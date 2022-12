Un “Mercatino di Natale del Cardinale” per Castiglione Olona

Con l’avvicinarsi delle festività, anche lo splendido borgo quattrocentesco di Castiglione Olona si prepara ad ospitare il suo “Mercatino di Natale” che, per il secondo anno consecutivo, si trasformerà in una speciale edizione della “Fiera del Cardinale”, avvolta però dallo spirito e dalla magia natalizia.

Domenica 11 dicembre 2022 dalle 10 fino alle 18 il centro storico, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le sue vie suggestive accoglieranno più di settanta bancarelle di artigiani, antiquari, hobbisti e artisti offrendo ai visitatori un’occasione unica per andare alla ricerca di un pensiero originale da regalare in questo periodo di feste.

Si potranno trovare lavorazioni in legno, vetro e ceramica, simpatici articoli natalizi per decorare la casa, abbigliamento e accessori realizzati a mano, senza dimenticare gli immancabili presepi artigianali e gli allegri gnomi.

Nell’arco della giornata si potranno respirare le tipiche atmosfere natalizie, rese ancor più magiche dai suggestivi scorci e dalle bellezze artistiche che solo questo borgo sa offrire, passeggiando tra gli espositori e concedendosi poi anche una piacevole pausa con una tazza di cioccolata calda, un bicchiere di vin brulè o perdendosi nella vasta scelta dei tanti prodotti enogastronomici da degustare al momento o da acquistare per un regalo.

Una ricca scelta di golosità in grado di accontentare grandi e piccini con torte, panettoni, caramelle, churros e waffle e per gli amanti del salato lenticchie e salamelle da accompagnare con un buon vino. Non mancheranno oli, tisane, birre artigianali, vini del Piemonte e del Veneto, liquori e distillati.

Come sempre i musei cittadini Palazzo Branda Castiglioni, [MAP] Museo Arte Plastica e Museo della Collegiata saranno aperti e visitabili e, a rendere ancora più unica questa giornata, ci saranno una serie di iniziative collaterali come la mostra “FUORI dalle RETI” di Sonia Cattagnoli e Denise “Dhope” Giordano e le esposizioni di pittura nel Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni, i “Magi in Mostra” in Collegiata, il “Presepe di Masolino” nei locali della Pro Loco, le musiche itineranti per le vie del paese ed il “Villaggio di Babbo Natale” nel cortile del Castello di Monteruzzo che renderà indimenticabile questa giornata anche ai più piccoli. Per l’occasione all’interno del Museo Branda Castiglioni sarà presente un punto informativo dove si potrà ritirare gratuitamente anche le pratica mappa dei banchi in esposizione.

Il “Mercatino di Natale” di Castiglione Olona vuol essere un appuntamento per chi è alla ricerca degli ultimi regali, per i curiosi che vogliono visitare il borgo sotto una veste diversa, ma soprattutto per chi desidera passare una domenica piacevole, divertente ed unica.