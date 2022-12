Un giorno di film gratuiti nel nuovo Cinelandia di Busto Arsizio

Una giornata di film gratuiti, martedì 13 dicembre in occasione dell’apertura ufficiale di Cinelandia, il multisala di Busto Arsizio, in Corso Sempione 194.

I film in programmazione previsti per la grande apertura sono: Black Panther Wakanda Forever, in sala Dolby Atmos con sound 360°, Strange World – l’ultimo film di animazione Disney,

L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, la dark comedy The Menù e La Stranezza di Roberto Andò.

Prenotazioni- gratuite – già aperte sul sito (qui) e sull’app Cinelandia.

Da mercoledì 14 dicembre invece uscirà Avatar – La via dell’acqua, l’attesissimo sequel del film di James Cameron. Con l’acquisto della combo cinema+menù, Cinelandia regala il poster del film.

Seguiranno poi i film di Natale con la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo: Il grande giorno.

Tra le peculiarità del multisala: gli schermi wall-to-wall; la tecnologia visiva e sonora immersiva per lo spettatore; poltrone top comfort; ristorazione BeSlice – Pizza e Burger, e hub tecnologico per la ricarica di cellulari.