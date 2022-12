“Miracolo di Natale” a Varese, i bimbi di Casciago ricostruiscono a mano gli addobbi rubati in via san Martino

Ha avuto uno splendido lieto fine la brutta notizia che vi avevamo dato due giorni fa, che raccontava come nella notte tra domenica e lunedì fossero state portate via tutte le decorazioni di un arco posizionato all’esterno del locale 23&20 – Nani Studio di via San Martino a Varese. La titolare, con il fratello Matteo, Sonia Milani, aveva annunciato di non avere l’intenzione di mettere di nuovo gli addobbi: “Non lo riaddobberemo, siamo avviliti” ci aveva infatti confessato.

Galleria fotografica Lieto fine per le decorazioni rubate al negozio di via San Martino a Varese 4 di 8

Ma dopo due giorni ha dovuto tornare sui suoi passi, grazie a un gesta che sa di “Miracolo di Natale” o meglio ancora, di “Miracolo dell’Immacolata”: «Oggi abbiamo ricevuto il Dono più bello, dopo l’ignobile furto delle decorazioni natalizie del nostro arco – racconta infatti Sonia Milani nel suo messaggio – due scatole di decorazioni fatte a mano, che ci sono state donate dai bambini e dalle insegnanti della Scuola Primaria Sant’ Agostino di Casciago, accompagnate da una lettera che ci ha riempito il cuore e ci ha convinto a ripristinare l’arco, con un nuovo spirito natalizio, affinché per il Giorno dell’Immacolata ci fosse un nuovo inizio. La riconoscenza per questo gesto non ha parole sufficienti, ma la Bellezza del nostro arco oggi è la risposta più bella. Il Buon Cuore fa grande un piccolo Dono».

Dopo il racconto del furto, sono state tantissime le manifestazioni di solidarietà pervenute in queste ore ai Milani: da messaggi a proposte, fino all’arrivo di quella scatola realizzata dai bambini. Così «Ai Bambini, alle insegnanti, ai tanti varesini che ci hanno mandato un messaggio di solidarietà… Grazie e Buon Natale!»