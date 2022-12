Tutti gli eventi del fine settimana dell’Immacolata a Varese

Gli eventi che animeranno il capoluogo nei giorni 8,9,10 e 11 dicembre tra mostre, mercatini, concerti, laboratori per bambini, rappresentazioni in costume e camminate

Tantissimi gli appuntamenti per il lungo fine settimana dell’Immacolata a Varese. Di seguito ve li proponiamo.

Giovedì 8 dicembre

Musei Civici aperti per l’8 dicembre

Nel giorno della festività dell’Immacolata, l’8 dicembre, i Musei Civici rimarranno aperti e oltre alle collezioni permanenti sarà possibile ammirare le mostre in corso.

Mercato straordinario festivo

dalle ore 6.00 alle ore 20.00

Piazza della Repubblica

MERCATINI AL SACRO MONTE

dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Terrazza del Mosè

Espositori, caldarroste e vin brulé. Partecipazione diretta dell’Emporio di Santa Maria del Monte con prodotti tipici del Sacro Monte e del Varesotto e laboratorio creativo per realizzare gli addobbi dell’albero di Natale dell’Emporio; chi desidera potrà portare a casa la sua creazione per addobbare il proprio albero.

Info: info@sacromontevarese.net) | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

VIAGGIO IN FAMIGLIA AL SACRO MONTE

ore 11.00

Ritrovo: Prima Cappella della Via Sacra

Aiutati dalle parole di Gian Battista Aguggiari i partecipanti saranno accompagnati al Sacro Monte di Varese, alla ricerca di dettagli e particolari secolari nascosti. La visita gratuita rientra nel bando “Ogni giorno in Lombardia”, che ha permesso di realizzare un libretto che consentirà a tutte le famiglie di visitare in autonomia il Sacro Monte. I libretti verranno per la prima volta distribuiti in questa occasione e letti insieme alla guida lungo il Viale delle Cappelle.

Prenotazioni: info@sacromontedivarese.it (info@sacromontedivarese.it); Tel. + 39 3664774873

È Natale

ore 11.00 e 15.00

FAI Villa e Collezione Panza

Piazza Litta, 1

Attività per bambini che vedrà protagonista la natura esposta a Villa Panza. Dopo la visita ad alcune opere d’arte presenti nella collezione, realizzate con elementi naturali o create imitando le forme della natura come gocce di legno, cuscini di semi e macchie di noci, i bambini dai 4 agli 8 anni ascolteranno una storia e parteciperanno poi a un laboratorio in cui creeranno il loro albero di Natale addobbato e abbellito da elementi naturali. I bimbi potranno essere accompagnati da un solo adulto; durante il laboratorio eventuali altri accompagnatori potranno visitare la Villa o il parco.

Info: www.villapanza.it | 0332/283960 | faibiumo@fondoambiente.it

SANT’AMBROGIO IN STRADA WINTER 2022

Tanti eventi animeranno il quartiere dalle 11.30 alle 19.00. Si consiglia l’utilizzo dei bus di linea “C” e “Z” (per Bregazzana). Parcheggio via Vico, via Mulini Grassi (cimitero), via Bicocca, via L. Papi, via Rossetti.

Programma in continuo aggiornamento sui profili social facebook e instagram @santambrogioinstrada

Info: santambrogioinstrada@gmail.com | 338 7048871 | Info espositori: manimaestre@gmail.com

CAMMINATA DIVERTENTE DI BENEFICENZA

ore 15.00

Da Fogliaro al Sacro Monte

Ritrovo: ore 14.30 in Via Santa Caterina 15, Località Fogliaro di Varese.

Una camminata all’indietro di circa un’ora nella natura, lungo un percorso di 3 km, per stimolare il lavoro di muscoli normalmente non coinvolti nella consueta attività fisica, per rinforzare la zona lombare e migliorare la postura. All’arrivo al Bar Milano del Sacro Monte: cioccolata calda o vin brûlé per i partecipanti.

Organizzazione a cura di Joint Running Club, a sostegno della raccolta fondi per i bimbi de Il Pezzettino.

Iscrizione obbligatoria.

