Un finale emozionante premia Legnano contro Gallarate (72-71) in un derby incandescente

Legnano – Gallarate 72-71

Legnano: Leardini 8, Mazzantini 4, Antonietti 6, Drocker 7, Casini 11, Nespoli, Cucchi, Marino 8, Sacchettini 8, Bassani, Monguzzi, Terenzi 5. Coach Eliantonio

Gallarate: Quiroz 11, Antonelli 13, Paparella, Calzavara, Filippi 9, Ielmini, De Bettin 9, Clerici 3, Bresolin 6, Passerini 3. Coach Gambaro

Arbitri: Paolo Sordi da Casalmorano e Roberto Fusari da San Martino Siccomario

Finale assolutamente da derby vero quello tra Legnano e Gallarate, a conclusione di una partita intesa, robustamente agonistica e conclusiva all’ultimo secondo con una stoppata di Leardini sul tiro della speranza degli ospiti. Knights sempre sulle montagne russe, come ormai hanno spesso fatto in questa stagione. Avanti subito 20-9 nel rimo quarto, nei primi minuti del secondo semitempo si sono fatti quasi riprendere (23-21 al 13′), per poi ritrovare gioco e punti fino al 40-27. Ma Gallarate non si è mai piegata e nel terzo quarto ecco la parità (44-44 al 23′) e poi il sorpasso (44-46 al 25′). Decisione quindi nelle battute finale con gli ospiti al 37′ avanti di 5 (71-66), ma adesso è Legnano a ingranare la quarta, a segnare il suo vantaggio a 12 secondi dalla fine e a resistere all’ultimo assalto gallaratese.

«È stata una partita difficile – ha commentato a fine partita il presidente Tajana -. Prendiamoci di buono questo risultato incredibile. Alla fine siamo riusciti a portare a casa un’ altra vittoria importante per la classifica. Buon Natale a tutti».

Entusiasta anche il gm Maurizio Basilico che ha esordito: «Abbiamo vinto di cuore… all’ultimo minuto e mezzo. Abbiamo vinto una partita che ad un certo punto aveva preso una brutta piega. Sono contento della partecipazione del pubblico e della riuscita festa con i bambini. Era doveroso vincere il derby è di certo facciamo i complimenti a Gallarate: una grande squadra, non hanno mai mollato. Adesso ci aspettano le vacanze di Natale e ci si rivedi a gennaio con altre importanti sfide».

50 secondi alla fine, Terenziiiiii 72-71 e va in lunetta a 12 secondi dalla fine

39′ – Marino 70-71

38′ – Marino 68-71

37′ – Gallarate in fuga 66-71

36′ – Gallarate ha la palla del sorpasso: 66-67 e poi allunga 66-69

35′ – Casiniiii 66-62- Filippi 66-65

34′ – De Bettin in lunetta 63-60. Antonelli in lunetta 63-62

33′ – Mazzantini 63-59

32′ – Parità 59-59. Drocker 61-59

31′ – Calzavara 59-56

Terzo quarto: Legnano – Gallarate 59-54

29′ – Drocker 52-49. Sacchettini 54-51. Ancora Drocker 57-51

27′ – Marino in lunetta 46-46, dove va anche Sacchettini 48-46. Gioco da 3 di Filippi 48-49. Mazzantini in lunetta 50-49

25′ – Legnano 5 minuti sena segnare. Sorpasso Gallarate 44-46

23′ – Parziale di 0-8 e subito timeout Legnano (44-42 ). Parità 44-44

22′ – – 68 per Gallarate 44-38. Inizio negativo per Legnano 44-40

Secondo quarto: Legnano – Gallarate 44-34

19′ – Gallarate accorcia sul 40-31. Casini in lunetta 42-31

17′ – Casini, gioco da 3 40-27.

15′ – Antonietti 30-25. Casini 33-25 e subito dopo Mazzantini 35-25. Antonietti 37-25

13′ – 23-17 con Legnano in “bambola”. Inerzia tutta per gli ospiti 23-21 (0-12). Marinooo 26-21. Leardini in lunetta 28-23

11′ – 0-5 in 30 secondi e Eliantonio chiama time out (23-14)

Primo quarto: Legnano – Gallarate 23-9

8′ – Drocker 19-9. Leardini in lunetta 20-9

7′ – Sacchettini 14-9. Casiniii 17-9

6′ – Leardiniii 12-5. Gallarate si fa sotto 12-9

4′ – Sacchettini 7-0 time out ospiti. Primi punti per Passerini 7-3

2′ – Marinooo 3-0, Trenziii 5-0

Quintetti – Legnano: Leardini, Marino, Antonietti, Terenzi, Mazzantini – Gallarate: Antonelli, Filippi, De Bettin, Quiroz, Passerini

Tredicesima giornata di andata ed ecco che torna aria di derby: Legnano sabato 17 dicembre, infatti, sfiderà Gallarate al Pala Borsani di Castellanza (nella foto, l’ultimo confronto in serie C Gold). Sarà l’ultima gara prima delle feste di Natale poi il campionato riprenderà domenica 8 gennaio a Borgosesia dove i Knights affronteranno Borgomanero Il fischio di inizio alle 19.

