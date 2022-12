Un anno al cinema: i “best of” del 2022 secondo Filmstudio 90

Anche quest’anno lo staff e il Consiglio Direttivo dell’associazione Filmstudio 90 hanno raccolto la lista dei migliori film del 2022 proiettati nelle loro sale: il Cinema Teatro Nuovo (Viale dei mille, 39), il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis, 5) e l’arena estiva ai Giardini Estensi. Non è una classifica che va dal peggiore al migliore – l’ordine è sparso – bensì una lista di consigli e un modo per raccontare cos’è stato il 2022 per il cinema.

THE FABELMANS di Steven Spielberg

Diretto dal maestro Steven Spielberg, il film è uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, è il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema. Il film è attualmente in programmazione al Cinema Nuovo.

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Östlund

Vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2022, racconta di una coppia di modelli, Carl e Yaya, che partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante con la passione per l’alcol e Karl Marx. Tutto all’inizio sembra piacevole e “instagrammabile” ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un’avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta.

Proiettato sia al Cinema Nuovo sia al Cineclub Filmstudio 90.

ENNIO di Giuseppe Tornatore

Vincitore di tre David di Donatello e presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, il documentario racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – scene di fiction, musiche e immagini d’archivio.

Proiettato ai Giardini Estensi e al Cinema Nuovo.

LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson

Licorice Pizza è ambientato nel 1973 e racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors.

Acclamato dalla critica, è stato proiettato sia al Cinema Nuovo che ai Giardini Estensi.

ALCARRAS – L’ULTIMO RACCOLTO di Carla Simón

Vincitore dell’Orso d’oro, narra della famiglia Solé, che da quando ne ha memoria vive del frutto di una terra che non è la sua ma a cui dedica tutti i propri sforzi. Il raccolto di quest’anno, però, potrebbe essere l’ultimo: il proprietario del terreno ha nuovi piani per il frutteto, i peschi devono far posto ai pannelli fotovoltaici. L’imminente abbattimento degli alberi di cui si sono presi cura per tutta la vita provoca una profonda spaccatura all’interno della grande famiglia. Proiettato al Cinema Nuovo.

GLI ORSI NON ESISTONO di Jafar Panahi

Gli orsi non esistono ritrae due storie d’amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. Vincitore del Premio speciale della giuria alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il film mette in scena la vicenda reale del regista stesso, oppositore del regime iraniano e per questo perseguitato ed incarcerato.

Proiettato al Cineclub Filmstudio 90.

LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll

Una delle sorprese dell’anno: in un paesino di montagna nella Francia sud-orientale, in una tranquilla notte d’autunno, la giovane Clara viene orribilmente uccisa da uno sconosciuto che le dà fuoco in strada. Da poco arrivato a capo della polizia giudiziaria di Grenoble, il giovane capitano Yohan Vivès indaga sulla vita privata della ragazza, sulle sue frequentazioni e sulle sue abitudini, per cercare il colpevole dell’omicidio. Dietro la

tranquillità della provincia anonima si celano come sempre segreti e misteri, ma il caso di Clara rischia di diventare uno dei tanti destinati a rimanere irrisolti…

Proiettato al Cineclub Filmstudio 90.

LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Un’amicizia nata tra due bambini che, diventati uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre. Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti.

Attualmente in programmazione al Cinema Nuovo.

LA STRANEZZA di Roberto Andò

Un’altra gradita sorpresa: Girgenti, 1920. Nofrio e Bastiano sono becchini, ma anche attori “dilettanti professionisti”; intenti a mettere in scena la tragicommedia “La trincea del rimorso, ovvero “Cicciareddu e Pietruzzu”. L’ottantesimo compleanno di Giovanni Verga riporta Luigi Pirandello alla sua città natale, e la morte della balia del drammaturgo favorisce il suo incontro con i due becchini. Il Maestro è in crisi creativa, e osservando di nascosto le prove della compagnia amatoriale di Nofrio e Bastiano trae ispirazione per uno dei suoi lavori più importanti, “Sei personaggi in cerca d’autore”. Ciò che succede sul palco si mescola con ciò che succede dietro le quinte e Pirandello, silenzioso testimone della prima del duo strampalato, raccoglierà spunti per il debutto della sua nuova creazione, al quale Nofrio e Bastiano verranno invitati.

Proiettato al Cinema Nuovo.

LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji

Candidato al premio Oscar come miglior film internazionale: Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere l’Australia e lì diventare un cantante. Intanto però, dato il suo scarso rendimento viene inviato per punizione a completare l’incarico a Lunana un paesino con 56 anime che si trova ad 8 giorni di cammino e ad un’altezza di 4.800 metri. Lì manca qualsiasi comfort. La scuola non è altro che una stanza in cui si deve scrivere sul muro perché non esiste una lavagna. I bambini però sono molto affettuosi e partecipi tanto da spingerlo a farsi arrivare del materiale didattico dalla città. Il sogno dell’Australia resisterà a una inattesa e calorosa accoglienza comunitaria? Proiettato al Cinema Nuovo.

Menzioni speciali:

– EO di Jerzy Skolimowski

Da venerdì 30 dicembre in programmazione al Cineclub Filmstudio 90, il film Premio della giuria al Festival di Cannes è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l’Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell’umanità più varia. Una versione poetica,

tenera, dolceamara e profondamente umanista di un “road movie”, un ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno, che ci aiuta a estendere i confini della nostra empatia.

– PICCOLO CORPO di Laura Samani

Una giovane donna lascia il suo villaggio sul mare per cercare di liberare l’anima della sua bambina nata morta e si imbarca in un pericoloso viaggio verso un remoto santuario di montagna, dove si dice che avvengano miracoli. Fresco vincitore del premio come Miglior rivelazione europea agli scorsi European Film Awards, è stato proiettato al Cineclub Filmstudio 90.

Nel 2022 sono state importanti anche le proiezioni di film del passato che hanno segnato l’immaginario di generazioni di spettatori, come Psycho, Cantando sotto la pioggia e Blade Runner, con il supporto dei giovani di Filmhub90.

Le iniziative alla riscoperta del cinema, della sua storia e del suo linguaggio proseguiranno nel 2023 con il corso “Lezioni di Cinema”, curato da Alessandro Leone, e con le proiezioni di “The Great Buster” giovedì 19 gennaio e “Videodrome” in versione restaurata lunedì 30 gennaio 2023 al Cinema Nuovo.

Gli organizzatori ricordano che le tessere associative per il 2023 sono disponibili sia a Filmstudio 90 sia al Cinema Teatro Nuovo. Maggiori info al link www.filmstudio90.it/tesseramento/