Per informazioni, iscrizioni (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspThHST6N-bn8rdiaR0sekoZ8_EtrAMcqg95xKsIldMGxmg/viewform) e donazioni: www.ilpezzettino.com (https://www.ilpezzettino.com/dona-ora-ita)

TEATRO KIMISHIBAI CON STORIE DEL BORGO

ore 15.00

Location Camponovo

Via dell’Assunzione, 17

Con un piccolo teatrino illustrativo ispirato all’antica tradizione giapponese del teatro Kamishibai, Aurora Tomasoni racconta e illustra alcune storie che nel borgo del Sacro Monte si tramandano nella memoria di ormai pochi abitanti. L’intento è quello di trasmettere a nuovi bambini e nuove generazioni queste storie preziose che spesso si nascondono nei più semplici oggetti della quotidianità, per mantenere viva una memoria attraverso la tradizione del racconto orale.

Durata: 50 minuti

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine

Info: gruppolucine@gmail.com

IL NATALE DELLO YAK

ore 15.30

Spazio Yak

Piramide in P.zza De Salvo – Bustecche

Laboratorio artistico di addobbi natalizi con materiali di riciclo + merenda insieme – organizzato da associazione culturale Karakorum in collaborazione con gli abitanti del quartiere.

Organizza: Associazione culturale Karakorum

Info: 347 1731584 | organizzazione@karakorumteatro.it | www.karakorumteatro.it

ESIBIZIONE DEL CORO ‘AFTER ALL’ DELLA KOLBE

ore 16.00

Terrazza del Mosè

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine

Info: gruppolucine@gmail.com.

Nel pomeriggio i ristoratori del Sacro Monte offriranno una fetta di panettone ai visitatori.

Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese

ore 17.00

davanti alla chiesa di S. Ambrogio Olona

Via Lazzaro Papi, 7

Aps Drao teatro interattivo invita bambini ragazzi e famiglie a partecipare all’evento il cui tema, quest’anno, è la voce del nostro futuro. Il viaggio dei Re Magi intende donare significati attraverso pensieri, poesie, riflessioni di buon auspicio per il futuro scritti da bambini e ragazzi. Nel viaggio dei Magi si raccolgono i doni dei cittadini in provviste alimentari che verranno consegnate il giorno 6 gennaio alle suore della Riparazione di via S. Bernardino Luini. Saranno letti al microfono i pensieri scritti da bambini e ragazzi autori del dono per il futuro, preferibilmente letti da loro stessi o da attori, in modo da dare voce ai loro pensieri.

Info: www.teatroindrao.it

LUCE SU VARESE

ore 18.30, 19.30 e 20.30

Palazzo Estense – Via Sacco, 5

Tre visite guidate agli interni del Palazzo Estense per promuovere un patrimonio culturale che nel periodo natalizio, verrà illuminato attraverso l’arte della luce.

A cura di associazione culturale Immagine arte cultura eventi, in collaborazione con Comune di Varese.

Durata percorso: 1 ora ca.

Ritrovo: Salone Estense

N. partecipanti per turno: 15

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luce-su-varese-469930363367?aff=ebdssbdestsearch)

Info: info@immagina.varese.it; +39 0332 435904

Natale a Bustecche

Vpazio Yak, Piazza F. De Salvo 6, Bustecche

Laboratorio artistico di addobbi natalizi con materiali di riciclo + merenda insieme – organizzato da associazione culturale Karakorum in collaborazione con gli abitanti del quartiere.

Organizza: Associazione culturale Karakorum

Contatti: 347 1731584 | organizzazione@karakorumteatro.it

Venerdì 9 dicembre

MUSICA E PAROLE | dialoghi d’autore su ambiente, poesia, tradizione

Storie e Patorie, uomini, bestie ed eroi della civiltà contadina pugliese

ore 20.30

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri

Spettacolo con il quartetto composto da: Maria Moramarco, voce; Luigi Bolognese, chitarra; Nico Berardi, zampogna, charango, quena; Francesco Savoretti, percussioni. Un progetto musicale nato per raccontare le ancestrali storie del popolo delle pietre, le miserie e le nobiltà dei “cafoni all’inferno”: uomini, bestie ed eroi della civiltà contadina pugliese.

