Ultima in casa del 2022 per il Varese, contro il Franciacorta per finire bene l’anno

Il mese di dicembre vede il Città di Varese sempre vincente: tre successi tra campionato (Caronnese e Caratese) e uno in Coppa Italia contro il Franciacorta. E proprio il Franciacorta, a 10 giorni giusti di distanza, tornerà a Masnago sabato 17 dicembre (fischio d’inizio alle 14.30) per quella che sarà l’ultima gara casalinga del 2022 per i biancorossi.

L’obiettivo della squadra di mister Luciano De Paola sarà chiaramente dare seguito alla striscia positiva e chiudere bene l’anno davanti ai propri tifosi, che sono invitati alla fine della gara per una “panettonata”.

Prima però ci sarà da pensare al campo e non c’è dubbio che la gara di campionato avrà valori ben differenti da quella vista in Coppa. Tra i biancorossi mancherà Francesco Gazo, fermato da un guaio muscolare, e non ci sarà nemmeno Roberto Cappai, che è pronto ad accasarsi in una nuova squadra. Nel 4-2-3-1 di mister De Paola Mecca scalerà in mediana con Piccoli, mentre dietro alla punta Ferrario agiranno Scarpa, Rossini e Pastore. Possibile che in difesa, con Moleri in porta e la coppia Rossi-Monticone in mezzo, ci sarà spazio per Parpinel a sinistra, con Foschiani a destra.

Il Franciacorta, che arriva da un pirotecnico 4-4 casalingo contro l’Arconatese, con i bresciani che erano in vantaggio 4-1, sono un avversario temibile e mister Marco Sgrò dovrebbe confermare il 3-5-2 puntando su tutti i suoi uomini d’esperienza, dai difensori Bini e Piccinni, ai centrocampisti Scaglia e Bruccini.

«Ci aspetta una partita molto fisica – le parole di mister De Paola presentando il match – perché il campo sarà pesante dopo la neve. Per questo ho pensato a una squadra più fisica per fare una partita gagliarda. Siamo pronti e vogliamo continuare il trend, la squadra è in fiducia e c’è un’energia positiva. Sicuramente sarà differente dalla gara di Coppa Italia, per il Franciacorta rientreranno tanti giocatori forti; non dimentichiamoci che hanno speso tanto per fare una squadra che punta a vincere».

«La classifica va meglio e il campionato è lungo – prosegue l’allenatore -. Nel calcio non ti regala niente nessuno: quello che abbiamo fatto ce lo siamo guadagnato, vincendo due partite in rimonte ma se pensiamo di essere diventati bravi torneremo in difficoltà. La squadra è in crescita sia come carattere, sia per la gestione della partita, e anche domani vogliamo fare un risultato importante contro una squadra forte. Ora però ci aspettiamo qualche rinforzo perché Cappai non ci sarà e anche Premoli è in uscita. Ai tifosi dico che cercheremo di lavorare per fare cose buone per loro. Sappiamo che sono molto legati alla maglia e ci tengono tanto, ma è l’essenza del calcio».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.