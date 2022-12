Ultima festa di Santa Barbara a Varese per il comandante dei vigili del fuoco Albanese

È stata l’ultima Festa di santa Barbara varesina per il comandate provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Albarese. Tra due giorni sarà operativo nel nuovo comando di Perugia.

Galleria fotografica La cerimonia per la festa di Santa Barbara protettrice dei Vigili del Fuoco 4 di 17

La celebrazione avvenuta questa mattina alla chiesa Kolbe di Varese è stata per lui l’occasione per salutare e ringraziare chi, in questi 5 anni, ha lavorato, collaborato e sostenuto l’impegno quotidiano delle diverse caserme provinciali. Con voce rotta per l’emozione, ha assicurato che porterà con sé un pezzetto di questa provincia e delle relazioni che ha visto nascere e crescere con le istruzioni, le associazioni, i cittadini e tutto il personale. Il suo trasferimento è una promozione che lo porterà a nuova sfide.

Al termine della cerimonia officiata da monsignor Panchetti insieme agli altri parroci cittadini, il comandate ha voluto esprimere la gratitudine per il loro svolto con dedizione e professionalità dai suoi uomini, l’attenzione ricevuta da arte delle istituzioni, a partire dal Prefetto Pasquariello sino ai sindaci che, pur non avendo risorse, non hanno mai fatto mancare supporto ai vigili del fuoco investendo quando più possibile sulle sedi così da renderle maggiormente confortevoli.

Alla caserma di via Sempione è ora atteso, dal Comando pugliese di Bari, Maro Abate.

Dopo la domenica di porte aperte alle famiglie e ai bambini di due scuole primarie, per quella che il comandante ha definito “La miglior festa organizzata”, i festeggiamenti per la patrona dei Vigili del Fuoco Santa Barbara è proseguita questa mattina con la cerimonia religiosa a cui hanno perso parte i comandanti delle forze dell’ordine, il 118, l’unità tecnica di soccorso, le associazioni di soccorso, quelle d’armi, le crocerossine oltre agli esponenti politici dal senatore del PD Alessandro Alfieri, alla vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza, ai consiglieri Emanuele Monti e Samuele Astuti, fino ai sindaci. Per Varese era presente la vice Ivana Perusin.

Alla fine della cerimonia sono state assegnate le Croci al Valore e le benemerenze tra quanti si sono distinti nell’ultimo anno di lavoro intenso.