Posto unico: 10 €

Prevendita biglietti:

MIV – Multisala Impero Varese

via Giuseppe Bernascone 13 – 21100 Varese Tel +39 0332 284004

Orari biglietteria: feriali 17.00/22.00 – festivi: 15.00/22.00

email: info@multisalaimpero.com

Biglietti online su www.multisalaimpero.com

Info: www.comune.varese.it

Sabato 10 dicembre

È Natale

ore 11.00 e 15.00

FAI Villa e Collezione Panza

Piazza Litta, 1

Attività per bambini che vedrà protagonista la natura esposta a Villa Panza. Dopo la visita ad alcune opere d’arte presenti nella collezione, realizzate con elementi naturali o create imitando le forme della natura come gocce di legno, cuscini di semi e macchie di noci, i bambini dai 4 agli 8 anni ascolteranno una storia e parteciperanno poi a un laboratorio in cui creeranno il loro albero di Natale addobbato e abbellito da elementi naturali. I bimbi potranno essere accompagnati da un solo adulto; durante il laboratorio eventuali altri accompagnatori potranno visitare la Villa o il parco.

Info: www.villapanza.it | 0332/283960 | faibiumo@fondoambiente.it

PILLOLE LIBERTY AL SACRO MONTE

ore 15.00 e ore 16.30

Ritrovo: Fontana del Mosè

Due visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese, magicamente avvolto dall’atmosfera natalizia.

A cura di Associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Durata percorso: 1 ora e ½ ca.

N. partecipanti per turno: 25

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-liberty-al-sacro-monte-469268784567

LABORATORIO DI GIROMETTE

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Emporio di Santa Maria del Monte

Via Beata Caterina Moriggi, 22

Laboratorio pratico per creare le Giromette: portafortuna in pasta essiccata, a forma di soldatino con la piuma in testa, che nacquero nel periodo napoleonico.

Info: info@sacromontevarese.net) | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

Presentazione del libro “IL CORTILE DELLA FELICITA”

di Paola Del Negro Plano

ore 16.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Giulia De Santis è una giovane giornalista che attraversa un momento molto difficile della propria vita. Nata da una famiglia di artisti, la ragazza è la sola ad aver scelto una strada diversa; Giulia preferisce girare il mondo e immortalarlo nei suoi scatti, condividere emozioni attraverso i reportage, osservare i visi delle persone e comprendere la quotidianità delle loro vite. Nel suo viaggio in Libia insieme al compagno e collega Joachim, la ragazza si trova, però, a compiere anche un percorso interiore che la costringerà ad affrontare tutto ciò che per mesi aveva cercato di ignorare, quelle paure e quei sensi di colpa che avevano preso il sopravvento su di lei trasformandola in una Giulia diversa che neppure i suoi familiari riconoscevano più.Ogni incontro che farà durante questo viaggio africano la aiuterà a ricostruire una parte della propria vita, a riprendere quella salita verso la felicità di cui sente così tanto il bisogno. Nel libro si snoda una vicenda personale che si intreccia con il dramma dell’immigrazione clandestina, mettendo in evidenza due lati così diversi dello stesso Paese: le bellezze artistiche e paesaggistiche da una parte e l’orrore della guerra e dei centri di detenzione dall’altra. Un dramma che attraverso il mare arriva “dall’altra parte”, approdando a Lampedusa, ma che altre volte si ferma prima, inghiottito dalle acque del Mediterraneo.«Questa è un’oasi di gioia e speranza in mezzo a un deserto arido, ingiusto e pericoloso» le disse. «Ognuno di noi, ovunque nel mondo, ha bisogno di un’oasi di gioia. E ognuno di noi può costruirne una in cui cercare la felicità. Ma solo le persone che portano gioia in cambio hanno il diritto di godere della nostra oasi, che creiamo giorno dopo giorno con tanto lavoro, con tanta fatica, con tanta dedizione e con tanto, tantissimo coraggio.»

