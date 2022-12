Ultimo impegno di stagione regolare per gli Skorpions Varese

C’è ancora Parma nel destino degli under 18 che domenica 4 dicembre rendono visita ai Panthers per il secondo incrocio stagionale tra le due formazioni.

Due settimane orsono, i giovani Skorpions avevano tenuto testa ai ducali per due quarti di gioco, prima d’incassare alcuni big play, determinanti nello scavare un divario di venti punti, eccessivo per quanto visto fino a quel momento. La speranza è di aver fatto tesoro degli errori e di poter ribaltare il pronostico per chiudere la stagione regolare, quanto meno, con un record in parità. La crescita dei rookies, l’entusiasmo, che comunque regna nello spogliatoio, la coscienza dei propri mezzi sono tutti

elementi positivi che la pattuglia di Giorgio Nardi potrà mettere in campo per centrare quella che sarebbe la prima vittoria stagionale lontana da Vedano Olona.

In attesa della nuova avventura in Prima Divisione, ci sarà tempo per valutare molti degli elementi, soprattutto quelli più esperti, che compongono il team under 18, dal quale la prima squadra attinge, da sempre, la maggior parte delle proprie risorse. Per i ragazzi che lo compongono si tratta dunque dell’ennesima occasione per potersi mettere in mostra, in attesa di una possibile chiamata da parte di coach Nick Holt.

Programma e classifica

Domenica 4 dicembre, ore 16:00 Lions Field – Bergamo Leocorni – Giaguari

Domenica 4 dicembre, ore 16:30 C.S. Inzani – Parma Panthers Skorpions

Classifica girone C: Leocorni 4-1 Giaguari 3-1 Panthers 2-2 Skorpions 2-3 Seamen 0-5