquio Trevisago e di Varese 2 RECEPTIONIST. Le persone prescelte si occuperanno di accettazione pazienti e front office, prenotazioni visite, fatturazione e gestione cassa. Richiesta esperienza nel ruolo, possesso diploma di scuola superiore, predisposizione al contatto con il pubblico, massima riservatezza, capacità di lavoro in team, buona conoscenza pacchetto Office e posta elettronica. Orario part time da 21 a 25 ore settimanali. Sedi raggiungibili con mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato della durata 7 mesi. (Rif. 10629)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A FRONT OFFICE E SEGRETERIA

Poliambulatorio medico di Tradate (Va) ricerca 1 ADDETTO/A FRONT OFFICE E SEGRETERIA. La persona si occuperà di accettazione pazienti, creazione cartella clinica, gestione agenda medici, gestione centralino, back office e fatturazione. Richiesto diploma di scuola superiore e preferibilmente esperienza nel ruolo, predisposizione al contatto con il pubblico, conoscenza pacchetto Office e mail Outlook. Gradita conoscenza lingua inglese. Orario part time 21 ore (mattina). Sede raggiungibile con mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato 12 mesi. (Rif. 10622)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: ADDETTI/E MAGAZZINO

Industria tessile di Cassano Magnago (Va) ricerca 2 ADDETTI/E MAGAZZINO. Le attività previste saranno movimentazioni merci, imballaggi ed etichettature. Preferibile esperienza in ambito logistico e conoscenza gestionali di magazzino. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici Orario part-time 8,00-12,30. Assunzione a tempo determinato 7 mesi (rif. 10620)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MORNAGO: ADDETTO/A SEGRETERIA

Società informatica di Mornago (Va) ricerca 1 ADDETTO/A SEGRETERIA. Attività previste dal ruolo: gestione centralino, accoglienza personale esterno, emissione DDT, gestione ordini, gestione trasferte dipendenti, controllo fatture fornitori. Richiesta esperienza, diploma di maturità contabile o amministrativa, conoscenza Office e lingua inglese, con livello intermedio. Richiesto inoltre possesso di Patente B ed auto (sede non raggiungibile con mezzi pubblici). Orario a tempo pieno, 8,30-17,30, da Lunedì a Venerdì. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10612)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: CONDUTTORI MACCHINE UTENSILI CNC

Azienda metalmeccanica di Cardano al Campo (Va) ricerca 2 CONDUTTORI MACCHINE UTENSILI CNC. Requisiti: diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico o qualifica di scuola professionale ad indirizzo meccanico, esperienza pregressa nel ruolo, patente B ed auto. Orario a tempo pieno su turni. Inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 10599)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE

Tessitura di Busto Arsizio ricerca 1 MAGAZZINIERE, che si occuperà di operazioni generali di magazzino, controllo qualità tessuti ed imballo merci. Preferibile esperienza nel ruolo, richiesta inoltre patente B ed auto. Orario di lavoro part-time 8-12. Assunzione a tempo determinato 12 mesi. (Rif. 10571)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A PULIZIE GENERALI

Concessionaria auto di Varese ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE GENERALI. La risorsa selezionata si occuperà di pulizie dei seguenti spazi: showroom, uffici, bagni, sala mensa, spogliatoi, magazzino, aree esterne. Previsto utilizzo lavasciuga professionale. Richiesta di conseguenza esperienza nella mansione. Luogo di lavoro raggiungibile con mezzi pubblici. Orario part-time 21 ore settimanali (lunedì e martedì h 13,00-17,30; da mercoledì a venerdì h 13,00-17,00). Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 10562)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A DI LOGISTICA E MAGAZZINO

Società di servizi post-vendita di Saronno (Va) seleziona 1 ADDETTO/A DI LOGISTICA E MAGAZZINO. La persona prescelta si occuperà sia di movimentazione fisica delle merci, con utilizzo muletto, sia del flusso logistico, tramite sistema gestionale di magazzino ed utilizzo di Excel. Richiesto possesso diploma, utilizzo pc, patentino muletto, esperienza in ambito di magazzino, patente B ed auto. Orario di lavoro a tempo pieno, 8,00-17,00. Assunzione a tempo determinato 6-12 mesi, a seconda del profilo individuato. (Rif. 10509)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda informatica con sede a Gallarate ricerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La persona, interfacciandosi con Account Manager e Venditori, si occuperà di analisi report vendite, rapporti con rete commerciale, incassi fatture. Richiesto diploma, buona conoscenza Excel, padronanza lingua inglese, attitudine ai rapporti interpersonali, patente B ed auto. Orario part-time 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato part-time.(Rif.10488)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BIENATE (MI): ADDETTO/A PULIZIE

Azienda di commercio al dettaglio con sede a Bienate di Magnago (provincia di Milano; in prossimità di Busto Arsizio), ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE per i propri uffici e per il magazzino merci. Previsto utilizzo macchinari di pulizia. Si richiede esperienza nel settore pulizie, flessibilità, patente B ed auto. Orario part-time 15 ore settimanali, con suddivisione giornaliera da definirsi. Inserimento tempo determinato. (Rif. 10474)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

AEROPORTO MALPENSA: ADDETTO/A VENDITE

Noto marchio di abbigliamento maschile, con punto vendita sito all’interno dell’Aeroporto di Malpensa (Va), ricerca 1 ADDETTO/A VENDITE. La persona si occuperà di accoglienza clientela internazionale, supporto all’acquisto fino alle operazioni di cassa. Richiesta predisposizione al contatto con il pubblico ed esperienza in ambito vendite, ottima padronanza lingua inglese, patente B. Orario: part time, su turni, comprese giornate di sabato e/o festivi. Si offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione tempo indeterminato. (Rif. 10279)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda tessile con sede a Gallarate (Va) ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa selezionata fornirà supporto relativamente alle seguenti attività: centralino, gestione ordini clienti, bollettazione e fatturazione attiva, gestione spedizioni e corrieri, contabilità clienti e fornitori. Richiesto diploma area amministrativa e buona conoscenza pacchetto Office. Orario: tempo pieno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva inserimento tempo indeterminato. (Rif. 10254)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it