Intervengono con l’autrice: Dino Azzalin – Presidente e socio Nem, Gabriele Sprocati – Editor e socio Nem

Gratuito | Prenotazione consigliata su EventBrite

Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

Covid e dintorni: un’occasione per riflettere criticamente sullo statuto sociale della ricerca scientifica

Incontro con Marco Cosentino, Prof. di Farmacologia presso l’Università dell’Insubria

ore 16.00 – 19.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Marco Cosentino, rappresenta una delle rare voci del mondo scientifico italiano che documenta costantemente lo stato della ricerca a livello globale, sulla pandemia e sul ricorso alla «vaccinazione» di massa come sostanziale unico presidio anti Covid.

La sospensione dei diritti costituzionali cui abbiamo assistito nel nome dell’emergenza sanitaria ha rappresentato un vulnus democratico che rischia di lasciare tracce profonde nella società italiana. Stigmatizzazione e rimozione di ogni voce dissonante hanno costituito il metodo prevalente con cui il popolo italiano è stato investito del problema. Le evidenze degli studi realizzati su pazienti e «vaccinati» richiedono invece che si torni ad un dibattito pubblico scevro dalla ferocia delle semplificazioni e da ogni forma di fanatismo. In quest’ottica, riflettere su come proceda nella realtà la «Scienza», quali siano le opportunità del metodo scientifico e i condizionamenti della ricerca, diventa essenziale per ristabilire un clima sociale più adatto a trovare soluzioni razionali ai problemi.

Evento organizzato da Associazione Culturale Varese 48

MONDI CHE NON ESISTONO PIÙ E MONDI ALTERNATIVI

ore 21.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Quattro reportage fotografici sul Mali, Arunachal Pradesh, Kirghizistan e Italia. Un fotografo, Stefano Pensotti, che racconta attraverso immagini che hanno già in precedenza riscosso successo presso il pubblico varesino. Oltre 35 anni di viaggi e servizi fotografici in giro per il mondo in una riflessione sui grandi cambiamenti che ne hanno modificato il volto.

LUNGO LA VIA DEL SALE, Mali 2002 – 2003

LA TERRA DEL SOLE NASCENTE, Arunachal Pradesh 1997

LUNGO LA STRADA DEL PAMIR, Kirghizistan 2019 – 2022

TRANSUMANZA, Lombardia, Italia 2020 – 2022

Foto: Stefano Pensotti

Ingresso libero

Info: Fb Le Vie dei Venti – Associazione culturale

PRETTY WOMAN – IL MUSICAL

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Scritto da Garry Marshall & J.F. Lawton.

Musiche e testi di Bryan Adams & Jim Vallance.

Basato sul film della Touchstone Pictures scritto da J.F.Lawton

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

Domenica 11 dicembre

Mercato straordinario festivo

dalle ore 6.00 alle ore 20.00

Piazza della Repubblica

Antico Mercato Bosino

ore 8.00 – 19.00

Corso Matteotti, Via Marconi e Piazza Carducci

Mercatino di antiquariato e collezionismo nel centro storico di Varese

MERCATINI AL SACRO MONTE

Dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Terrazza del Mosè

Espositori, caldarroste e vin brulé. Partecipazione diretta dell’Emporio di Santa Maria del Monte con prodotti tipici del Sacro Monte e del Varesotto e LABORATORIO CREATIVO per realizzare gli addobbi dell’albero di Natale dell’Emporio; chi desidera potrà portare a casa la sua creazione per addobbare il proprio albero.

Info: info@sacromontevarese.net) | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

È Natale

ore 11.00 e 15.00

FAI Villa e Collezione Panza

Piazza Litta, 1

Attività per bambini che vedrà protagonista la natura esposta a Villa Panza. Dopo la visita ad alcune opere d’arte presenti nella collezione, realizzate con elementi naturali o create imitando le forme della natura come gocce di legno, cuscini di semi e macchie di noci, i bambini dai 4 agli 8 anni ascolteranno una storia e parteciperanno poi a un laboratorio in cui creeranno il loro albero di Natale addobbato e abbellito da elementi naturali. I bimbi potranno essere accompagnati da un solo adulto; durante il laboratorio eventuali altri accompagnatori potranno visitare la Villa o il parco.

