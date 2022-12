Un alveare da leggere: in biblioteca a Varese il laboratorio conclusivo del percorso sull’Odissea

Un grande libro da srotolare nascerà dal laboratorio di scrittura e disegno per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni a cura di Progetto Zattera Teatro per #InBiblioteca

Creare un libro gigante, da srotolare e dedicato alla mitologia greca è lo scopo del laboratorio “Un alveare da leggere” in programma per domenica 4 dicembre dalle ore 15 alla Biblioteca civica di via Sacco 9, a Varese.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni e ai loro genitori che saranno guidati da Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro e da Roberta Cerini in un laboratorio di disegno e scrittura ispirato alle avventure di Ulisse.

Si tratta infatti dell’ultimo appuntamento con la rassegna autunnale di #Inbiblioteca, progetto nato per promuovere la lettura tra i giovanissimi con un uso meno convenzionale dello spazio della biblioteca civica che è sì luogo di prestito libri ma, prima ancora luogo di cultura. «L’Odissea ci ha guidato in questo percorso di riscoperta del mito e di uno spazio pubblico importante – racconta Stigol – Ci piace l’idea di concludere quest’esperienza creando un libro originale, genitori e figli assieme, che sarà un oggetto unico lasciato in dono alla biblioteca in ricordo di questa bellissima esperienza», spiega Stigol.

La partecipazione al laboratorio è libera e gratuita.