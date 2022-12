Ultimo consiglio comunale a Bardello che aspetta il commissario: “La priorità resta la bonifica dell’area della Lunga”

È durato circa 20 minuti l’ultimo consiglio comunale di Bardello. I consiglieri, eletti lo scorso 12 giugno, e il sindaco Monica Maestroni si sono ritrovati per definire gli ultimi due punti (la partecipazione ad Alfa e una variante al PGT) che non hanno richiesto presentazione né discussione. Alla fine il sindaco ha ringraziato tutti per il lavoro svolto e il sostegno dato nei sei mesi del mandato.

« Come avevamo previsto – commenta Monica Maestroni – sono stati mesi proficui e intensi. Abbiamo avviato progetti e messi in cantiere altri. Sono molto soddisfatta dei traguardi raggiunti ma, soprattutto, del lavoro di squadra senza il quale non avrei potuto fare nulla».

L’ultimo consiglio comunale è anche il momento che prepara all’addio definitivo all’autonomia di Bardello : « Un po’ di emozione c’è. L’idea che dal primo gennaio ci sarà un ente nuovo, che io sarò residente a Bardello con Malgesso e Bregano, mette un po’ di tristezza. Ma sappiamo benissimo che la fusione è la scelta migliore per il futuro dei tre paesi, l’unica scelta possibile. Negli anni scorsi abbiamo fatto fatica a far quadrare i conti, a trovare le risorse anche per le più urgenti necessità. Abbiamo dovuto attuare tagli pesanti che andavano a indebolire l’azione stessa del Comune».

Domani, mercoledì 21 dicembre, arriverà il commissario prefettizio, dottoressa Crupi, a conoscere il personale amministrativo e i tre segretari comunali: « Il commissario si troverà un elenco di azioni da fare. Ma io le raccomanderò di proseguire e insistere per la sistemazione della “Lunga”, l’area su cui ho emesso una nuova ordinanza a tutela della salute pubblica. Anche questa volta il curatore l’ha impugnata, ma io ho chiesto al Prefetto di andare avanti finché non sarà garantita la salute dei cittadini. Il curatore ha detto di aver fatto bonificare un’area di 250.000 quadri e che altre iniziative seguiranno. Io sono anche andata in Regione per chiedere sostegno per la bonifica dell’intera area».

Monica Maestroni e la sua squadra rimarranno in carica fino a fine anno. Ma già il pensiero a alla prossima scadenza elettorale: « Potrei ricandidarsi ma solo se troverò accanto a me una squadra capace, volenterosa e collaborativa. Ne riparleremo».