Info: www.villapanza.it | 0332/283960 | faibiumo@fondoambiente.it

L’Albero nel boschetto di Babbo Natale

dalle 14.00 alle 18.00

Piazza Don Essi – Bregazzana

Gli addobbi natalizi realizzati la domenica precedente verranno posizionati dai partecipanti su un albero e lungo il sentiero del “boschetto di Babbo Natale” a Bregazzana. Sarà possibile portare anche addobbi personali non più utilizzati, per poterli riciclare.

Cioccolata calda per i bambini

EVENTO APERTO A TUTTI

Organizza: Associazione Amici di Bregazzana OdV

Contatti: 340 6105601 | info@amicidibregazzana.it

Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese

ore 15.00

davanti alla chiesa di Bregazzana

Aps Drao teatro interattivo invita bambini ragazzi e famiglie a partecipare all’evento il cui tema, quest’anno, è la voce del nostro futuro. Il viaggio dei Re Magi intende donare significati attraverso pensieri, poesie, riflessioni di buon auspicio per il futuro scritti da bambini e ragazzi. Nel viaggio dei Magi si raccolgono i doni dei cittadini in provviste alimentari che verranno consegnate il giorno 6 gennaio alle suore della Riparazione di via S. Bernardino Luini. Saranno letti al microfono i pensieri scritti da bambini e ragazzi autori del dono per il futuro, preferibilmente letti da loro stessi o da attori, in modo da dare voce ai loro pensieri.

Info: www.teatroindrao.it

PILLOLE LIBERTY AL SACRO MONTE

ore 15.00 e ore 16.30

Ritrovo: Fontana del Mosè

Due visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese, magicamente avvolto dall’atmosfera natalizia.

A cura di Associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Durata percorso: 1 ora e ½ ca.

N. partecipanti per turno: 25

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-liberty-al-sacro-monte-469268784567

Nel pomeriggio i ristoratori del Sacro Monte offriranno una fetta di panettone ai visitatori.

GENERAZIONE GIOVANI

ore 16.00

Cooperativa di Biumo e Belforte

Viale Belforte, 165

SPETTACOLO: LA GABBIANELLA E IL GATTO

Di Luis Sepùlveda – con Marina De Juli – tematica: l’amicizia, rapporto uomini-animali

Lettura scenica interattiva per bambini dai 5 ai 10 anni e adulti.

Al termine merenda per tutti con Rosa Messina (attrice) che racconterà la sua esperienza.

Esperienze d’arte e momenti d’incontro per adulti, ragazzi, bambini

Biglietti spettacoli: € 12,00 (compreso aperitivo)

Riduzioni: under 40 € 9,00 – under 20 € 5,00

Biglietti spettacoli per bambini: € 7,00 adulti (compreso merenda)

Riduzioni bambini: € 5,00

Quota di partecipazione ai Workshops: € 10,00 (compreso aperitivo o merenda)

Riduzioni: € 7,00 per chi acquista biglietti per gli spettacoli

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

ORIGINS Seminare cultura 2022-2023

ore 17.00

Teatro di Sant’Ambrogio

Via Lazzaro Papi, 7

MOFFOLA E CIASPOLA… DUE RENNE PIGRONE

Liberamente tratto da “Moffola e Ciaspola” di D. Persico

È la vigilia di Natale e la slitta di Babbo Natale è carica di doni. Le renne volanti sono pronte per il loro lavoro. Tutte, tranne le due più piccole, Moffola e Ciaspola, che proprio non ne vogliono sapere… Cosa succederà?

