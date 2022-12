Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico “Fagnano tra i Presepi”

La Pro Loco di Fagnano Olona, con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona, promuove la nuova edizione del concorso fotografico “Fagnano tra i Presepi”, una iniziativa all’insegna della riscoperta e valorizzazione dell’arte presepiale, una tradizione da mantenere viva più che mai in questo difficile Natale. Il concorso è on-line, la partecipazione gratuita ed è rivolto ai cittadini di Fagnano Olona che devono inviare una fotografia entro il 20 dicembre 2022 (compreso) all’indirizzo e-mail eventi@proloco-fagnanoolona.org indicando nell’oggetto “Fagnano tra i Presepi”.

È possibile partecipare con più presepi, inviando una sola fotografia per opera. Le foto dovranno essere in orizzontale e in alta definizione. Nell’email sarà necessario indicare nome e cognome dell’autore del presepe, una breve descrizione dell’opera ed un contatto telefonico. L’organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere le immagini pervenute non conformi ai criteri previsti o alle finalità del concorso. Dal 23 dicembre le fotografie pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco di Fagnano Olona (www.facebook.com/proloco.fagnanoolona).

La graduatoria finale dei presepi sarà determinata attraverso il voto online (mettendo Like alla foto) fino alle ore 23.59 del 6 Gennaio 2023 sulla pagina Facebook della Pro Loco. La graduatoria finale dei presepi in concorso sarà determinata attraverso la votazione online sulla pagina facebook della Pro Loco di Fagnano Olona.

Premiazione domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18 al Castello Visconteo oppure, nel caso in cui le normative e i protocolli anti covid-19 non lo consentiranno, tramite una diretta video sulla pagina Facebook della Pro Loco di Fagnano Olona. Per tutte le informazioni si invita a consultare il sito Pro Loco di Fagnano Olona (www.proloco-fagnanoolona.org)