Teatro di narrazione, pupazzi e musica dal vivo

Regia Noemi Bassani

Scenografie di Valeria Giraldi

Prodotto da : Arca di noe

€8.00

Info: martevarese.it

EVENTI DI PIÙ GIORNI

da venerdì 25 novembre a lunedì 26 dicembre

MERCATINO DI NATALE

Piazza Monte Grappa

lunedì: 15.00/20.00

martedì–domenica: 10.00/20.00

Programma eventi

sabato 10 dicembre

dalle 15.30 Caricature Natalizie

domenica 11 dicembre

dalle 16.00 Banda dei Babbi Natale

Christmas House

Ufficio postale di Babbo Natale

Babbo Natale sarà presente, per ricevere le letterine dei bambini nelle seguenti date:

8 dicembre dalle 15.00 alle 17.00

Truccabimbi natalizio con TRUCCHELFA

Tutti i sabati pomeriggio dal 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

8 dicembre dalle 14.30 alle 17.30

Laboratori di riciclo creativo con Mamma Natale

(STESSI ORARI TRUCCABIMBI)

giovedì 8 dicembre Centrotavola con gnomi o angeli Riciclo cartoni delle uova e cialde del caffè e legno

sabato 10 e domenica 11 dicembre Ghirlanda con la lana Riciclo lana

Accesso consentito ai bambini dai 4 agli 11 anni

con gestione dell’afflusso a cura di 23&20

dal 26 novembre al 15 gennaio 2023

Pista di pattinaggio

Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Orari: feriali: 14.30 / 19.00 | festivi: 10.00 / 23.00

Info mercatino: Piazza Monte Grappa – 25 novembre / 26 dicembre 2022

lunedì: 15.00/20.00

martedì–domenica: 10.00/20.00

www.mercatinodinatalevarese.it | Fb mercatinodinatalevarese

da giovedì 8 dicembre 2022 a martedì 17 gennaio 2023

Il Comune di Varese presenta

Il Giardino dell’Incanto

opera di Valerio Festi e Monica Maimone per i Giardini Estensi della città di Varese

dì 8 dicembre alle ore 18.00

I Racconti d’inverno

Tutte le sere alle ore 17.45, 18.30 e 19.15 sulla facciata di Palazzo Estense proiezione di video racconti illustrati dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e montati dal video designer Davide Schinaia. I racconti sono stati realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole di Varese: in particolare“Un dono per Natura” è stato scritto dai bambini della scuola Locatelli; “I Pinguini sono stufi e altri racconti” dalla scuola Pascoli di Lozza”; “Corvi, colombi e la luce della Natura” dagli alunni della scuola IV Novembre.

per tutto il periodo natalizio

Sacro Monte | Potenziamento servizi di trasporto pubblico locale

Durante il periodo degli eventi natalizi al Sacro Monte sarà potenziata la linea C, con prolungamento corse dalla Prima Cappella (piazzale Montanari) al borgo di Santa Maria del Monte (piazzale Pogliaghi):

sabato (ogni 20 minuti) e festivi (ogni 30 minuti) fino all’8 gennaio 2023 (escluso Natale e Capodanno);

feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio (ogni 60 minuti)

da venerdì 9 a domenica 11 dicembre

FESTIVAL ECHI URBANI | “Bach segreto” – Salone Estense

Orari: da giovedì 8 a domenica 11 dicembre dalle 17.30 alle 22.30.

Via Sacco, 5

Itinerario per scoprire il canto e gli strumenti ad arco che ne imitano la voce. Una full-immersion dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio condotta dal direttore di coro Giuseppe Reggiori, il Coro Sine Nomine, la violinista Corinna Canzian, il violoncellista Giulio Cazzani e le guide di OfficinAmbiente

Info: info@gliechidellanatura.academy | gliechidellanatura.academy

MOSTRE

da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 26 marzo 2023

Tesori Nascosti

Opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Inaugurazione venerdì 2 dicembre 2022, ore 18.00

Dipinti, sculture, stendardi, reliquiari, crocifissi e persino alcuni reperti paleontologici: sono questi i Tesori Nascosti protagonisti della mostra che si apre sabato 3 dicembre al Castello di Masnago per restare visitabile – con ingresso gratuito – fino al 26 marzo 2023. Tesori Nascosti raccoglie nelle sale del Castello di Masnago opere provenienti dal territorio restaurate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e qui proposte in sinergia con il Comune di Varese. Si tratta di oggetti che offrono l’occasione di immergersi in un percorso fatto di tecniche e metriche eterogenee, ma soprattutto di devozione e tradizioni locali.

Nell’allestimento è proposto un viaggio attraverso il territorio del Varesotto: da Besano a Saronno, passando da Varese, Golasecca, Gallarate, Azzate, Castello Cabiaglio, Cassano Magnago, Venegono e Gorla Minore. Il percorso è reso ricco da dipinti più conosciuti – come il Gaudenzio Ferrari custodito a Saronno e due dipinti a olio su tavola attribuiti al pittore Callisto Piazza conservati ad Azzate – ma anche da opere meno note e tuttavia capaci di suscitare interesse e svelare la maestria dell’esecuzione, come nel caso dello stendardo della basilica di Gallarate – un vero e proprio capolavoro del ricamo secentesco lombardo.

Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, il patrimonio raccolto nelle sale è stato oggetto di restauri e di studi approfonditi condotti con la supervisione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, che ne hanno svelato il valore artistico e storico e che hanno permesso di documentare una compenetrazione, per certi versi inaspettata, del patrimonio culturale nel tessuto territoriale.

***

Orari visite

3 dicembre 2022 – 26 marzo 2023

martedì – domenica

9.30 – 12.30

14.00 – 18.00

Chiusure: 24 dicembre pomeriggio, 25 dicembre; 26 dicembre, 31 dicembre pomeriggio; 1 gennaio; tutti i lunedì. Apertura straordinaria: lunedì 2 gennaio.

Ingresso gratuito

Info: 0332 287721 | mostra@fondazionevaresotto.it | www.fondazionevaresotto.it | www.comune.varese.it | www.museivarese.it

da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese

Piazza Libertà, 2

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2023, nelle giornate di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,30 alle 12,30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sulla pagina web della Questura di Varese.

I visitatori saranno accompagnati dagli studenti di alcuni istituti scolastici della Provincia, appositamente preparati dal porf. Laforgia, storico e Assessore alla Cultura del Comune di Varese e dalla dott.ssa Serena Contini, curatrice della mostra che, sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto tra la Questura di Varese e l’Ufficio Provinciale Scolastico, li guideranno lungo il percorso.

Info: www.mostramontanari.it

da giovedì 10 novembre 2022 a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo

Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Con questo gesto i famigliari di Giuseppe Panza rinnovano il sostegno al FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano nel solco di un rapporto nato nel 1996, quando Giuseppe e Giovanna Panza donarono alla Fondazione la residenza di Biumo, i suoi arredi e una collezione di oltre centocinquanta opere.La nuova raccolta, articolata in consistenti nuclei di opere per ciascun artista, è un’importante occasione per dare un nuovo impulso all’attività di valorizzazione del museo con progetti espositivi orientati ad approfondire le ricerche degli artisti di recente acquisizione in dialogo con la collezione permanente

Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15).

Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it

Info: www.exnatura.it

prorogata fino al 19 febbraio 2023

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

***

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate.

***

L’Archivio Marcobi, che gli eredi hanno recentemente donato al Comune di Varese, consta di un inedito corpus di testi manoscritti giorno per giorno da Marcobi mentre assiste al lavoro e alle attività quotidiane dell’artista, corredati da altrettanto unico e ragguardevole patrimonio di materiali documentari e fotografici, che permette di conoscere l’attività professionale e relazionale di Guttuso a Varese in maniera nuova ed approfondita, non priva di vivaci note ed aneddoti, stimolanti sia per il cultore dell’artista sia per l’appassionato e lo studioso d’arte.

***

Ingressi

INTERO: Euro 5,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello

RIDOTTO: Euro 3,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra, Touring Club Italiano, Varese Corsi, Trenord, COOP, Museo Bodini, studenti universitari)

Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione

INGRESSO GRATUITO: under 18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti accreditati con tesserino in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima domenica di ogni mese

Servizi: book-shop

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

fino a domenica 11 dicembre

DOLOMIEU&DOLOMITI

Quando e come l’avventura di vita e la ricerca scientifica definiscono la maestà delle Dolomiti

Musei Civici di Villa Mirabello

piazza Motta, 4

Poiché viaggiare è metafora del conoscere, il progetto di questa mostra ha preso le mosse dall’obiettivo di riscoprire la personalità scientifica e umana di Déodat de Dolomieu, geologo e filosofo, uno dei più grandi scienziati del Settecento, attraverso il viaggio ininterrotto che è stata la sua vita avventurosa, con “lo sguardo che scopre il tempo” (Maria Zambrano) e nello specifico il tempo della montagna. 32 pannelli raccontano, con i testi di Luigi Zanzi, Enrico Rizzi e Guido Roghi il fascino dell’avventura umana e scientifica di questo brillante gentiluomo pioniere della geologia, in un quadro storico improntato a notevoli eventi. La mostra, nei locali dei Musei Civici di Villa Mirabello è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese, voluta dal Club Alpino Italiano sez. Varese, grazie al contributo: Fondazione Maria Giussani Bernasconi, Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna, Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige-Südtirol.Il progetto espositivo e l’edizione sono stati curati dall’art director Paolo Zanzi.

Mostra a cura

Redazione e Testi Enrico Rizzi

Art Direction, Progetto Allestimento e Grafica

Paolo Zanzi

Realizzazione e allestimento

Fotolito Varese

Club Alpino Italiano sez. Varese

***

Enti Organizzatori

Fondazione Maria Giussani Bernasconi per il Restauro d’Arte e per gli Studi Umanistici

Club Alpino Italiano sez. di Varese

Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna

+ 1 in bassa risoluz

***

Ringraziamenti

Museo Civico di Villa Mirabello, Varese

Ass.ne Amici della Badia di S. Gemolo in Ganna

***

Inaugurazione

Domenica 20 novembre 2022, ore 16,30 – Sala del Risorgimento

Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Info: +39 0332 255.485 – info@museivarese.it

Ingresso a pagamento, gratuito per i soci CAI

***

Domenica 11 dicembre 2022

ore 16,30

Sala del Risorgimento

“Déodat de Dolomieu Curiosando tra i taccuini di viaggio e nella vita avventurosa del padre delle Dolomiti”

Testi di

Luigi Zanzi Déodat de Dolomieu – Riscoperta di Dolomieu

Enrico Rizzi Déodat de Dolomieu, il “padre” delle Dolomiti

Luigi Zanzi Dolomieu e la scienza del suo tempo

Guido Roghi Il minerale, la roccia e le montagne dedicate a Déodat de Dolomieu (1750-1801)

SACRO MONTE

per tutto il periodo natalizio

INSTALLAZIONE DI LUCINE DI NATALE, ADDOBBI, DECORAZIONI E PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO

Santa Maria del Monte

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

IL SACRO MONTE SI ILLUMINA DI PACE

Località di Santa Maria del Monte

Esposizione di lavoretti degli alunni del doposcuola delle primarie di Varese, con tema ‘La Pace’

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

ESPOSIZIONE TELA AGUGGIARI E BERNASCONI

Museo Baroffio

Piazzetta Monastero

Durante le aperture del periodo natalizio sarà esposta un’opera inedita. Si tratta della tela raffigurante il Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernasconi. L’opera viene esposta al fine di promuovere una raccolta fondi destinata al restauro della stessa in quanto di particolare importanza per il significato storico. È l’unica opera, infatti, nella quale compaiono entrambi i personaggi: l’ideatore della Via Sacra e il suo progettista.

www.sacromontedivarese.it (http://www.sacromontedivarese.it/home-it.html)

Info: info@sacromontedivarese.it) | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it

EMPORIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Via Beata Caterina Moriggi, 22

Aperto:

• martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 16.00

• giovedì, venerdì e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

• sabato: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Promozione e vendita di prodotti tipici del Sacro Monte e della Provincia, con degustazione gratuita dei prodotti locali.

Info: info@sacromontevarese.net | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

APERTURE STRAORDINARIE MUSEI DEL SACRO MONTE

da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre 2022

Museo Baroffio e Cripta

Piazzetta Monastero

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Visite guidate

venerdì 9 dicembre

Sant’Ambrogio al Sacro Monte

ore 11.00

Venite a scoprire Sant’Ambrogio, il Patrono di Milano, nei luoghi sacri del nostro borgo: Santuario, Cripta e Museo Baroffio custodiscono raffigurazioni e rimandi al Vescovo che si celebra il 7 dicembre.

Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it